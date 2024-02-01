مدى الأردن تسلم جائزتها الكبرى للفائز في حملة الصيف“ رابح مدى

أعلنت شركة مدى الأردن لحلول الاتصالات المتكاملة بالتعاون مع الشركة المعاصرة لتزويد المعدات الوكلاء الحصريين لسيارات MG يوم الأربعاء الموافق (3 يناير 2024) عن اسم الفائز بالجائزة الكبرى لحملة " رابح مدى 2023_ حملة الصيف" التي تشمل اشتراكات مدى الفعالة الخاصة بالإنترنت الثابت وخدمة الألياف الضوئية خلال فترة المسابقة ما بين شهر (2023-7-1) ولغاية (2023-10-31).

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تم السحب بإشراف وزارة الصناعة والتجارة وقد فاز بالجائزة الكبرى وهي عبارة عن سيارة (MG5 STD 2023) مجمركة ومرخصة، السيد يزن حسني عرفات شتيوى.



وكانت شركة "مدى" الأردن قد أطلقت حملة ضخمة على السنة الثانية على التوالي، تم الإعلان عنها في الوسائل الإعلانية والإعلامية المحلية.

تتميز الشركة بتقديمها تجربة فريدة في استخدام الإنترنت وتوفيرها لاشتراكات تلبي كافة الاحتياجات وأحدث التكنولوجيا والتقنيات في المملكة>

وتسعى الشركة لتقديم العديد من الميزات التي من شأنها إثراء تجربة المشتركين بما توفره من كفاءة وجودة عاليتين وبأسعار منافسة>

وكان قد عبر الرابح عن امتنانه العميق والفرح لشركة مدى وأشاد بالمعاملة الممتازة والمميزة من قبل شركة مدى واستمراريتها الدائمة