الثلاثاء 04 تموز 2023
النسخة المطبوعة

مطار الملكة علياء الدولي في عمان يستقبل الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية القبرصية من لارنكا!

WhatsApp Image 2023-07-04 at 9.16.25 AM (1)
خطوط الجوية القبرصية
قامت الخطوط الجوية القبرصية ، الشركة الرائدة والأكبر في قبرص ، نتيسير أول رحلة لها إلى عمان الأسبوع الماضي.
تم الترحيب بالطائرة من طراز إيرباص A320 ، الرحلة U8 724 ، بتحية مدفع المياه التقليدي إلى جانب كرم الضيافة في مطار الملكة علياء الدولي. اضافة اعلان

سيتم تسيير الرحلات بين لارنكا وعمان وبالعكس مرتين في الأسبوع يومي الاثنين والخميس ، بأسعار تبدأ من 76 يورو ذهاب فقط.  

إذا كنت تعيش في الأردن و تفكر في قضاء عطلة أو رحلة ، فإن قبرص هي جزيرة ساحرة تنعم بامتدادات لانهاية لها من الشواطئ ومناطق الجذب التي لا تنتهي والتي تجعل الزيارة أمرًا لا بد منه. ولكن بعيدًا عن "البحر والشمس" ، فإن زوار الجزيرة اليوم ينجذبون أيضًا إلى تاريخها وثقافتها الجذابة ، ومأكولات البحر الأبيض المتوسط الرائعة ، والمناظر الطبيعية الجبلية الرائعة والريف الخلاب.

من جانبه قال فيليب سوندرز ، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية القبرصية  نحن متحمسون لإطلاق الخدمات بين عمان ولارنكا ، مما يضيف وجهة مهمة لشبكتنا. نحن على ثقة من أن هذه الخدمة الجديدة ستعزز العلاقات السياحية والتجارية بين الأردن وقبرص ، بينما توفر لعملائنا خيارًا رائعًا للسفر بين البلدين. بصفتنا حاملًا للعلم القبرصي .

نشكر مطار الملكة علياء على ترحيبهم الحار ". هذه الخطوة هي شهادة على تفانينا لتوسيع شبكة الخطوط الجوية والوجهات في مطار الملكة علياء الدولي وتزويد مسافرينا بفرص سفر متنوعة. نحن متحمسون لتقديم خيار جديد للسياح من قبرص وأوروبا لاستكشاف المواقع التاريخية والطبيعية الغنية في الأردن. بينما يشق الركاب طريقهم عبر مطار الملكة علياء الدولي ، فإننا نهدف إلى أن يستمتعوا بتجربة ترحيبية لا تُنسى ويشعرون وكأنهم في موطنهم في البوابة الرئيسية للأردن إلى العالم .
لتأمين أفضل الأسعار واختيار حزمة الأسعار المناسبة لك ، يمكن للضيوف حجز الرحلات بسهولة ويسر على tusairways.com ، من خلال مركز اتصال الخطوط الجوية , شركة بترا للسياحة والسفر على +962 6 5697105
 لمزيد من المعلومات ، قم بزيارة tusairways.com
1_1.6.1

متعة لا تنتهي في سرايا العقبة ووتربارك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك 27 حزيران 2023

IMG-20230626-WA0014

كريم تطابق التبرعات التي يقدمها أعضاء برنامج Careem Plus خلال عيد الأضحى المبارك 26 حزيران 2023

0 (81)

البنك الأهلي الأردني يطلق حملة التبرّع بالدم السنوية تحت شعار "شكرا لكل من يساهم بانقاذ حياة" 25 حزيران 2023

IMG-20230624-WA0002 (1)

توظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التحول النوعي المنشود في الاتصال المؤسسي 25 حزيران 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
PHOTO-2023-07-03-10-55-08

شركة عرموش للاستثمارات السياحية - ماكدونالدز الأردن – تنشر "بهجة العيد" للأطفال الأيتام والمرضى بالمستشفيات الحكومية

منذ24 ساعة
كابيتال بنك

"كابيتال بنك" يفوز بجائزة أفضل قرض تجمع بنكي لمؤسسة مالية بالشرق الأوسط

02 تموز 2023
download (1)

البنك الأهلي الأردني يقيم فعالية "ارسم بسمة" بالتعاون مع مدرسة اليوبيل

02 تموز 2023
Anniversary

"سرايا العقبة ووتربارك" تحتفل بالذكرى السنوية الثانية

02 تموز 2023
بنك القاهرة عمان يرعى ملتقى الحوكمة،المخاطر والامتثال

بنك القاهرة عمان يرعى ملتقى "الحوكمة،المخاطر والامتثال"

02 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-06-27 at 12.51.23 PM

" الفوسفات الأردنية" تهنئ الملك وولي العهد والأردنيين بعيد الأضحى المبارك

27 حزيران 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

 الفراغ السياسي في الضفة الغربية

ماهر أبو طير |اليوم

تحديد يوم إجراء الانتخابات

محمود الخطاطبة |اليوم

التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن

موسى الساكت |اليوم
سلامة الدرعاوي

الطرود البريدية.. خسارة للجميع

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدورة الاستثنائية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

التوجيهي ... لماذا الحيرة؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
محطة سكة الحديد الحجازي الأردني، عمان - (أرشيفية)

على خطى لورنس العرب (1 - 6): نحو الحجاز‏

ترجمات |02 تموز 2023
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان في القاهرة - (أرشيفية)

المقاربة المصرية للأزمة السودانية

ترجمات |01 تموز 2023
ربما يتحول "النظام العالمي" الحالي إلى أنظمة وعوالم - (أرشيفية)

عالم بلا مهيمنين‏

ترجمات |26 حزيران 2023
خزان النفط اليمني "صافر"، الذي يهدد بكارثة بيئية - (أرشيفية)

إنقاذ خزان "صافر": عمل أممي لتجنب كارثة بيئية في اليمن

ترجمات |26 حزيران 2023
1687431929137478500

الاختفاء القسري، سلاح حرب للجيش الفرنسي خلال "معركة الجزائر"

ترجمات |23 حزيران 2023
1687344570305817500

خمسة اتجاهات رئيسية تظهر كيف يتغير العالم‏

ترجمات |21 حزيران 2023
 