الإثنين 14 آب 2023
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بالتعاون مع الجامعة الهاشمية و جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا

"ماجد الفطيم للتجزئة" تُطلق برنامج التنمية المهنية للخريجين بهدف تمكين الجيل القادم من قيادات كارفور

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ماجد الفطيم للتجزئة
عمان، الاردن، 14 اغسطس 2023: أعلنت شركة "ماجد الفطيم للتجزئة"، التي تملك وتدير كارفور في الاردن, عن إطلاق برنامج التنمية المهنية للخريجين بالتعاون مع 12 جامعة من أبرز الجامعات في ست دول تشمل مصر، وجورجيا، والأردن، وكينيا، وباكستان، والإمارات العربية المتحدة. وتهدف شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" من خلال إطلاق هذا البرنامج إلى تمكين وتوظيف 75 مواطن لإدارة أنشطة كارفور في المنطقة. وانطلاقاً من التزامها الراسخ بتعزيز تنوع القوى العاملة، تستهدف الشركة تخصيص 50٪ من هذه الوظائف للإناث اللواتي يتمتعن بالكفاءة والإمكانيات العالية. وتسعى شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" من خلال هذه المبادرة إلى استقطاب المواهب الوطنية، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب إرساء وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية على المدى الطويل.اضافة اعلان

وفي إطار هذه المبادرة، ستتعاون شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" مع عدد من الجامعات في الاردن تشمل الجامعة الهاشمية و جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا. وستقوم من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية بإنشاء منصة تعاونية وتفاعلية لاستقطاب أفضل المواهب وتنمية وتأهيل القوى العاملة للعمل في قطاع التجزئة.

وسيخضع المشاركون في البرنامج إلى التدريب العملي المكثف لمدة 24 شهراً في عدة أقسام من بينها قسم العمليات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق. ويساهم هذا النهج الشامل في ضمان تقديم تجربة تعليمية متكاملة، وتزويد المشاركين بفهمٍ عميق لمختلف جوانب قطاع التجزئة.  وعند إنجاز كافة مراحل البرنامج بنجاح، سيُمنح الخريجون فرصة الحصول على وظائف إشرافية بدوام كامل في كارفور.

وفي معرض تعليقه على البرنامج، قال رائد المومني مدير الثروات البشرية و الاستدامة – الشرق الاوسط : "يعكس إطلاق برنامج التنمية المهنية للخريجين التزامنا بدعم وتمكين جيل الشباب في بداية مسيرتهم المهنية في قطاع التجزئة. ونهدف من خلال توفير التدريب العملي الشامل وإتاحة الفرصة لاستكشاف الجوانب المختلفة للأعمال إلى تسريع التقدم الوظيفي لهؤلاء الخريجين، وإعداد شخصيات قيادية تساهم في تطور مستقبل قطاع التجزئة".

وفي إطار الشراكة مع الجامعات، سيتم تنظيم معارض للوظائف وفعاليات وجلسات تدريب مهنية داخل الحرم الجامعي. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مستوى الوعي حول قطاع التجزئة والوظائف المتنوعة التي يتيحها، وفي الوقت نفسه تزويد الطلاب بأفكار ومعلومات قيّمة حول هذه الصناعة.

وأضاف (رائد المومني): "ندرك في شركة ʼماجد الفطيم للتجزئةʻ أهمية الاستثمار في المواهب والعقول الشابة في الاردن وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتحقيق التطور والنجاح الوظيفي. ويهدف البرنامج إلى تعزيز النمو المهني والتطوير والتنمية الفردية بالتزامن مع تحقيق رؤيتنا لخلق تأثير اجتماعي إيجابي في المجتمعات التي نتواجد فيها، بما يتماشى مع رؤية الاردن في دعم المواهب المحلية وجهودنا نحو تأهيل قادة قطاع التجزئة وتزويدهم بالمهارات اللازمة".

تدعو شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" المواطنين الراغبين في المشاركة في البرنامج إلى تقديم الطلبات قبل 31 أغسطس 2023 عبر الرابط: من المقرر أن تبدأ جلسات التدريب بتاريخ 1 أكتوبر 2023.

تهدف هذه الجهود التعاونية التي تجمع شركة "ماجد الفطيم للتجزئة" مع جامعة الاميرة سمية للتكنولوجيا والجامعة الهاشمية إلى ربط الأوساط الأكاديمية والصناعية، وتعزيز مسيرة النمو والابتكار في قطاع التجزئة.
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