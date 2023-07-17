الإثنين 17 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مذكرة تفاهم بين أجيال السلام والهيئة الملكية للأفلام لدعم الشباب في صناعة الأفلام

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جانب من توقيع الاتفاقية
وقّعت هيئة أجيال السلام والهيئة الملكية الأردنية للأفلام مذكرة تفاهم لتعزيز سبل الشراكة والتعاون ودعم الشباب في البرامج المعنية بمجال صناعة الأفلام؛ حيث وقع الاتفاقية عن الهيئة رئيسها الدكتور مهند عربيات، وعن الملكية للأفلام مديرها العام مهند البكري. اضافة اعلان

وبهذا الصدد، قال رئيس هيئة أجيال السلام الدكتور عربيات: "إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التطوير المستمر الذي تتبناه الهيئة لأدوات بناء السلام، وأحدثها أداة الإعلام من أجل السلام."

ولفت إلى "أن هذه الأداة، فضلًا عن الإنتاجات الإبداعية التي انبثقت عنها بأيدي شابات وشبّان طامحين بالتغيير نحو الأفضل، تعمل منذ إطلاقها على إيجاد مساحة لطرح ومناقشة المواضيع التي تهمهم باستخدام المنصات التي تلائمهم، كما أنها في الوقت ذاته تبني قدرات المتخصصين في المجالات الإعلامية."

وأشار إلى "أن الشراكة مع الهيئة الملكية للأفلام ستعزز من وصولنا للموارد المختلفة والخبرات في قطاع صناعة الأفلام، وستتيح لنا الفرصة لعرض الأعمال التي يقودها جيل الشباب ضمن برامجنا الإعلامية أمام شريحة أوسع من الجمهور، مما يتيح لهم المساحة لسرد قصصهم والتعبير عن أنفسهم، وتمكينهم من توظيف طاقاتهم في قيادة التغيير الإيجابي الذي يطمحون إليه."  

من جانبه، قال المدير العام للهيئة الملكية للأفلام، مهند البكري: "لطالما عملت الهيئة على تشجيع ودعم الشابات والشباب لتوفير فرص عمل في مجالات السينما وتعزيز ثقافة الأفلام لديهم. وقد سعينا لخلق عدة برامج تعليمية تساعد على بناء وتنمية قدراتهم من خلال تدريبهم على صناعة الأفلام واستخدام وسائط الإعلام المختلفة للتعبير عن أنفسهم في شتى المواضيع.

وقد قدمت دليلاً واضحاً على خلق بصمة اقتصادية مستدامة لصناعة الأفلام، وذلك من خلال التزام الهيئة بدعم وتعزيز دور المجتمع المحلي في جميع أنحاء الأردن، بما يعود بالنفع على الأردنيين والمقيمين في الأردن." 

وأضاف: "لهذا السبب نحن فخورون بشراكتنا مع هيئة أجيال السلام لما ستقدمه من دعم معنوي وعملي لفئة الشباب وتنمية وتطوير لمواهبهم، وبناء قدراتهم للنهوض بصناعة الأفلام الأردنية وبناء السلام المجتمعي المستدام، والتي لا تتحقق إلا بتكاتف جهود المؤسسات المختلفة وجهودها." 

وبيّن الطرفان أن هذه المذكرة ستكون خطوة نحو التعاون في مجالات صناعة الأفلام، بما في ذلك تقديم الدعم والإرشاد المتبادل والترويج للمبادرات والأعمال والمواهب المحلية وتيسير فرص التعاون مع الجهات ذات الصلة في صناعة الأفلام على الصعيدين الوطني والدولي، إلى جانب العمل على تعزيز السياسات ذات الصلة بصناعة الأفلام في الأردن. 

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