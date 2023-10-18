الأربعاء 18 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

متضمنة شركات هيونداي وكيا وGAC Motor وWallbox وكومهو وإيسوزو

"مجموعة عليان" تتبرع لأهالي غزة وتتضامن معهم بتعليق الدوام

Alayyan Group PR
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تضامناً مع الأهل في قطاع غزة، أعلنت مجموعة عليان عن تعليق دوامها وإغلاق أبواب مكاتب مختلف شركاتها ومعارضها ومراكز الصيانة التابعة لها، وذلك اعتباراً من الساعة الثالثة من عصر اليوم الأربعاء الموافق 18/10/2023 ويومي الخميس والجمعة الموافقين 19 و20/10/2023، حداداً على أرواح الشهداء في قطاع غزة.اضافة اعلان

هذه الخطوة تشمل كل من مؤسسة الوحدة للتجارة، وكلاء هيونداي، والشركة الوطنية العربية للسيارات، وكلاء كيا وكومهو لصناعة الإطارات وشواحن Wallbox، وشركة القدرة العربية للتجارة العامة، وكلاء GAC MOTOR، وشركة القدرة لتجارة السيارات، وكلاء إيسوزو.

وفي استجابة إضافية منها للأحداث المتصاعدة الأخيرة وتلبية لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم بدعم الأشقاء المرابطين في فلسطين، فقد تبرعت مجموعة عليان بشحنة أدوية طارئة قيمتها 50 ألف دولار وذلك بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، داعية كافة المؤسسات من مختلف القطاعات والأفراد من أبناء المجتمع الأردني النشمي الأصيل لمد يد العون اللازم.

وإذ ترى مجموعة عليان أن هذه الخطوة الإنسانية ما هي إلا أقل ما يمكن تقديمه، فإنها تعتذر لزبائنها الكرام عن استقبالهم خلال هذه الفترة المعلن عنها في هذا البيان، وتؤكد على استئناف عملياتها كالمعتاد اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 21/10/2023.
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