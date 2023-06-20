الأربعاء 21 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

ما هي طرق العلاج التي يمكن استخدامها للمرحلة الرابعة من سرطان الرئة؟

سرطان الرئة
سرطان الرئة

سرطان الرئة هو أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في العالم والسبب الأكثر شيوعاً للوفاة من السرطان. السبب الرئيسي لهذا المرض هو التدخين. ولكن حتى لو كان سرطان الرئة لدى غير المدخنين سرطاناً منفصلاً، فسيكون رابع أكثر أنواع السرطانات شيوعاً في العالم. ارتفاع معدل الوفيات من هذا المرض يرتبط باكتشافه المتأخر. لا يسبب سرطان الرئة أي أعراض لفترة طويلة، وكثير من المرضى لا ينتبهون إلى زيادة نوبات السعال، معتقدين أن السعال مرتبط بالتدخين. نتيجة لذلك، في وقت الاتصال بالطبيب، قد يتضح أن المرض قد انتقل إلى المرحلة الرابعة. وهذا لا يعني أن العلاج لا معنى له. علاج سرطان الرئة في المرحلة 4 عالي الجودة من غير المحتمل أن يخلصك من المرض تماماً، ولكنه سيتيح لك السيطرة على السرطان، وتخفيف الأعراض، ومنع المضاعفات، ويمنحك سنوات عديدة من الحياة النشطة.اضافة اعلان
 مبادئ علاج السرطان في المرحلة الرابعة

 

عدد قليل فقط من المرضى المصابين بسرطان الرئة في المرحلة الرابعة يعتبرون مرشحين للجراحة. هذا ممكن في المرحلة 4A عندما يتم العثور على نقائل مفردة في عضو واحد، عادةً الدماغ. عندئذٍ يمكن للأطباء إزالة ورم الرئة ونقائل الدماغ في نفس الوقت. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تدمير نقائل الدماغ بالعلاج الإشعاعي.

 

ومع ذلك، نادراً ما يتم تشخيص هذا النوع من المرحلة الرابعة. بشكل عام، المرضى المصابين بالسرطان المتقدم يعتبرون غير صالحين للجراحة. يعتبر المرض في المرحلة الرابعة منتشراً، أي أنه من المحتمل أن ينتشر في جميع أنحاء الجسم. هذا يعني أن العلاج الجهازي يصبح أساس العلاج. يستخدم الأطباء طرقاً تؤثر على الجسم كله وجميع الأورام والخلايا السرطانية.

 

تتضمن هذه الطرق ما يلي:

 

      العلاج المناعي.

      العلاج الموجه.

      العلاج الكيميائي.

 

ما مدى فعالية علاج سرطان الرئة في المرحلة 4؟

 

في القرن العشرين، كان متوسط العمر المتوقع للمرضى المصابين بسرطان الرئة في المرحلة الرابعة منخفضاً لأن العلاج الكيميائي لهذا المرض كان منخفض الفعالية. أثبت العلاج الموجه والعلاج المناعي أنهما أكثر فعالية. سمح التقدم الطبي للأطباء بتطوير أدوية تعمل على أهداف محددة في الخلايا السرطانية وتوفر تأثيراً مضاداً للورم أكثر فعالية لمناعة الشخص.

 

يتم اختيار العلاج الموجه والعلاج المناعي بشكل فردي. يحتاج الأطباء إلى نتائج اختبارات محددة لفهم الطفرات المتوفرة في الخلايا السرطانية. استناداً إلى الجينات والبروتينات التي تم تحديدها والتي تنتج الخلايا السرطانية، يختار الأطباء نظاماً علاجياً.

 

يمكن أيضاً استخدام العلاجات التلطيفية التالية للتخلص من المضاعفات والوقاية منها:

 

      الالتصاق الجنبي الكيميائي أو تقشير الرئة لالتهاب الجنبة الخبيث.

      العلاج بالليزر، والعلاج الضوئي الديناميكي، والمعالجة الكثبية، أو طرق أخرى بالاشتراك مع تركيب دعامات قصبية لاستعادة وظيفة الجهاز التنفسي.

      الانصمام أو الانصمام الكيميائي لتقليص الورم ووقف نزيف الرئة.

 

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