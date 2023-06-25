مطار الملكة علياء يستقبل أولى رحلات TUS Airways من لارنكا

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استقبل مطار الملكة علياء الدولي يوم الجمعة الموافق 23 حزيران/ يونيو الحالي أولى رحلات TUS Airways القادمة من لارنكا في قبرص، والتي ستسيّر رحلاتها إلى عمّان بواقع رحلتيْن أسبوعيًا يوميْ الثلاثاء والجمعة.وتُسهم إضافة TUS Airways إلى شبكة شركات الطيران المتنامية في مطار الملكة علياء الدولي في الجهود المستمرة لـ"مجموعة المطار الدولي" لتوفير مسارات جوية مباشرة وأكثر ملاءمة تلبي احتياجات المسافرين بغرض الترفيه والعمل على حدٍ سواء.يُشار إلى أن الرحلة الأولى استُقبِلت بتحية أقواس الماء التقليدية، بحضور ممثلين عن "مجموعة المطار الدولي"، وTUS Airways، إلى جانب ممثلين عن خدمة المناولة الأرضية؛ الملكية الأردنية، ووكيل المبيعات العام للناقل الجوي في الأردن؛ شركة البتراء للسياحة والسفر.وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لـ"مجموعة المطار الدولي"، نيكولا كلود: "تُعدّ هذه الخطوة خير دليل على تفانينا في توسيع شبكة شركات الطيران والوجهات في مطار الملكة علياء الدولي وتزويد مسافرينا بفرص سفر متنوعة. متحمسون لتقديم خيار جديد للسياح من قبرص وأوروبا لاستكشاف المواقع التاريخية والطبيعية الغنية في الأردن. بينما يشق المسافرون طريقهم عبر مطار الملكة علياء الدولي، نهدف إلى أن يستمتعوا بتجربة مليئة بالترحيب لا تُنسى ليشعروا كأنهم في بيتهم في البوابة الجوية الرئيسية للأردن على العالم".بدوره، قال المدير التنفيذي للشؤون التجارية في TUS Airways، فيليب سوندرز: "متحمسون لإطلاق الخدمات بين عمّان ولارنكا، مما يضيف وجهة مهمة لشبكتنا. نحن على ثقة من أن هذه الخدمة الجديدة ستعزز العلاقات السياحية والتجارية بين الأردن وقبرص، بينما توفر لعملائنا خيارًا رائعًا مقابل المال للسفر بين البلدين. بوصفنا حاملين للعلم القبرصي على طائراتنا بكل فخر، نهدف إلى تقديم تجربة سفر سلسة لكل من القبارصة والزوار الدوليين من خلال توفير اتصال إقليمي قوي في جميع أنحاء شرق البحر الأبيض المتوسط. نشكر مطار الملكة علياء الدولي على ترحيبهم الحار".