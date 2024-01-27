الأحد 28 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مطار البتراء الدولي.. اسثتمار مستقبلي يعزز الحركة في الجنوب

المطار
مطار

* نضال ملوالعين

 

مطار الجنوب، يخدم البتراء و المثلث الذهبي و يكون موقعه في الشوبك كما كانت احد الدراسات .

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و لماذا لا نبدء اليوم بوجود مطار منخفض للتكاليف و شركات طيران منخفضة التكاليف و ان تعمل على النقل الداخلي من شركات الطيران المحلية القائمة .

 

وان توسع الملكية الاردنية عمليتها و توسيع نشاطها ...لتخدم رحلات بعدة مواقع في الممكلة، فضلا عن التنقل في طائرات الهليكوبتر السياحية لزيارة المواقع السياحية.

 

وهذا سيقلل من مصاريف النقل و التنقلات للسياحة و الشحن و سيخدم قطاعات كبيرة عدا عن انه سيوفر فرص عمل هائلة و كبيرة . و استقطاب الاستثمارات المحلية و العربية و العالمية.  


و الأهم انه سيكون اسم البتراء على الخارطة السياحية العالمية و على شاشات المطارات العالمية كخيار ممكن ان يكون مميز لزيارة الأردن و الشرق الأوسط.  

 

وبوجود مطار أيضا بالشمال يساهم في ربط المحافظات و ذلك بتوفير فرص استثمارية مغرية و مميزة .

 

وتشجع على حركة النقل السياحي و تسهيل النقل و الشحن الجوي و الداخلي . و كذلك التنقل بما يخدم الحركة السياحية الداخلية و الوافدة .

 

وسينافس مطار رامون و غيرها من مطارات المنطقة و سيكون اقل تكلفة للطيران و بذلك يستقطب رحلات اكبر من الواجهات العالمية و الطيران منخفض التكاليف .

مما سيزيد من الحركة السياحية و بالذات بتوفير رحلات سياحية منخفضة التكاليف لواجهات جديدة من الاسواق السياحية المتنوعة تديرها الملكية و شركات الطيران المحلية.

وأيضا عندما نتحدث عن مطار في الجنوب و المثلث الذهبي أو في الشمال سيخدم المناطق المتعددة و سيخدم الدول المجاورة و سهولة التنقل.

 

وهنا سيساهم هذا المشروع بالترويج للاردن بشكل اكبر و سيكون حافز مغري لزيارة الأردن.

 

ويعد استثمارا أكبر لاسم البتراء و علامتها. وسيكون أول مطار باسم احد عجائب الدنيا السبع و مركز اهتمام المسافرين و الزوار سواء برحلات ترانزيت أو سياحة إلى الجنوب و منها يتجول في البتراء و وادي رم و العقبة.

وسيكون لدينا فرص استثمارية جدية و كبيرة تستقطب الاستثمارات المحلية و العربية و العالمية.

 

و هناك الكثير من رجال الأعمال الراغبين بمثل هذه الاستثمارات و كذلك الشركات القائمة أو التي ممكن انشاءها، مما سيحقق اأكبر أهداف رؤية التحديث الاقتصادي سواء بالنقل و النقل الجوي و السياحة و زيادة الاستثمارات و توفير فرص العمل و انعاش المواقع التي ستقام بها المطارات.

 

هذه الفكرة تحتاج إلى إعادة ادارجها ضمن الخارطة الاستثمارية و كذلك إخراجها من الإدراج لانه الوقت للمرحلة الحالية و القادمة يحتاج للتفكير أكثر بالتوسع و سيكون أكثر جدوى.


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