الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"موتري.كوم" و"شركة بسطامي وصاحب" وكيل نيسان وBYD وانفينيتي تتعاونان لوضع معايير جديدة في التسويق الإلكتروني للسيارات

Collaboration Nissan X Motory
من المصدر

تسعى شركة بسطامي وصاحب إلى الارتقاء والتميز بطريقة تقديم خدماتها لعملائها من خلال التعاون المشترك الذي جمعها مع موقع موتري.كوم المتخصص في تسويق السيارات في الأردن، ويأتي ذلك تماشياً مع تطلّعات شركة بسطامي وصاحب الوكيل الرسمي والحصري لسيارات نيسان وBYD وانفينيتي في الأردن بغية تطوير جودة الخدمات وتقديم تجارب مستحدثة وإبداعية للعملاء، كما أنها تسعى بذلك إلى المساهمة في تطوير قطاع السيارات الإلكتروني في المنطقة.

 

تهدف شركة بسطامي وصاحب من خلال هذا التعاون إلى تعزيز أساليبها العصرية لاستعراض كافة مركبات نيسان وBYD وانفينيتي المتوفرة في المملكة الأردنية الهاشمية، كما سيسهُل على الشركة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من العملاء في الأردن، إذ يمنح موقع موتري.كوم للعملاء في الأردن فرصة للاطلاع على العروض والسيارات الجديدة قبل طرحها في الأسواق، ويسعى الموقع كذلك إلى سد فجوة نقص المعلومات المتعلقة بالسيارات في المنطقة.

بناء حلقة وصل بين الوكالة والعملاء

لطالما عُرفت شركة بسطامي وصاحب بما تقدّمه لعملائها من طرازات فاخرة رفيعة المستوى والجودة والأداء، إلى جانب إمكاناتها التكنولوجية المبتكرة التي جعلتها خياراً مناسباً للعديد من المستهلكين في الأردن، وتشكّل منصة موتري.كوم حلقة وصل مترابطة بين شركة بسطامي وصاحب والعملاء في المملكة؛ لتمكّنهم من البحث عن كل ما هو متاح بأكثر الطرق سلاسة وسهولة.

موتري الأردن يضع أسس جديدة لتسويق السيارات الإلكتروني

وفي ضوء النجاحات المستمرة والإنجازات المتعددة، أعلن الرئيس التنفيذي لموقع موتري السيد "أحمد التوبة" إطلاق موقع موتري.كوم في الأردن، مشيراً إلى انسجام هذا التوسّع مع أهداف الموقع التي تنص على استكشاف أسواق جديدة والاستفادة من فرص النمو المتاحة، للارتقاء في قطاع السيارات في الأردن وتقديم سوق افتراضي للسيارات على شبكة الإنترنت.

 

ويأتي هذا التوسع في إطار إحداث تأثير راسخ لقطاع السيارات داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، من خلال استخدام أساليب حديثة ومتطورة لشراء السيارات في المملكة، والتي يُمكن أن تتم في أي وقت وفي أي مكان، ليصبح بذلك موتري. كوم الأردن المرجع الأول والأفضل لكل ما يختص بعالم السيارات في الأردن.

 

يضم موتري.كوم العديد من الأقسام المتنوعة، من بينها: أقسام خاصة بالسيارات الجديدة من مختلف العلامات البارزة في قطاع السيارات، وقسم خاص بالعروض القيّمة التي تقدمها الوكالات، وقسم فيديوهات موتري الذي يعرض أحدث المراجعات المصورة للسيارات، إلى جانب قسم الأخبار المحلية والعالمية، والنصائح التي تهم كافة السائقين، وغيرها الكثير.

نبذة عن منصة موتري

تم إطلاق موقع موتري.كوم كأحد المواقع التابعة لشركة عبداللطيف جميل للتقنية المحدودة في شهر مايو 2014 في المملكة العربية السعودية، ويعد موتري واحداً من أبرز مواقع السيارات تطوراً وحداثة في المنطقة، والذي تطوّر ليصبح الوجهة المثالية والبوابة الأكبر لكل باحث عن معلومات تتعلق بعالم السيارات.

 

وقد تم تطوير موقع موتري ليكون بمثابة محرك بحث ضخم يضم العديد من وكلاء السيارات، كما أنه يهدف إلى تسهيل كافة عمليات البيع والشراء لجميع فئات السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية.

وقد استطاع موتري.كوم ترسيخ مكانته في الأسواق السعودية كونه مصدراً موثوقاً وشاملاً لجميع المعلومات والخدمات المتعلقة ببيع وشراء السيارات في السعودية، إذ أصبح مثالاً يحتذى به في سهولة الاستخدام، والموثوقية، وجودة الخدمات المقدّمة.

اضافة اعلان
وشهدت منصة موتري رواجاً واسعاً وشعبية كبيرة في قطاع السيارات المحلية والعالمية، حيث استطاعت المنصة أن تستخدم أحدث التطورات التكنولوجية لمواكبة مستجدات العصر، وتلبية متطلبات العملاء العصرية، وتحسين تجربة شراء السيارات.

 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-09 at 14.08.37

بنك الإسكان يواصل دعم جمعية همتنا بإعادة تأهيل مركز صحي غور المزرعة الشامل

منذ21 ساعة
Banner 2

مستشفى الخالدي يحتفل مع الأردنيين بمناسبة مرور 45 عامًا على تأسيسه

09 تشرين الأول 2023
البنك الأردني الكويتي يبيع 66.97% من رأس مال شركة بي اتش أم كابيتال

البنك الأردني الكويتي يبيع 66.97% من رأس مال شركة بي اتش أم كابيتال / الإمارات العربية المتحدة.

07 تشرين الأول 2023
670b46d1-50dd-4ebc-9d91-57b31de0d711

بنك الإسكان يطلق خدمة "تأمين السفر" لعملائه على تطبيق إسكان موبايل

07 تشرين الأول 2023
البنك العربي - (أرشيفية)

البنك العربي "أفضل بنك للشركات المتوسطة والصغيرة في الأردن" للعام 2023

07 تشرين الأول 2023
pro-pVJTJdGL

التجاري الأردني يصدر تقريره الأول للاستدامة

07 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف

ماذا ستفعل إسرائيل في الأقصى؟

ماهر أبو طير |اليوم

طوفان الأقصى".. تغير لمعادلات اللعبة

محمود الخطاطبة |اليوم

لماذا؟ هذا هو السؤال المطلوب لمعرفة الجواب

حسني عايش |اليوم

الدين على طاولة النقاش

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.. هل يندرج تحت ثقافة الفزعة؟ في بادرة هي الأولى من نوعها في الأردن، عقدت وحدة حقوق الانسان في رئاسة الوزراء ومركز وعي للتدريب في حقوق الانسان دورة تدريبي

تهاني روحي |اليوم

غزة ليست دولة عظمى

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات | منذ15 ساعة
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
مدنيون أرمن يترجلون من شاحنة عسكرية بعد إجلائهم من ناغورنو كاراباخ برعاية قوة حفظ السلام الروسية - (أرشيفية)

الفصل الأخير من نزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
Untitled-1

مبادئ للعلاقات الدولية في عصر الإنسان العاقل

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
رسم للإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت بين جنوده - (أرشيفية)

"البونابرتية" تعدي وتنجب الانقلابات العسكرية في أفريقيا ‏

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في زيارة انتخابية - (أرشيفية)

لا تدعوا السيرك يشتت انتباهكم.. ترامب بارع جدا

ترجمات |07 تشرين الأول 2023
 