كيف انقل بياناتي من اندرويد الى ايفون في عام 2024

كلنا ننتظر إطلاق الأيفون الجديد كل عام، وفور إطلاقه نتسرع إلى شرائه بأي قيمة ممكنة، ولا ننسى أن هناك مستخدمون لديهم موهبة لتغيير هواتفهم الذكية بشكل متكرر. وإن كنت واحد منهم، فلا بد أن واجهت مشكلة نقل الواتساب من اندرويد إلى ايفون الجديد. فربما قد فعلتها عن طريق نقل البيانات من الأندرويد إلى الكمبيوتر الشخصي ثم إعادة نقلها إلى هاتفك الجديد، ولا شك في ذلك أنها عملية مرهقة جدا. ولكن ليس بعد الآن! نقدم لك برنامج يمكنك من خلاله نقل محادثات الواتس من اندرويد الى ايفون. ألا وهو برنامج Wondershare MobileTrans. نوضح في هذا المقال مزايا وطريقة استعمال هذا البرنامج.

وظيفة برنامج Wondershare MobileTrans

أهم وظيفة لـ MobileTrans هي نقل البيانات إلى هاتف جديد بغض النظر عن العلامة التجارية للهاتف أو نظام التشغيل. فإنه يدعم جميع الاجهزة، وخاصة الأيفون. كل ما عليك فعله هو توصيل كلا الهاتفين بجهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال USB. ثم دع البرنامج يقوم بعمله.

نقل البيانات من ا ندرويد الى ايفون

إذا اشتريت جهاز أيفون جديد، فلا بد وأن راودك هذا السؤال كيف انقل بياناتي من اندرويد الى ايفون؟ فلا تقلق بعد الآن، لأن نقل المحادثات من أندرويد إلى أيفون الجديد أصبح أمر سهل، فهذا البرنامج هو الحل الأمثل لك. حيث انه يساعدك في نقل البيانات بكل سهولة.

يمكن لـ MobileTrans إجراء نسخ احتياطي لكل شيء تقريبًا من أندرويد إلى أيفون جديد. وهذا يشمل، على سبيل المثال:

● قوائم الاتصال

● الصور

● خلفيات

● رسائل

● سجلات المكالمات

● أشرطة فيديو

● تطبيقات

● تاريخ التصفح

وخاصة يمكنك بكل سهولة نقل بيانات الواتساب من الجهاز القديم إلى الجديد من خلال هذا البرنامج.

مزايا برنامج Wondershare MobileTrans

● يدعم أنظمة متعددة: Windows و Mac

يمكنك استخدام هذا البرنامج على جميع الأجهزة التي تحتوي على أنظمة تشغيل Windows و Mac.

● العملية آمنة وخاصة

يسمح هذا البرنامج النقل من أندرويد إلى أيفون بالخصوصية التامة مع عدم وجود مخاوف بشأن أمان البيانات والحسابات السحابية وما إلى ذلك. حيث يتم الحفاظ بشكل كامل على بياناتك الشخصية.

● يدعم نقل أنواع متعددة من البيانات

يمكنك نقل أي نوع من البيانات، مثل: قوائم التشغيل والأغاني، الصور، الفيديوهات والرسائل النصية. إضافة إلى ذلك جهات الاتصال الخاصة بك وأي محتويات ضرورية تريدها.

● عملية استخدام بسيطة وسريعة

الشئ المميز في برنامج Wondershare MobileTrans أنه سهل الإستخدام للغاية، وسوف تلاحظ أن طريقة نقل الواتس من اندرويد الى ايفون بسيطة جدا، حيث تتم العملية في غضون ثوان فقط.

● يحافظ على اكتمال البيانات والجودة العالية

هذا البرنامج يحافظ على بياناتك على أكمل وجه. بالرغم من السرعة الفائقة عند نقل ملفات من اندرويد إلى ايفون، لا تفقد البيانات جودتها خلال النقل، ويتم نقل الملفات والبيانات بأكملها.

كيفية استخدام برنامج Wondershare MobileTrans

الخطوة الأولى: تحميل وتثبيت البرنامج

الخطوة الثانية: حدد خيار نقل الهاتف.

عندما تفتح يرنامج Wondershare MobileTrans، سوف تظهر لك عدة خيارات في الشريط، كما هو واضح في الصورة. ما عليك إلا أن تقوم بتحديد خيار (نقل واتساب) من الشريط الأعلى وثم اختر (نقل واتساب).

الخطوة الثالثة: ابدأ بنقل واتساب من أ ندرويد إلى أيفون

والآن، ما عليك إلا أن تقوم بتوصيل كلا الهاتفين ( الأندرويد القديم و الأيفون الجديد) بالكمبيوتر.

و حدد المحتوى الذي تريد نسخه من القائمة الموجودة. ثم اضغط على زر (بدء).

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سيكتمل النقل في بضع دقائق. تحقق من هاتف الأيفون الجديد ما إذا كانت جميع الملفات المحددة قد تم نقلها إلى الجهاز. والآن افتح الايفون وتفقد بمحادثات الواتساب على جهاز أيفون الجديد التي كانت على جهاز أندرويد القديم.

وكانت هذه هي الطريقة السهلة لنقل محادثات الواتساب من أندرويد الى ايفون، استمتع الآن ببياناتك في الأيفون الجديد.

تجربتي ورأيي عن برنامج Wondershare MobileTrans

إن برنامج MobileTrans يستحق التجربة، الكل يجب أن يجربه، لأنني وجدته برنامج مفيد للغاية. فمن البداية كل شي كان سهلا من حيث التنزيل والتثبيت، حتى مظهر البرنامج جيد جدا وكل خيار موجود فيه واضح جدا، كما أنه سهل الاستخدام. والأهم أنه يقدم خيارات متعددة مختلفة، لا ينحصر البرنامج على مستخدمي أيفون فقط، بل حتى مستخدمي أجهزة أندرويد، حيث يمكنهم الاستفادة من ميزاته المتعددة من نقل واتساب، نقل الهاتف، نسخ احتياطية واستعادة البيانات المحذوفة بغض النظر عن نوعها. كما يمكن للمستخدمين نقل البيانات من أيفون إلى أندرويد، أو حتى نقل الواتساب من أندرويد القديم إلى أندرويد الجديد. فرأيي هو أنه برنامج رهيب ومفيد في نفس الوقت الكل يستطيع أن يستخدمه عند نقل محادثات الواتس اب من أندرويد إلى ايفون، لذا لا داعي لأن تكون محترفا عند استخدامه.

الخاتمة:

في الختام، إذا كنت من محبي شراء أيفون جديد بعد كل فترة، فإن MobileTrans يعد برنامجًا ممتازًا وبرنامجا مفيدا لك. قد تجد هناك الكثير من البرامج التي قد تدعم نقل محادثات الواتس من أندرويد إلى أيفون آخر جديد، ولكن معظمها لا تقدم الميزات والوظائف التي قد تجدها في برنامج Wondershare MobileTrans ، حيث أن هذا البرنامج الفريد من نوعه لا يقضي على الجوانب الفنية التي قد تأتي أثناء نقل البيانات فحسب، بل تقدم أيضًا حلاً موثوقًا لنقل البيانات بكل سهولة، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة البيانات التي يتم نقلها. فمالذي تنتظره الآن! قم بتنزيل هذا البرنامج الممتاز في أسرع وقت، فمن المؤكد أنك سوف تحتاجه في المستقبل القريب! وإن كنت تحتاجه الآن، فلا خيار لديك أفضل من هذا البرنامج.