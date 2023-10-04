مراجعة الاستدامة في شركة برامبلز لعام 2023: الطريق إلى التجديد

أصدرت شركة برامبلز العالمية المتخصصة في حلول سلاسل التوريد والعاملة في نحو 60 دولة من خلال علامة "تِشب" التجارية، مراجعتها السنوية للاستدامة لعام 2023، التي تُقدِّم تقارير عن المسائل الجوهرية المتعلقة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وإنجازاتها للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2022.

تُسلِّط مراجعة الاستدامة لعام 2023 الضوء على التقدم المادي الذي حققته شركة برامبلز نحو تحقيق رؤيتها التجديدية الطموحة، والإنجازات الكبيرة التي تحقَّقت بالفعل ورسخت المكانة العالمية للشركة في مجال الاستدامة، وأهمية التعاون في الاقتصاد الدائري لبناء سلاسل توريد مستدامة ومرنة للمستقبل.

وشملت أبرز النقاط الواردة في تقرير المراجعة:

· توفير نمو مستدام لنحو 3.85 مليون شجرة إضافية من خلال تطبيق ممارسات مستدامة في مزارع الأخشاب، ويندرج ذلك في إطار أهدافنا الإيجابية للغابات.

· تعزيز دائرية شبكتنا عن طريق توفير ما يقرب من 10 ملايين منصة تحميل من خلال مبادرات الاسترداد وإعادة التصنيع، والحفاظ على قيمة رأس مالنا المُصنّع ورأس مالنا الطبيعي من خلال خفض الطلب على المواد الخام.

· تعزيز طموحنا الإيجابي بشأن النفايات من خلال إطلاق منصة تحميل بلاستيكية جديدة مصنوعة بنسبة 100% من بلاستيك ما بعد الاستهلاك و13 منصة تحميل من الجيل التالي تحتوي على مواد مُعاد تدويرها

· ضمان تقديم قيمة مجتمعية دائمة من خلال ربط سبل العيش بمشاريع إعادة التشجير - ففي ولاية تاباسكو، استُحدِثت وظيفة جديدة لمسؤول تشجير غابات لكل 10 هكتارات من الأراضي المخصصة لإعادة التشجير، وعُيِّن مهندس غابات ماهر لكل 500 هكتار

· زيادة التنوع بين الجنسين في جميع مستويات أعمالنا، حيث تشغل النساء الآن 45.5% من مناصب مجلس الإدارة، و36.3% من المناصب القيادية، و8.3% من مناصب مراكز الخدمات.

· خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 5.2% عبر سلسلة القيمة بأكملها (النطاقات 1 و2 و3) مقارنةً بالسنة المالية 2022 وبنسبة 7.7% مقارنة بالسنة المالية 2020، والحفاظ على حيادية الكربون في العمليات (النطاقين 1 و2)، وتعزيز استخدامنا لمزيج من الكهرباء المتجددة بنسبة 100%[1]

وفي هذا السياق، قال جراهام تشيتشيس، الرئيس التنفيذي لشركة برامبلز: "تشكل الخطوات الرئيسية التي اتخذناها نحو تحقيق أهدافنا ذات الصلة بالاستدامة انعكاساً لتركيزنا المستمر والتزامنا في كل جزء من أعمالنا. وتُعتبر ريادة شركة برامبلز العالمية في مجال الاستدامة مدعاةً عظيمةً للفخر وميزةً استراتيجيةً، لاسيما وأنها تأتي في الوقت الذي يتحول فيه العالم إلى اقتصاد منخفض الكربون، مما يضمن قدرتنا على الاستمرار في تقديم خدمات ذات قيمة لجميع أصحاب المصلحة".

وقال الدكتور خوان خوسيه فريجو، الرئيس التنفيذي للاستدامة بشركة برامبلز: "بصرف النظر عن مكانتنا المؤثِّرة، فإننا ندرك الدور المحوري لشركة برامبلز في منظومة سلاسل التوريد. الأمر الذي يضعنا في منزلة متفردة لإحداث تغييرات إيجابية والمساعدة على جذب الآخرين إلى نظام الاقتصاد الدائري".

وأضاف فريجو: "إنّ إنجازاتنا في عام 2023 تؤكد على أهمية التعاون في هذه المهمة، وإنّه لمن دواعي سرورنا أن نشهد ترحيب العديد من عملاء شركة تشب ومورديها وشركائها بدعوتنا لبناء سلاسل توريد متجددة".

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ريادة وإشادة العالمية في مجال الاستدامة

ساهمت الإشادة العالمية المستمرة بجهود شركة برامبلز في مجال الاستدامة بترسيخ مكانتها في التقييمات الرئيسية للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في السنة المالية 2023:

· الحصول على المرتبة الأولى عن فئتها في مؤشر داو جونز للاستدامة

· الحصول على لقب ثالث أكثر شركة استدامة في العالم في قائمة أكثر 100 شركة استدامة وفقًا لمجلة كوربوريت نايتس

· الحفاظ على التصنيف A في تقييم Circulytics الرابع على التوالي

· الانضمام إلى القائمة A وفقاً لتنصيف مشروع الكشف عن الكربون (CDP) في مجال الغابات والمناخ

· الاحتفاظ بالتصنيف AAA من MSCI (منذ عام 2016)

· الإدراج في مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين لأول مرة

· الحصول على لقب أفضل جهة عمل عالمية وأفضل جهة عمل في أربع مناطق و25 دولة

تعرَّف على المزيد من المعلومات حول مراجعة شركة برامبلز للاستدامة لعام 2023:

تعرَّف على المزيد من المعلومات حول تقرير شركة برامبلز السنوي لعام 2023

تعرَّف على المزيد من المعلومات حول أهداف شركة برامبلز بشأن الاستدامة لعام 2025

يذكر أن شركة برامبلز ستصدر في وقت لاحق من العام 2023 أول تقرير لها عن التنوع والإنصاف والشمول كجزء من التزامها المستمر بالشفافية في إعداد التقارير.