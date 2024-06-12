مجموعة بسطامي وصاحب نقلاً عن الشركة العالميّة: نيسان تتعاون مع ستة رياضيين عرب لمشاركة قصص نجاحهم في مسلسل جديد

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وتسرد حلقات المسلسل الجديدة قصص المثابرة والتفوق والنجاح لهؤلاء الأبطال الرياضيين من كل من الأردن، ودولة الإمارات العربيّة المتّحدة، والبحرين، وقطر، والكويت، ولبنان. وتجمع كل حلقة بين شخصية رياضية وسيارة الدفع الرباعي متوسطة الحجم الشهيرة نيسان أكس- تريل، حيث يتم تسليط الضوء على شغفهم برياضتهم، ومصادر إلهامهم، وقدرتهم على تحقيق الإنجازات الرياضية والجوائز الإقليمية والعالمية.وحرصت نيسان على إنتاج هذا المسلسل بطريقة تعكس أصالة ست رياضات فريدة من نوعها في كلّ من الدول الستّ، من بينها التزلج على الثلج، والفروسية، والباركور، والاسكواش، والجمباز وركوب الدراجات. ويستعرض هؤلاء الأبطال المشاركين مواهبهم الفريدة على المنحدرات أو الطرقات، أو على صهوة الخيل أو في الملاعب، في حين يجمعهم هدف واحد وهو التفوق وترك بصمة مؤثرة لتكون مصدر إلهام للغير.وقال تييري صباغ، نائب رئيس قطاع، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط: "يجسّد مسلسل (ضع علامة على دربك) Mark Your Trail التزام نيسان بدفع الحدود وإلهام الناس للتقدم نحو تحقيق شغفهم. ومن خلال هذه الحلقات، نحتفل بروح المثابرة والقدرة على تحدي المألوف، وهو الشيء الذي تتميّز بها نيسان من خلال مبادراتها ومنتجاتها كسيارة نيسان أكس-تريل الجديدة كليًا. كما يمثّل هذا العمل والتعاون مع هؤلاء الرياضيين المتفوّقين شهادة على عملنا الدؤوب وإصرارنا على تمكين الجميع من استكشاف حياتهم وإثرائها بطريقة رائعة وبسيارات مبتكرة."وفي حين تكشف هذه المقاطع عن الكثير من التفاصيل الحياتية والمغامرات التي خاضها هؤلاء الأبطال، كانت سيارة نيسان أكس-تريل الجديدة حاضرة بتصميمها الجذّاب وأدائها المميّز. وعند إطلاقها في المنطقة في عام 2023، أعادت نيسان أكس-تريل تعريف فئة سيارات الدفع الرباعي متوسطة الحجم، حيث تم تجهيزها بأحدث التقنيات المبتكرة وتصميمها للعائلات والسائقين الباحثين عن المغامرة.توفر نيسان أكس-تريل2024 للعملاء مجموعة متنوعة من المميزات الرائدة في فئتها والمدعومة بتقنية نيسان للتنقل الذكي، بما يضمن تجربة قيادة أكثر أمانًا واتصالًا. وتتوفر سيارة نيسان أكس-تريل لدى شبكة شركاء نيسان في منطقة الشرق الأوسط، عبر ثلاثة فئات هي: S و SV و SL، بالإضافة إلى الإصدار الخاص N-TREK. ويمكن للعملاء الاختيار ما بين قدرات الدفع الثنائي أو الرباعي وخيارات 5 أو 7 مقاعد.ويمكن الآن مشاهدة حلقات مسلسل (ضع علامة على دربك) Mark Your Trail على قناة نيسان الشرق الأوسط على موقع يوتيوب والتي تتضمن الحلقات التالية:- التزلج على الثلج مع نور كيروز (@nourkeirouz)، بطلة لبنان للتزلج على الثلج وهي تنطلق في رحلة مبهجة، فمع كل قفزة أو انعطافة تقدم نور لوحة فنية ملهمة.- الباركور مع مدرب الاسكواش الكويتي المحترف محمد العطار (@mo_alattar). وهو يحول المشهد العام في مدينة الكويت إلى ساحة مليئة بالطاقة والحيوية.- الفروسية مع الفارسة البحرينية منال فخراوي (@m_fakhrawi) التي شاركت مرتين في بطولة العالم للقدرة، للتعرّف على علاقتها الملهمة بالحصان في هذه الحلقة المميزة.- الاسكواش مع لاعب الاسكواش القطري المحترف عبدالله التميمي(@abdullatamimi) والمصنّف 13 عالميّاً، ضمن قصة ملهمة عن نجاحه وشغفه برياضة الاسكواش.- الجمباز مع البطل العالمي للجمباز الأردني أحمد أبو السعود (@ahmadabualsoudd) والحائز على العديد من الميداليّات العالمية، وهو يستعرض حركاته الرشيقة وأدائه الملفت من خلال سرد قصّته.- ركوب الدراجات مع البطل الرياضي الإماراتي عبدالله الحتاوي(@hollandi123) ، الذي حقق العديد من الانتصارات وسجّل أرقامًا قياسية عالمية، في حلقة تعرض مسيرته الرياضية الشيّقة.