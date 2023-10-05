الخميس 05 تشرين الأول 2023
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كيا تعلن عن مشاركتها في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023

Kia EV9 KV (1)
Kia EV9 KV
  • سيتم تنظيم مؤتمر صحفي للكشف عن الطرازات الكهربائية الجديدة بالكامل EV9 وEV6  خلال المعرض، وتسليط الضوء على رؤية العلامة التّجاريّة بأن تصبح المزود الرائد لحلول التنقل المستدام.اضافة اعلان
  • كيا ستعرض ما مجموعه 9 مركبات تشمل كيا Sportage وTelluride بالإضافة الى مركباتها الهجينة من طرازاتK8  HEV Sorento HEV K5 HEV, .

    أعلنت شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا، عن مشاركتها في معرض جنيف الدولي للسيارات 2023 في قطر، والذي يقام خلال الفترة الممتدّة من 5 الى 14 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وخلال هذا الحدث العالمي، ستكشف العلامة التجارية لحلول التنقل المستدام، النقاب عن أحدث مجموعة من طرازاتها المتطوّرة وتقنيّاتها الرائدة في جناح مخصص يمتدّ على مساحة 1,372 متراً مربعاً. كما وستستوعب منطقة العرض الغامرة مجموعة طرازات كيا الجديدة بما في ذلك Sportage  وTellurideو مركباتها الهجينة من طرازات Sorento HEV, K5 HEV وHEV  K8، بالاضافة الى أحدث نماذج السيارات الكهربائية المرتقبة والتي ستتوفر قريباً في أسواق المنطقة مثل EV6 وEV9 والسيارة النموذجية EV5.

    وستعقد كيا مؤتمراً صحفياً، على هامش المعرض يوم 6 أكتوبر، بحضور وسائل الإعلام الإقليمية وكبار العملاء وخبراء الصناعة للكشف عن طرازاتها الكهربائية بالكامل: EV9 وEV6، والسيارة النموذجية EV5، الأمر الذي يجسد إنجازاً بارزاً في إطار مسيرة العلامة التجارية وتميزها في تقديم سيارات كهربائية مبتكرة يتم إطلاقها لأوّل مرّة في الشرق الأوسط. كما تؤكد هذه الخطوة، على مكانة وموقع كيا كعلامة تجارية متميزة وطموحة للسيارات الكهربائية في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية العلامة التجارية بأن تصبح المزود الرائد لحلول التنقل المستدام.

    يَعِدُ جناح كيا في معرض جنيف الدولي للسيارات، مصممة باستخدام النباتات الطبيعية بتقديم تجربة غامرة للزوار، حيث يحتوي على أسطح عاكسة، توفر أربع بيئات بصرية حسية متميزة، وتجمع بين عناصر الطبيعة الأربعة: الضوء، والهواء، والأرض، والماء.

    وقال سوهانغ تشانغ، رئيس شركة كيا الشرق الأوسط وأفريقيا: "تُشكل المشاركة في معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة، إنجازاً جديداً  لكيا، وتعكس حجم النمو والتوسع في منطقة الشرق الأوسط. وانطلاقاً من موقعها كواحدة من أفضل خمس علامات تجارية في المنطقة، فإن مجموعة مركباتنا التي تم عرضها في جناح كيا خلال فعاليات معرض السيارات، تجسد رؤيتنا المستقبلية بأن نصبح "المزود الرائد لحلول التنقل المستدام". ويشمل ذلك مجموعة السيارات الكهربائية EV9 وEV6 والسيارة النموذجية EV5. يتجاوز التزام كيا بالاستدامة، فئة السيارات الكهربائية، إذ نفخر بتقديم 10 عناصر أساسية من الموارد المستدامة، والتي تمثّل جانب مهم من استراتيجية استدامة التصميم. وتجسد هذه المواد التي تم دمجها بدقة في سيارة كيا EV9، رؤيتنا لتحقيق مستقبل أكثر اخضراراً ومراعاةً للبيئة. وسنواصل في التزامنا بتطوير وسائل النقل المستقبلية والمبتكرة والمستدامة، ونأمل أن نُشكل مصدر إلهام  لعملائنا ولأنفسنا لتحقيق الحياد الكربوني على أرض الواقع".

    لمزيد من المعلومات حول معرض جنيف الدولي للسيارات ومشاركة كيا، يرجى زيارة

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