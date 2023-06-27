الثلاثاء 27 حزيران 2023
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متعة لا تنتهي في سرايا العقبة ووتربارك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

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سرايا العقبة ووتربارك

قوموا بزيارة سرايا العقبة ووتربارك في عيد الأضحى المبارك لمغامرة مائية لا مثيل لها! احتفالًا بهذه المناسبة، تقدم سرايا العقبة ووتربارك، وهي الأولى من نوعها في العقبة والتجربة المائية التي على أصولها في المملكة، متعة لا نهائية للعائلات والأصدقاء من 28 يونيو إلى 1 يوليو مع أنشطة وعروض مثيرة للضيوف من كل الأعمار.

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سيقدم دي جي سرايا العقبة إيقاعات مفعمة بالحيوية للضيوف ستبقي الجميع متحمسين مع مزيج من أحدث الأغاني الرائجة والتقليدية حيث تستمتع العائلات والأصدقاء بالتجارب المختلفة في الحديقة المائية.

ستكون الحزم العائلية متاحة للضيوف للاستمتاع بتجربة ترفيهية استثنائيةمن 28 يونيو حتى نهاية الموسم حيث يمكن للضيوف عند شراء الحزمة العائلية،الاستفادة من مجموعة من المزايا وتشمل أربع تذاكر دخولإما لأربعة بالغين أو شخصين بالغين وطفلين، بالاضافة إلى هدايا من سوق السيق واستئجار الخزانة والمناشف، إضافة إلى وجبات كومبو تلبي جميع الأذواق، وفقًا إلى الحزمة التي يفضلونها. أما الحزمة الماسية فيمكن لستة ضيوف بالغين الاستمتاع بتجربة فاخرة في كابانا المجلس لكبار الشخصيات إلى جانب العديد من المزايا الأخرى.

الضيوف مدعوون للاستمتاع بأشعة الشمس في سرايا العقبة ووتربارك يوميًا من الساعة 11:00 صباحًا حتى 7:00 مساءً، حيث سيتم تشغيل خدمة التنقل بالحافلةالمجانية بين مواقع الجذب داخل سرايا العقبة، بما في ذلكسرايا العقبة ووترباركونادي شاطئ سرايا العقبة وفندق منارة لاكشري كوليكشن، لضمان إقامة ممتعة للضيوف في مدينة العقبة المشمسة.

من المؤكد أن هذه العطلة، سرايا العقبة المائية، ستسعد الضيوف بأكثر من 25 لعبة، ومنزلقة، وتجربة تتميز بركوب غير مسبوق بما في ذلك هضاب بيلا، وهي منزلقة تتحدى الجاذبية، ومغامرة البحر الميت، التي تتيح تجربة الغطس العمودي تقريبًا - وهي واحدة من أطول الممرات المائية وأكثرها انحدارًا في العالم. ومنزلقة صياغة، للتزحلق عبر هاوية من الظلام مليئة بالمنعطفات والدوران في رذاذ الماء.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة:

 




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