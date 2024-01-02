الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤسسة صندوق إغاثة أطفال فلسطين تودع رئيسها ومؤسسها بعد 30 عاماً

PCRF-Picture (1)
مؤسسة صندوق إغاثة أطفال فلسطين تودع رئيسها ومؤسسها بعد 30 عاماً
أعلن صندوق إغاثة أطفال فلسطين عن مغادرة ستيف سوسبي مؤسس ورئيس الصندوق منصبه بتاريخ 31 كانون الأول 2023 وذلك لمتابعة أعمال إنسانية أخرى في فلسطين.
ولقد لعب ستيف دورًا محوريًا في عمل الصندوق منذ قيامه بتأسيسه قبل أكثر من 30 عامًا، حيث ساهمت رؤيته وقيادته في تحويل الصندوق إلى منظمة فاعلة ومؤثرة. وقد كان لتفانيه في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية لأطفال فلسطين أثرًا كبيرًا على حياة الكثيرين وكذلك على الصندوق الذي لن ينسى إرثه المميز.اضافة اعلان
وتعقيباً على هذا التصريح، قالت فيفيان خلف، رئيس مجلس إدارة  صندوق إغاثة أطفال فلسطين: "نشعر بالحزن لرحيله، فإننا على ثقة بأنه سيستمر في إحداث تأثير إيجابي من خلال مساعيه المستقبلية التي نتمنى له كل التوفيق فيها". 
وأضافت خلف بأن مجلس إدارة صندوق إغاثة أطفال فلسطين سيشهد خلال عام 2024 تغييرًا دورياً، حيث سيتم استبدال أربعة أعضاء انتهت فترة خدمتهم في مجلسنا. ونتوجه لهؤلاء الأعضاء بجزيل الشكر على خدمتهم المخلصة في مجلسنا وعلى تفانيهم وإسهاماتهم في إنجاح مهمتنا.
ونظرًا للأزمة الكارثية في غزة، يقوم المجلس بدراسة رؤية استراتيجية قوية وخطة لتطبيق تلك الاستراتيجية لعام 2024. وتحدد تلك الرؤية مجموعة متكاملة من البرامج والمشاريع الإغاثية التي تهدف إلى إعادة بناء القدرات والمرافق الطبية التي تم تدميرها والتي تتعرض للتدمير خلال التصعيد الحالي للعنف. تهدف هذه الخطط إلى بناء القدرات لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للأطفال الذين يحرمون حاليًا من الوصول إلى مثل هذه الخدمات.
كما يخطط المجلس لتعيين هيئة استشارية فنية تتألف من خبراء من مختلف القطاعات، بما في ذلك الخبرة العملية الميدانية من غزة ومناطق أخرى من فلسطين. تلك الخبرات مجتمعة من شأنها تعزيز القدرات المتاحة لمساعدتنا في خدمة المستفيدين بشكل أفضل.
ونوهت خلف إلى أنه ليس هناك ما هو أصعب من الوضع الحالي في غزة، حيث تفاقم الأزمة يتطلب منا مضاعفة جهودنا الحالية أضعافاً مضاعفة. بالتالي فنحن نأمل من داعمينا ومجتمعاتنا رفع مستوى دعمهم لمواجهة هذا التحدي، فهذه المهمة تحتاج منا جميعًا التكاتف والتضامن أكثر من أي وقت مضى.
وأكدت خلف على التزام صندوق إغاثة أطفال فلسطين بمهمته ورؤيته أثناء إدارة التغيرات خلال الفترة الاستثنائية، حيث سيستمر الصندوق في استخدام مواردنا وشراكاتنا وخبرتنا لتقديم الرعاية الصحية والدعم الطبي لأطفال فلسطين.
واختتمت خلف بالتقدم بخالص الشكر لجميع المتطوعين والمانحين. وقالت: "دعمكم وتفانيكم سمحا لنا بالاستمرار في مهمتنا التي ما كنّا لنتمكن من القيام بها بدونكم، ونحن ممتنون لسخائكم، شكراً لدعمكم المتواصل".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Dabouq Avenue

BCI الأردن تستقبل عام 2024 بإطلاق فرع جديد لمتجر Mi Store في دابوق افنيو

منذ 38 دقيقة
WhatsApp Image 2023-12-31 at 12.42.56 PM

جامعة البترا توقع مذكرة تفاهم مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني

31 كانون الأول 2023
philadelphia-corridor-594x297

بنك القاهرة عمان يجري تجربة اخلاء وهمية لمباني ادارته العامة

31 كانون الأول 2023
pro-yR6fypmh

100jordan.. مشروع يسعى للنهوض بالسياحة المحلية

27 كانون الأول 2023
WhatsApp Image 2023-12-20 at 4.14.07 PM

موظفو "الأردني الكويتي" يتبرعون بأجر يوم عمل لـ "الحسين للسرطان" لدعم غزة

20 كانون الأول 2023
WhatsApp Image 2023-12-17 at 4.36.52 PM

"اتيكو" مجموعة فخر الدين تسلم التبرع من حملة "كلنا غزة" للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

20 كانون الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

تساؤلات خطيرة لا يجيب عنها أحد

ماهر أبو طير |اليوم

عام يُغاث فيه الغزيون

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

إصلاح المؤسسات المستقلة  

سلامة الدرعاوي |اليوم

ربع قرن من عهد الملك.. كيف نقرؤها؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
فلسطينيان يخرجان من بين أنقاض مبنى دمرته قوات الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

‏حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على الفلسطينيين كتقليد كولنيالي

ترجمات |27 كانون الأول 2023
مسجد مزقت قبته قذيفة في أحد صراعات الشرق الأوسط - (أرشيفية)

حنين إلى مشرق ضائع

ترجمات |31 كانون الأول 2023
مظاهرة مساندة لفلسطين في باريس، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

أي مجال للتفكير بعد غزة؟

ترجمات |31 كانون الأول 2023
جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي في أحد أزقة غزة - (أرشيفية)

التاريخ يظهر أن إسرائيل لن تكسب أبدا "حرب احتلال" ‏

ترجمات |30 كانون الأول 2023
جثامين ضحايا مجزرة الطنطورة مجمّعة تمهيداً لوضعها في القبرَين الجماعيين - (المصدر)

الطنطورة: الماضي والحاضر

ترجمات |29 كانون الأول 2023
‏صبي فلسطيني يجلس على أنقاض مبنى دمرته غارة جوية إسرائيلية في مخيم البريج للاجئين في غزة - (أرشيفية)

إسرائيل بصدد خسارة الحرب الدبلوماسية

ترجمات |27 كانون الأول 2023
 