الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
النسخة المطبوعة

مجموعة كابيتال بنك ترعى حفل عشاء على شرف الوفد العراقي المشارك في اللقاء المصرفي الأردني العراقي

مجموعة كابيتال بنك ترعى حفل عشاء على شرف الوفد العراقي المشارك في اللقاء المصرفي الأردني العراقي
مجموعة كابيتال بنك ترعى حفل عشاء على شرف الوفد العراقي المشارك في اللقاء المصرفي الأردني العراقي
رعت مجموعة كابيتال بنك حفل عشاء استضافته جمعية البنوك في الأردن، على شرف الوفد العراقي المشارك في اللقاء المصرفي الأردني العراقي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي الأردني الدكتور عادل شركس ومحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق، ورئيس مجلس إدارة المجموعة باسم خليل السالم، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك في الأردن، عمار الصفدي، بالإضافة إلى عدد من كبار الشخصيات من الوزراء والبنوك الأردنية.اضافة اعلان

وخلال الحفل، ألقى رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، كلمة رحب فيها بالوفد العراقي، مؤكداً قوة العلاقة التجارية والاقتصادية التي تجمع بين الأردن والعراق، مشيراً إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال المصرفي.

وسلط السالم الضوء على إنجازات مجموعة كابيتال بنك ممثلة بالمصرف الأهلي العراقي في السوق العراقي، مشيراً إلى أن المصرف تمكن من تحقيق نمو كبير في السنوات الأخيرة، وأصبح أحد أهم المصارف العاملة في العراق، إذ يتصدر اليوم قائمة البنوك العاملة في السوق المصرفي العراقي من حيث إجمالي الموجودات التي قاربت على 2.8 مليار دولار.

وعبر السالم عن شكره وتقديره لمحافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس وفريق عمل البنك المركزي لتوفيرهم البيئة الملائمة والداعمة لنمو وتطور البنوك الأردنية وتفوقها في السوقين العربي والإقليمي، كما قدم الشكر والتقدير لمحافظ البنك المركزي العراقي علي محسن العلاق لما يقدمه من دعم لتسهيل استثمارات البنوك الأجنبية في السوق المصرفي العراقي.

وفي ختام كلمته، أعرب السالم عن أمله في أن يسهم اللقاء في تعزيز التعاون بين المصارف الأردنية والعراقية، وتحقيق مزيد من الإنجازات في المجال المصرفي في المنطقة.

وتأتي رعاية مجموعة كابيتال بنك لحفل العشاء على شرف الوفد العراقي في إطار حرص المجموعة على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق، ودعم التعاون بين المصارف في البلدين.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
الهيئة العامة لشركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية

الملكية الأردنية تقرر إطفاء جزء من خسائرها المتراكمة وترفع رأسمالها

منذ1 ساعة
"الحكمة" تجدد شراكتها‎ ‎الاستراتيجية مع جمعية قرى الأطفال‏ الأردنية

"الحكمة" تجدد شراكتها‎ ‎الاستراتيجية مع جمعية قرى الأطفال‏ الأردنية

منذ3 ساعة
pro-RGgaVwTF

جائزة عمار تطوف حول دول الوطن العربي بنسختها السابعة محلياً والأولى عربياً

منذ4 ساعة
76692c46-ba32-44c5-911f-348280b07b62

ڤاليو تطلق أعمالها في الأردن مع بداية عام 2024

02 تشرين الأول 2023
350651_25_1676459088

احصل على تقييمات شركات التداول الأكثر دقة مع موقع ثقة

02 تشرين الأول 2023
WhatsApp Image 2023-10-01 at 11.30.25 AM (1)

سرايا العقبة ووتربارك تختتم موسمها المذهل 2023 وتشيد بتفاني أبطال الخطوط الأمامية

01 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

كلفة الإشاعات والأكاذيب

ماهر أبو طير |اليوم

صدم الوجدان وخلخلة الثوابت

موفق ملكاوي |اليوم

وجه جديد للمنطقة

محمود الخطاطبة |اليوم

الفرضيات التي اشتق منها الفين توفلر نظريته الاجتماعية في القوة

حسني عايش |اليوم

الصندوق الاستثماري السعودي ورؤية التحديث

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

معرض دولي في الأردن

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
تشكل الأراضي في البنجاب منحدراً طبيعياً من الشمال إلى الجنوب -(المصدر)

كيف أنشأ الإنجليز نظام الري في البنجاب وماذا كانت أهدافهم؟

ترجمات | منذ23 ساعة
فني في موقع إنشاء مشروع صيني - (أرشيفية)

أسطورة الإمبريالية الصينية‏: لا شيء شائن في مبادرة "الحزام والطريق"‏

ترجمات | منذ23 ساعة
1696151986573214600

الصهيوني الحريدي الذي دعا إلى الانفتاح الجذري

ترجمات |01 تشرين الأول 2023
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات |30 أيلول 2023
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات |30 أيلول 2023
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
 