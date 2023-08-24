معهد الإعلام الأردني يفتتح الاستوديو التلفزيوني المحدث بدعم من البنك الأردني الكويتي

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وفي محاكاة لفقرة تلفزيونية، تخللها عرض تقرير وفقرة إخبارية ومقابلة مباشرة من الاستوديو مع السيد هيثم البطيخي والرئيس التنفيذي للمعهد مصطفى الحمارنة استعرض المعهد مراحل التجديد وأهمية الإنجاز.وقد شاهد الضيوف خلال الاحتفال احترافية تلفزيونية من خلال سيناريو أبرز كل العناصر الجديدة. وذلك بالتزامن مع كلمات الترحيب التي ألقاها عريف الحفل الإعلامي فواز عقروق، وهو أحد خريجي المعهد، كما في مستهل أي برنامج اخباري سطعت الإضاءة كاشفة عن التصميم الجديد الذي يمتاز بالمرونة والعصرية والألوان، مستخدماً الشاشة التفاعلية الجديدة لعرض فيديو يتضمن مراحل التحديث والتي استمرت ستة اشهر.انتقل بعدها إلى ركن الأخبار مع فقرة إخبارية عن تحديث الاستوديو الذي تم بتمويل من البنك الأردني الكويتي، وبيَن البطيخي خلاله إنَّ أحدى أهم الأدوار التي تلعبها المؤسسات الوطنية ومنها البنك الأردني الكويتي هي دعم المؤسسات والمشاريع الوطنية التي تترك أثراً كبيراً في المجتمع وتسعى لتطويره عبر المساهمة بإنجاز مثل هذه المشاريع.وشدد على أهمية دور الاعلام في تحقيق بيئة داعمة ومستقرة تحفز الاستثمار والنمو الاقتصادي من خلال نشر الاخبار الصحيحة ومكافحة الشائعات ودحضها بالمعلومات الدقيقة. وأكد أن معهد الإعلام قد قام منذ تأسيسه برفد الوسط الإعلامي الأردني بنوعية من الخريجين أصحاب رسالة وكفاءة مهنية عالية وهذا ما يستحق الدعم والبناء عليه في المستقبل.من جهته شكر الرئيس التنفيذي للمعهد الدكتور مصطفى الحمارنة البنك الأردني الكويتي ممثلاً بالسيد هيثم البطيخي على الدعم المقدم، والذي أسهم بتحديث التصميم والمعدات، التي من شأنها إتاحة المجال أمام الطلبة للتدريب والممارسة العملية.وأضاف الحمارنة أن الدور الذي يلعبه المعهد في المشهد الإعلامي الأردني كبير ويحتاج إلى الدعم، وهذا ما يسعى إليه بالتعاون مع عدد من المؤسسات الوطنية العامة والخاصة، وهذا الاستوديو هو إحدى نتائج هذا التعاون والتشاركية التي تصب في النهاية للارتقاء بالعمل الاعلامي.ويحمل هذا الاستوديو التلفزيوني أهمية كبيرة في تدريب طلاب الصحافة من خلال توفير منصة ديناميكية تزودهم بمهارات وتجارب عملية. ويتعرض الطلاب فيه لعمليات البث المباشر ويكتسبون فهماً شاملاً لأساسيات التقديم والإنتاج وتقنيات الكاميرا وإضاءة المشهد وإدارة الصوت والتواصل الفعّال. فمن خلال سيناريوهات محاكاة لغرف الأخبار، يطوّر الطلاب قدراتهم في التعامل مع الأخبار العاجلة ومهارات التقديم والمقابلات واستعراض البيانات والتعليق عليها. كما يلعب الاستوديو دوراً أساسياً في تمكين طلاب الصحافة من دمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي، مما يعزز ثقتهم بأنفسهم ويشجعهم على التميز في مجال الإعلام التنافسي.