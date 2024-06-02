 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤسسة الوحدة للتجارة - هيونداي الأردن تحصد جائزة أفضل مركز صيانة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

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هيونداي الأردن تحصد جائزة أفضل مركز صيانة
في إطار المؤتمر السنوي الإقليمي لوكلاء هيونداي في الشرق الأوسط و إفريقيا، الذي أقيم في جاكارتا، إندونيسيا، حصدت مؤسسة الوحدة للتجارة، وكلاء هيونداي موتورز في المملكة، على جائزة أفضل وكيل بخدمات الصيانة في منطقة الشرق الأوسط و إفريقيا.اضافة اعلان
تعد هذه الجائزة إضافة جديدة لسجل مؤسسة الوحدة للتجارة، التي سبق وأن حصلت على عدة جوائز لسنوات متتالية.
هذا وعبر الرئيس التنفيذي للمؤسسة، السيد زيد العبداللات، عن فخره واعتزازه بهذه الجائزة، حيث قال: "هذه الجائزة تدل على مدى اهتمام مؤسسة الوحدة للتجارة بعملائها. نحن نسعى دائمًا لتقديم أفضل الخدمات وضمان رضا عملائنا في جميع الأوقات."
وأضاف:" يمثل هذا التكريم دعماً لجهودنا في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمالكي سيارات ومركبات هيونداي في المملكة، مما يعزز من رضا عملائنا ويساعد في دعم نجاحات هيونداي المستمرة في السوق المحلية".
يتمتع فريق العمل في مراكز الصيانة التابعة لمؤسسة الوحدة للتجارة بخبرة واسعة وتدريب مستمر على أحدث التقنيات المستخدمة في صيانة وإصلاح سيارات هيونداي. هذا التدريب المستمر يساهم في الحفاظ على مستوى عالٍ من الخدمة ويساعد في تلبية احتياجات العملاء بسرعة وفعالية.
تسعى مؤسسة الوحدة للتجارة إلى مواصلة تحسين خدماتها وتطوير مراكز الصيانة لتلبية توقعات العملاء المتزايدة. وتهدف المؤسسة إلى تحقيق المزيد من الجوائز والاعترافات في المستقبل من خلال الالتزام بأعلى معايير الجودة والابتكار في خدمات الصيانة.
تعد مؤسسة الوحدة للتجارة نموذجًا في تقديم خدمات متميزة وصيانة عالية الجودة، مما يسهم في تعزيز مكانة هيونداي في المنطقة وتلبية توقعات العملاء بأفضل شكل ممكن.
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