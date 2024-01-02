مؤسسة صندوق إغاثة أطفال فلسطين تودع رئيسها ومؤسسها بعد 30 عاماً

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أعلن صندوق إغاثة أطفال فلسطين عن مغادرة ستيف سوسبي مؤسس ورئيس الصندوق منصبه بتاريخ 31 كانون الأول 2023 وذلك لمتابعة أعمال إنسانية أخرى في فلسطين.ولقد لعب ستيف دورًا محوريًا في عمل الصندوق منذ قيامه بتأسيسه قبل أكثر من 30 عامًا، حيث ساهمت رؤيته وقيادته في تحويل الصندوق إلى منظمة فاعلة ومؤثرة. وقد كان لتفانيه في تقديم المساعدات الطبية والإنسانية لأطفال فلسطين أثرًا كبيرًا على حياة الكثيرين وكذلك على الصندوق الذي لن ينسى إرثه المميز.وتعقيباً على هذا التصريح، قالت فيفيان خلف، رئيس مجلس إدارة صندوق إغاثة أطفال فلسطين: "نشعر بالحزن لرحيله، فإننا على ثقة بأنه سيستمر في إحداث تأثير إيجابي من خلال مساعيه المستقبلية التي نتمنى له كل التوفيق فيها".وأضافت خلف بأن مجلس إدارة صندوق إغاثة أطفال فلسطين سيشهد خلال عام 2024 تغييرًا دورياً، حيث سيتم استبدال أربعة أعضاء انتهت فترة خدمتهم في مجلسنا. ونتوجه لهؤلاء الأعضاء بجزيل الشكر على خدمتهم المخلصة في مجلسنا وعلى تفانيهم وإسهاماتهم في إنجاح مهمتنا.ونظرًا للأزمة الكارثية في غزة، يقوم المجلس بدراسة رؤية استراتيجية قوية وخطة لتطبيق تلك الاستراتيجية لعام 2024. وتحدد تلك الرؤية مجموعة متكاملة من البرامج والمشاريع الإغاثية التي تهدف إلى إعادة بناء القدرات والمرافق الطبية التي تم تدميرها والتي تتعرض للتدمير خلال التصعيد الحالي للعنف. تهدف هذه الخطط إلى بناء القدرات لتقديم الرعاية الطبية العاجلة للأطفال الذين يحرمون حاليًا من الوصول إلى مثل هذه الخدمات.كما يخطط المجلس لتعيين هيئة استشارية فنية تتألف من خبراء من مختلف القطاعات، بما في ذلك الخبرة العملية الميدانية من غزة ومناطق أخرى من فلسطين. تلك الخبرات مجتمعة من شأنها تعزيز القدرات المتاحة لمساعدتنا في خدمة المستفيدين بشكل أفضل.ونوهت خلف إلى أنه ليس هناك ما هو أصعب من الوضع الحالي في غزة، حيث تفاقم الأزمة يتطلب منا مضاعفة جهودنا الحالية أضعافاً مضاعفة. بالتالي فنحن نأمل من داعمينا ومجتمعاتنا رفع مستوى دعمهم لمواجهة هذا التحدي، فهذه المهمة تحتاج منا جميعًا التكاتف والتضامن أكثر من أي وقت مضى.وأكدت خلف على التزام صندوق إغاثة أطفال فلسطين بمهمته ورؤيته أثناء إدارة التغيرات خلال الفترة الاستثنائية، حيث سيستمر الصندوق في استخدام مواردنا وشراكاتنا وخبرتنا لتقديم الرعاية الصحية والدعم الطبي لأطفال فلسطين.واختتمت خلف بالتقدم بخالص الشكر لجميع المتطوعين والمانحين. وقالت: "دعمكم وتفانيكم سمحا لنا بالاستمرار في مهمتنا التي ما كنّا لنتمكن من القيام بها بدونكم، ونحن ممتنون لسخائكم، شكراً لدعمكم المتواصل".