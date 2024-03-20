الأربعاء 20 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لوتو الأردن الخيري يعلن عن الفائزة بأول جائزة كبرى في تاريخ الأردن

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الفائزة بأول جائزة كبرى في تاريخ الأردن
أعلن لوتو الأردن الخيري، وهو الشكل الإلكتروني الجديد لليانصيب الخيري الأردني، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي "لوتو الأردن الخيري" عن هويّة الفائزة بأول جائزة كبرى في تاريخ الأردن، والتي بلغت قيمتها 127,788 ألف دينار أردني.اضافة اعلان
وجاء الإعلان عن الفوز بالجائزة الكبرى خلال السحب رقم 50 الذي صادف 06-03-2024 والذي جرى مباشرة على قناة عمان تي في Amman TV في تمام الساعة 7:30 مساءً، بحضور لجنة الإشراف على سحب لوتو الأردن الخيري المكونة من ممثل وزارة التنمية الاجتماعية السيدة هنادي المناصير، وعضو لجنة اليانصيب الخيري السيد عياش كريشان، وممثل وزارة الداخلية السيد شبلي العميان.
وتم تسليم الجائزة الكبرى بتاريخ 10-03-2024 مباشرة على الهواء وسط أجواء احتفالية وبحضور معالي الدكتور عاطف عضيبات رئيس الاتحاد العام للجمعيات الخيرية بالإضافة إلى لجنة الاشراف على اللوتو.
الفائزة بالسحب الذي حمل رقم 50، هي نورايدا غيالوسون أندال، فليبينية الجنسية ومقيمة في الأردن منذ عشرين سنة، والتي حصلت على تذكرتها من أحد مراكز البيع الواقعة في منطقة جبل عمان وهو مطعم "Red Dragon".
وفي هذه المناسبة، عبّرت نورايدا غيالوسون أندال عن سعادتها بفوزها بالجائزة الكبرى، مبينة أنها ستستعمل أموال هذه الجائزة لشراء قطعة أرض لبناء بيتها ومشروعها الحلم المتمثل بامتلاك مطعم صغير خاص بها، كما وعبرت عن سعادتها وامتنانها لشرائها للتذكرة التي غيرت حياتها في يوم وليلة.
وهذا الفوز يؤكد بصورة قاطعة أن ربح الجائزة الكبرى ليس محتملا فقط، بل هو أكيد حيث كلما زاد الإقبال على شراء بطاقات لوتو الاردن الخيري كلما زادت فرص ظهور الجائزة الكبرى وهنا يؤكد لوتو الاردن الخيري ان زيادة الاقبال على شراء بطاقات لوتو الخيري يعني مزيدا من دعم العمل الخيري. إن لوتو الأردن الخيري هو الشكل الإلكتروني الجديد لليانصيب الخيري الأردني، والذي ويعود ريعه بالكامل للاتحاد العام للجمعيات الخيرية، والذي بدوره يقوم بالإنفاق على أوجه الخير في مملكتنا الحبيبة.
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