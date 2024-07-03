 
الأربعاء 03 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجموعة بسطامي وصاحب: نيسان تسجل نموًا قويًا لمبيعاتها في الشرق الأوسط خلال العام المالي 2023

سيارات
سيارات

- ارتفاع إجمالي مبيعات نيسان بنسبة 6% خلال العام المالي 2023، بما يعكس قدرتها على تحقيق النمو ويؤكد حضورها الراسخ في منطقة الشرق الأوسط

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- فئة السيارات الرياضية المدمجة من نيسان تسجل زيادة كبيرة في المبيعات بنسبة 26% مقارنة بالعام المالي 2022 وباترول تتصدر المشهد

 

- سجلت خدمات ما بعد البيع زيادة سنوية بنسبة 9% لكل من قطع الغيار والإكسسوارات و23% لزيت محركات نيسان الأصلي، ما يعكس التزام الشركة بتحقيق التميز لعملائها في المنطقة

أعلنت مجموعة بسطامي وصاحب، الوكيل الحصري لسيارات نيسان في الأردن عن تسجيل الشركة العالمية مبيعات قوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بنسبة نمو وصلت إلى 6% خلال السنة المالية 2023 الممتدة من أبريل 2023 إلى مارس 2024، وذلك بالمقارنة مع بيانات السنة المالية الماضية.

 

ويؤكد هذا النمو، الحضور القوي لعلامة نيسان في أسواق المنطقة وقدرتها على مواصلة اجتذاب المزيد من العملاء لمختلف فئات سياراتها. وتصدرت المشهد فئة سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر من نيسان، حيث مثّلت أكثر من نصف إجمالي المبيعات السنوية.


وكانت فئة الكروس أوفر والسيارات الرياضية المدمجة قد شهدت نموًا كبيرًا في مبيعاتها بنسبة 26% مقارنة بالسنة المالية 2022. وسجلت نيسان باترول وحدها، زيادة في المبيعات بنسبة 9% في جميع أنحاء المنطقة، حيث تم تسليم ما يقرب من 20 ألف وحدة. وكانت نيسان باترول حديث عشاق سيارات الدفع الرباعي خلال الفترة الماضية، حيث تم استعراض قدراتها على الطرق الوعرة وتقنياتها المتطورة في سلسلة حلقات "8 مغامرات مع نيسان باترول" التي تم إطلاقها في وقت سابق من هذا العام.

 

ويعزى هذا النجاح أيضًا إلى التركيز الاستراتيجي للشركة على فئتي سيارات الدفع الرباعي والكروس أوفر، بما يتماشى مع تطلعات العملاء وتوجهات قطاع السيارات التي أكدت تفضيل العملاء للسيارات متعددة الاستخدامات.
وعلى صعيد آخر، سجلت خدمات ما بعد البيع نموًا بنسبة 9% في مبيعات قطع الغيار والاكسسوارات خلال السنة المالية 2023، فيما سجلت زيوت محركات نيسان الأصلية زيادة قوية بنسبة 23% خلال نفس الفترة. وتعكس هذه النتائج التزام نيسان بتقديم تجربة شاملة لخدمات ما بعد البيع لعملائها، بالتوازي مع تقديمها لمجموعة متنوعة من المنتجات التي تحقق الأداء الأمثل لسيارات نيسان وتعزيز تجربة اقتنائها.


وقال تييري صباغ، نائب رئيس قسم، ورئيس نيسان وإنفينيتي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط: "يعد هذا الأداء القوي لمجموعة سياراتنا في السنة المالية 2023 بمثابة شهادة على التزام نيسان بالابتكار والتميز، وخصوصًا ما حققته فئة السيارات الرياضية المدمجة والكروس أوفر، والتي أثبتت قدرتنا على تسجيل نتائج متفوقة بالإضافة إلى تلبية مختلف تطلعات عملائنا في المنطقة. ونحن فخورون بمسيرة نيسان في منطقة الشرق الأوسط، ونتطلع إلى مواصلة التقدم وتوفير تجارب وتقنيات استثنائية رائدة لعملائنا."


وساهمت سيارة نيسان أكس-تريل من فئة الكروس أوفر الحضرية، بالإضافة إلى نيسان كيكس وباثفايندر وإكس-تيرا في تحقيق هذه النتائج القوية، حيث اختتمت أكس-تريل السنة المالية محققة أعلى زيادة في المبيعات ضمن فئة سيارات الدفع الرباعي، فيما ضاعفت نيسان كيكس مبيعاتها في السنة المالية 2023، ما يشير إلى شعبيتها المتزايدة بين السائقين. إضافةً إلى ذلك، شهدت نيسان باثفايندر نموًا بنسبة 41%، في حين سجلت إكس-تيرا  زيادة في المبيعات بنسبة 20% خلال نفس الفترة.


وفي فئة السيدان، تصدرت المشهد سيارة نيسان صني صاحبة الإرث العريق والممتد لأكثر من نصف قرن، حيث كانت الخيار المفضل للعائلات والشباب، وتمكنت من تحقيق نتائج تليق بحضورها التاريخي في المنطقة، بأعلى حصة سوقية في فئتها، ومبيعات تخطّت 20 ألف وحدة في السنة المالية 2023.
وبحسب نتائح التحليل الخاص بكل سوق في منطقة الشرق الأوسط، شهدت نيسان زيادة في مبيعاتها بنسبة 24% في دولة الإمارات، ما أكد على قوة الطلب على نيسان في السوق الإماراتي، تبعتها الكويت مباشرة بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق، فيما حافظت الأسواق الأخرى من بينها دولة قطر على أدائها الثابت في المبيعات.


وتعمل نيسان خلال السنة المالية 2024 على تنفيذ خطة "ذا آرك" لدفع أعمال  نيسان على مستوى العالم وذلك وفق استراتيجيات مبتكرة تستهدف تحقيق النمو في عدة مناطق جغرافية من بينها منطقة الشرق الأوسط، وتشمل الخطة، توسيع حضور نيسان ومجموعات سياراتها من خلال الإطلاق الإقليمي لعدّة طرازات جديدة كليًا من السيارات الرياضية المدمجة والكروس أوفر قبل نهاية العام المالي الجاري.

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