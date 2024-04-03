الأربعاء 03 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مبادرة "كوريا سوثرن بور" توزع طرود خير في القطرانة بمناسبة الشهر الفضيل

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جانب من حفل التبرع

نظّمت شركة "كوريا سوثرن بور. كو. ليمتد/ الأردن" (KOSPO-Jordan)، برئاسة المدير التنفيذي الدكتور كيم جيونج سام، حفل تبرع خلال شهر رمضان في 2 أبريل داخل المحطة، وذلك بمشاركة موظفي الشركة الأردنيون والكوريين. وشملت المشاركة أيضاً السيد أسعد فلاح إبراهيم اللصاصمة، متصرف لواء القطرانة، بالإضافة إلى جمعيتي "بوابة الجنوب الخيرية" و"أبناء المحطة الخيرية".

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وخلال الحفل، تم التبرع بطرود خير تحتوي على الضروريات الأساسية للفئات المحتاجة في جمعيات القطرانة الخيرية المحلية. وتم توزيع هذه الطرود على عائلات القطرانة المحتاجة في نفس اليوم. هذا العام ساهمت مشاركة موظفي الشركة الأردنيون والكوريين طوعًا في التبرعات إعداد ضعف عدد الصناديق التي تم توزيعها في العام الماضي.


كل عام خلال شهر رمضان المبارك، تتبنى شركة "كوريا سوثرن بور. كو. ليمتد/ الأردن" (KOSPO-Jordan)، التي تمتلكها شركة "كوريا الجنوبية للطاقة" (KOSPO)، مبادرةً إنسانيةً تتمثل في دعم الفئات المحتاجة في المجتمع المحلي المحيط بمحطة توليد الكهرباء التابعة لها في الأردن. يتضمن هذا الدعم تقديم المساعدة لكبار والأطفال بهدف تخفيف معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية خلال هذا الشهر الكريم.


أكد الدكتور كيم جيونج سام، الرئيس التنفيذي لشركة كوريا سوثرن بور. كو. ليمتد/ الأردن (KOSPO-Jordan)، على أهمية التبرع للمحتاجين في المجتمع المحلي خلال شهر رمضان، مؤكدًا أن هذا العمل يعكس احترام القيم الرمضانية. وأشار إلى مشاركة جميع موظفي الشركة طوعًا في هذه الجهود، مما يعزز فائدة هذه المبادرة. وأكد الدكتور كيم أن شركة كوريا سوثرن بور. كو. ليمتد/ الأردن (KOSPO-Jordan) ستواصل العمل في هذا الاتجاه في المستقبل، حيث ستتولى دورًا رياديًا كشركة أجنبية نموذجية في تعزيز البيئة الأردنية ودعم المواهب المحلية، بالإضافة إلى التزامها بالتطوع لصالح الأشخاص المحتاجين. 


وقد أعرب متصرف لواء القطرانة السيد أسعد اللصاصمة عن شكره لشركة كوسبو الأردن، وخصيصاً لموظفي الشركة قائلاً: “أودُّ أن أتقدم بالشكر لموظفي الشركة الذين اختاروا المساهمة بالتبرع مع شركتهم مما يدل على الانسجام الكبير مع إدارة الشركة في توجهها نحو دعم المجتمع المحلي، وهي أيضاُ بادرة سباقة حيث تقوم الشركات عادة بتنسيق هذا النوع من المشاريع التطوعية بشكل منفصل. إن هذه المبادرة قيمة وتحمل معنى كبير لذا أود بصفتي الممثل الإداري للواء القطرانة ونيابة عن أهاليها أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان على هذه البادرة المميزة." 


نظمت شركة كوريا سوثرن بور. كو. ليمتد/ الأردن (KOSPO-Jordan) العام الماضي مجموعة من المبادرات الخيرية، حيث شملت تبرعات بمعدات علمية لمختبرات العلوم في المدارس المجاورة لمحطة توليد الكهرباء. كما قدّمت الشركة أجهزة تعليمية الكترونية متقدمة لتعليم البرايل، تم تطويرها باستخدام التكنولوجيا الكورية، لصالح المدارس التي تخدم الطلاب ضعاف البصر والمكفوفين. هدفت هذه التبرعات إلى دعم الطلاب الأردنيين وتشجيعهم على تحقيق أحلامهم في أن يصبحوا علماء ومهندسين. 


بالإضافة إلى ذلك، نفذت شركة كوريا سوثرن بور. كو. ليمتد/ الأردن (KOSPO-Jordan) بالتعاون مع جامعة مؤتة في الكرك برنامج "Green Academy" التعليمي المستمر، الذي يهدف إلى تطوير المواهب المتميزة في المجالات التقنية وتوفير فرص العمل.

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