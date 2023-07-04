مطار الملكة علياء الدولي في عمان يستقبل الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية القبرصية من لارنكا!

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قامت الخطوط الجوية القبرصية ، الشركة الرائدة والأكبر في قبرص ، نتيسير أول رحلة لها إلى عمان الأسبوع الماضي.تم الترحيب بالطائرة من طراز إيرباص A320 ، الرحلة U8 724 ، بتحية مدفع المياه التقليدي إلى جانب كرم الضيافة في مطار الملكة علياء الدولي.سيتم تسيير الرحلات بين لارنكا وعمان وبالعكس مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس ، بأسعار تبدأ من 76 يورو ذهاب فقط.إذا كنت تعيش في الأردن و تفكر في قضاء عطلة أو رحلة ، فإن قبرص هي جزيرة ساحرة تنعم بامتدادات لانهاية لها من الشواطئ ومناطق الجذب التي لا تنتهي والتي تجعل الزيارة أمرًا لا بد منه. ولكن بعيدًا عن "البحر والشمس" ، فإن زوار الجزيرة اليوم ينجذبون أيضًا إلى تاريخها وثقافتها الجذابة ، ومأكولات البحر الأبيض المتوسط الرائعة ، والمناظر الطبيعية الجبلية الرائعة والريف الخلاب.من جانبه قال فيليب سوندرز ، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القبرصية نحن متحمسون لإطلاق الخدمات بين عمان ولارنكا ، مما يضيف وجهة مهمة لشبكتنا. نحن على ثقة من أن هذه الخدمة الجديدة ستعزز العلاقات السياحية والتجارية بين الأردن وقبرص ، بينما توفر لعملائنا خيارًا رائعًا للسفر بين البلدين. بصفتنا حاملًا للعلم القبرصي .نشكر مطار الملكة علياء على ترحيبهم الحار ". هذه الخطوة هي شهادة على تفانينا لتوسيع شبكة الخطوط الجوية والوجهات في مطار الملكة علياء الدولي وتزويد مسافرينا بفرص سفر متنوعة. نحن متحمسون لتقديم خيار جديد للسياح من قبرص وأوروبا لاستكشاف المواقع التاريخية والطبيعية الغنية في الأردن. بينما يشق الركاب طريقهم عبر مطار الملكة علياء الدولي ، فإننا نهدف إلى أن يستمتعوا بتجربة ترحيبية لا تُنسى ويشعرون وكأنهم في موطنهم في البوابة الرئيسية للأردن إلى العالم .لتأمين أفضل الأسعار واختيار حزمة الأسعار المناسبة لك ، يمكن للضيوف حجز الرحلات بسهولة ويسر على tusairways.com ، من خلال مركز اتصال الخطوط الجوية , شركة بترا للسياحة والسفر على +962 6 5697105لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة tusairways.com