مجموعة بسطامي وصاحب: نيسان تشارك في المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة جرائم الملكية الفكرية

نقل الوكيل الحصري لنيسان في الأردن – مجموعة بسطامي وصاحب – عن الشركة العالميّة خبر مشاركتها في المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في إطار التزام وكلائها المستمر بمكافحة قطع الغيار المقلدة. حيث جمع المؤتمر خلال شهر فبراير الماضي، لفيفاً من الخبراء وأصحاب المصلحة والأطراف المعنية من مختلف المجالات. وتناول المؤتمر العديد من القضايا الملحّة والمتعلقة بالمنتجات المقلدة في المنطقة والتي تم مناقشتها مع الحضور من بينهم كبار المسؤولين من شرطة دبي – حيث تم عقد المؤتمر - ووزارة الاقتصاد والهيئات الجمركية في دول مجلس التعاون الخليجي.



وتضمن المؤتمر، الذي أقيم تحت عنوان "الكشف عن القدرات المستقبلية" جلسة تفاعلية قادها بلال جبق، رئيس قسم خدمات ما بعد البيع في نيسان الشرق الأوسط، لنشر الوعي بمخاطر قطع الغيار المقلدة وتعزيز العلاقات مع العديد من الجهات الحكومية والمسؤولين الرئيسيين. كما تم تسليط الضوء على حملة نيسان الأخيرة "إسأل ليش؟"، التي تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر قطع الغيار المقلدة من خلال محتوى جذاب يجمع ما بين الفكاهة والابتكار. وبدعم من شرطة دبي، تطورت الحملة إلى حركة تفاعلية، تحث الأفراد على أن يصبحوا محققين للسلامة ويتأكدوا دائماً من سلامة قطع الغيار.



وقال تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق الأوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق الأوسط:

"جاءت مشاركتنا في المؤتمر الإقليمي الثالث عشر لمكافحة الجرائم الماسّة بالملكية الفكرية، لتسليط الضوء على التزامنا الراسخ بتعزيز الشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص والتي تهدف إلى مكافحة قطع الغيار المقلدة في المنطقة. ومن خلال جهودنا التعاونية وورش العمل التثقيفية التي ننظمها باستمرار، نسعى إلى تمكين المستهلكين وجهات إنفاذ القانون من خفض مستوى المخاطر المرتبطة بقطع الغيار المقلدة. ونؤمن في نيسان أن حماية حقوق الملكية الفكرية، تتطلب جهداً مشتركاً بين القطاعين العام والخاص. وتعد هذه المسؤولية المشتركة أمراً بالغ الأهمية لضمان سلامة سيارات نسيان طيلة دورة حياتها، وبالتالي الحفاظ على تعهدنا بتقديم قيم الجودة والموثوقية والسلامة لعملائنا."



كما أتيحت للحضور فرصة المشاركة في تجربة تفاعلية من خلال فعالية "حقيقي أم كعكي" التي نظمتها نيسان، حيث تم تحدى المشاركين للتمييز بين قطع غيار نيسان الأصلية ونسخ الكعك المقلدة بدقة. وحظيت فقرات هذه الفعالية المبتكرة باهتمام الجمهور، حيث أكدت التزام نيسان بالأساليب المبتكرة لرفع الوعي بالمنتجات المقلدة.



وبالإضافة إلى مشاركتها النشطة في المؤتمرات وتنظيمها للفعاليات التوعوية، تواصل نيسان جهودها لمكافحة قطع الغيار المقلدة في قطاع صناعة السيارات، حيث نظمت أكثر من 12 ورشة عمل في كافة دول مجلس التعاون الخليجي منذ بداية العام المالي 2023 للشركة في شهر أبريل 2023. وتعدّ هذه الأنشطة تأكيداً على التزام نيسان بهذه القضية، والتي تحرص على مواجهتها بالتعاون مع السلطات المعنية التي تقوم بتنفيذ مداهمات، أدت خلال الأشهر الثلاثة الماضية وحدها إلى مصادرة أكثر من 230 ألف قطعة غيار مقلدة.



وتشتمل مجموعة منتجات نيسان ما بعد البيع في الشرق الأوسط على أكثر من ثلاثة ملايين قطعة غيار، ما يضمن توافر المكونات الأصلية مثل، زيت نيسان الأصلي، وإكسسوارات نيسان الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، فهناك أكثر من 500 قطعة غيار Value Advantage® توفر الأداء والجودة المعتمدين من نيسان وبأسعار أكثر تنافسيّة. ومن خلال شبكة تضم ثمانية وكلاء معتمدين وأكثر من 100 فرعاً في جميع أنحاء المنطقة، تضمن مراكز ما بعد البيع لعملاء نيسان الحصول على عمليات صيانة خاضعة للضمان، وخبرات فنية متخصصة، والالتزام بالمواعيد وغيرها من المزايا الأخرى.



نبذة عن مجموعة بسطامي وصاحب:

تأسست مجموعة بسطامي وصاحب في عمان عام ١٩٦٩، وهي الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن، ووكيل معتمد لسيارات BYD الكهربائية، لتكون اليوم حجر الزاوية في الأردن والشرق الأوسط في مجال الخدمات التكاملية التي تقدمها. تقدم المجموعة أعلى المعايير العالمية وأفضل الخدمات لسيارات نيسان وإنفينيتي وBYD من خلال منشآتها المميزة وكادر عملها المحترف.

ولدعم السوق الأردني بأحدث التكنولوجيا العالمية، عملت مجموعة بسطامي وصاحب على تزويد السوق الأردني بسيارات شركة BYD الكهربائية الصينية، معززة بذلك التزامها في كسب رضا عملائها في جميع الأوقات.

وشكّلت مجموعة بسطامي وصاحب علامة فارقة في مجال تجارة السيارات في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط بإطلاقها مجموعة من المنشآت لعرض السيارات بمختلف فئاتها، ومراكز الصيانة ووكلائها الفرعيين وبيع القطع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. إضافة إلى نظام متخصص يجمع بين التسويق والبيع وخدمات ما بعد البيع الرائدة، وبهدف واحد وهو ضمان أعلى درجات الحماية والرضى من العملاء، وهو أهم عناصر نجاحها. وتمتلك بسطامي وصاحب اليوم قاعدة متنامية من الزبائن، تخدمهم عبر صالات العرض، ومراكز الصيانة، إضافة إلى كوادرها من الموظفين المتخصصين الذين يزيد عددهم عن 200 موظف.

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