 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الذكاء الاصطناعي في خدمة المجتمع المدني

منصة InnovAID ابتكار محلّي لتسهيل حصول المنظمات على التمويل

منصة (InnovAID)
منصة (InnovAID)

أطلق الشاب هيثم أبوعطية منصة (InnovAID) الذكية، وهي منصة مصممة خصيصاً لمساعدة المنظمات غير الحكومية والشركات على تعزيز الكفاءة في مجالات متنوعة، مع التركيز بشكل خاص على تبسيط عمليات كتابة مقترحات المشاريع.اضافة اعلان

يقول مبتكر المنصة أبوعطية الذي عمل قرابة العام لإتمام ابتكاره أن "فكرة (InnovAID) نشأت من الحاجة الملحة التي تواجهها مؤسسات المجتمع المدني في الحصول على تمويل لتنفيذ مشاريعها"، مشيراً إلى أن "العديد من هذه المنظمات تفتقر إلى الموارد والخبرة لكتابة مقترحات قوية ومقنعة، وهنا جاء دور الذكاء الاصطناعي لتقديم الحلول والمساعدة في هذا المجال".

ويرى أبوعطية أن منصة(InnovAID) هي من أوائل المنصات التي تستغل قوة الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر لخدمة مؤسسات المجتمع المدني، مضيفاً أن المنصة تعمل على سد فجوة كبيرة في هذا المجال بتقديم أدوات متقدمة ومتخصصة لتحسين عملية كتابة المقترحات.

ولفت إلى أنها تستخدم أداة (ProPilot) - التي أطلقتها المنصة كأول أدواتها للذكاء الاصطناعي - لتتكيف مع أفكار المشاريع على مختلف أنواعها كمشاريع تطوير المجتمع أو التعليم أو الرعاية الصحية، موضحاً أنها تقدم أيضا مقترحات مخصصة تناسب معظم المتطلبات التي تحتاجها المؤسسات المانحة مثل الاتحاد الأوروبي أو USAID في نماذجهم تشمل (المبررات والخلفية والسياق، أهداف المشروع، الفئات المستهدفة، أنشطة المشروع، منطق التدخل، خطة التنفيذ، القضايا الأخرى المتعلقة بالمشروع، المخاطر، وخطة الاستدامة)

ويوضح أن المنصة تختلف عن استخدام أي أداة أخرى للذكاء الاصطناعي مثل (ChatGPT)  لتكون هي الوحيدة حالياً التي تعمل على هذا التخصص من أدوات الذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن مشروع المنصة واجه العديد من التحديات في تطويرها، مثل نقص الموارد المالية والوقت حيث تم تطويرها بجهد شخصي وبميزانية صفرية، إضافة إلى الجهد الكبير الذي بذله لجمع بيانات كافية وموثوقة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تحديات التسويق.

وحول الخطط المستقبلية لتطوير المنصة وتحسين أدائها يقول أبوعطية أنه يعمل على تحسين خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر دقة وفعالية في توليد المقترحات وتقديم التوصيات، وإضافة ميزات جديدة تشمل تطوير أدوات إضافية لتحليل البيانات وإنشاء خطط الأعمال والخطط الاستراتيجية ودراسات الجدوى وتقديم تقارير مفصلة.

ويسعى إلى توفير دعم للمنصة بلغات متعددة لتلبية احتياجات المستخدمين من مختلف أنحاء العالم، وإطلاق تطبيق للهواتف المتنقلة لتسهيل الوصول إلى خدمات المنصة واستخدامها في أي وقت وأي مكان، إضافة إلى توفير برامج التدريب والدعم الفني المكثفة للمستخدمين لضمان تحقيق أقصى استفادة من أدواتها.

يشجع أبوعطية الشباب على الاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتطوير مهاراتهم والمساهمة في حل مشكلات المجتمع، موجهاً رسالة الامتنان لجميع من دعموا فكرة المنصة وقدموا المساعدة لتحقيق هذا الإنجاز.


share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
445034805_842152847946104_1167055632360968212_n

العلوم التطبيقية تتميز ضمن أفضل 851-900 جامعة حول العالم وفق تصنيفQS ‎ العالمي

منذ6 ساعة
WhatsApp Image 2024-06-03 at 7.58.29 PM

أورنج الأردن تنطلق في رحلة متكاملة من النجاحات من خلال الشراكات المستدامة

04 حزيران 2024
Health and Safety Contractors Awards

أمنية" تعلن أسماء شركات المقاولات المتميزة والفائزة بجائزة السلامة والصحة المهنية لعام 2023

04 حزيران 2024
laser-in-dentistry

الليزر في طب الأسنان: الفوائد، التطبيقات، والتطورات الحديثة

04 حزيران 2024
محاضرة

المكحل: التعلم المستمر والتطوع من أولويات إيجاد الوظيفة للخريجين الجدد

04 حزيران 2024
WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.57.16 PM

أمنية أول مشغل اتصالات في المملكة يحصل على شهادة أفضل بيئة عمل من Great Place to Work®

03 حزيران 2024
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

غزة جائعة.. لا تعيدوا مأساة السوريين!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

هل ستشن إسرائيل الحرب على لبنان؟

ماهر أبو طير |اليوم

الرسائل الاقتصادية في مقابلة ولي العهد

موسى الساكت |اليوم

وزير شجاع

سلامة الدرعاوي |اليوم

يا له من إحساس مفعم بالفخر والسرور

د.خليف الخوالدة |اليوم

أحزاب تبحث عن النخب وحالمون ينشغلون بـ"التسعيرة"

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات | منذ18 ساعة
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات | منذ18 ساعة
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات | منذ23 ساعة
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات | منذ23 ساعة
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات | منذ24 ساعة
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

ترجمات |02 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

الغسلة الإخبارية

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web

عبودية الترند 02 حزيران 2024

WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy
 