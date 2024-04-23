الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مجموعة فاين الصحية القابضة تطلق موقع مناديل فاين الإلكتروني بنسخته المحدّثة

فاين
فاين القابضة

أطلقت مجموعة فاين الصحية القابضة، إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال الصحة العامة وصناعة الورق الصحي وحلول الوقاية من الجراثيم، النسخة الجديدة من موقع مناديل فاين الإلكتروني، والذي تم تحديثه مؤخراً بحلة تثري تجربة الزبائن والزوار، وبتصميم يسهل الوصول لباقة واسعة من منتجات المجموعة من الورق الصحي.

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ويتيح موقع مناديل فاين الإلكتروني المحدّث باللغتين العربية والإنجليزية، سهولة التصفح والتنقل بين الأقسام عبر واجهة استخدام عصرية؛ بحيث يمكن للزبائن والزوار الوصول بسرعة للمعلومة التي تهمهم أو التي يبحثون عنها حول منتجات فاين من الورق الصحي المعقم، والتي تشمل مناديل الوجه، وورق التنشيف للمطبخ، وورق التواليت، وبالتالي ضمان عملية تسوّق مبسطة عبر الموقع.


وفي تعليق له على هذه المناسبة، قال رئيس قسم المعلومات والتكنولوجيا الرقمية لدى مجموعة فاين الصحية القابضة، يحيى باندور: "سعداء بإطلاق موقعنا الإلكتروني المُحدَّث، والذي يركّز على تقديم تجربة محسنة للمستخدمين مع ميزة الوصول السهل للمعلومة. ومع التصميم الجديد بمزاياه وخصائصه التي ترقى للمعايير العالمية، فإن الموقع الإلكتروني لمناديل فاين يقدم منصة متكاملة تلبي احتياجات الزبائن سواء من حيث المعلومة أو المنتجات التي نقدمها بمنتهى السهولة."


وبالإضافة إلى تحسين تجربة الزائر، يقدم الموقع الإلكتروني المُحدَّث قسماً خاصاً بمبادرات الاستدامة التي تنفذها مجموعة فاين الصحية القابضة، وهو ما يتيح معرفة المزيد عن ممارساتها وبرامجها الصديقة للبيئة والتي تتبعها في جميع عملياتها الإنتاجية.


هذا وبإمكان الزبائن والزوار تصفح الموقع والاطلاع على ما يتضمنه من معلومات ومنتجات عبر الرابط: finetissues.com.

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