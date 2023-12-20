الأربعاء 20 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

مجموعة حمادة تطلق حملة "دفيني" لمساعدة اسر عفيفة

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إطلاق حملة دفيني
أطلقت مجموعة مطاعم حمادة للسنة العاشرة على التوالي حملة "دفيني" الخيرية لمساعدة أسر عفيفة ومحتاجة تعينهم في فصل الشتاء.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة رائد حمادة إن حملة "دفيني" تشمل توزيع  حرامات شتوية و جاكيتات لجميع الأعمار بالإضافة إلى مكملات غذائية مقدمة من ايهاب الشريف صاحب احد مستودعات الادوية بالمملكة.اضافة اعلان

وأكد حمادة أن اطلاق الحملة تأتي تنفيذا للتوجهات الملكية السامية في تعزيز التكافل الاجتماعي ودعم الأسر المعوزة والمحتاجة في مختلف محافظات المملكة.
وأوضح حمادة أن الحملة تتميز هذا العام بأنها مكثفة وتشمل مختلف محافظات المملكة فيما تنفذ بالتنسيق مع الغرف التجارية.
وأكد حمادة أن توزيع المساعدات على أسر محتاجه وفقيرة يأتي انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية في دعم أسر معوزة ومحتاجة في فصل الشتاء.
وأوضح حمادة أن المجموعة بدأت بتنفيذ الحملة أمس من محافظات الشمال وتحديدا إربد وستستمر حتى تغطي مختلف المحافظات مؤكداً حرص المجموعة على مواصلة دورها في خدمة المجتمع والوطن.
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