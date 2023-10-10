"موتري.كوم" و"شركة بسطامي وصاحب" وكيل نيسان وBYD وانفينيتي تتعاونان لوضع معايير جديدة في التسويق الإلكتروني للسيارات

تسعى شركة بسطامي وصاحب إلى الارتقاء والتميز بطريقة تقديم خدماتها لعملائها من خلال التعاون المشترك الذي جمعها مع موقع موتري.كوم المتخصص في تسويق السيارات في الأردن، ويأتي ذلك تماشياً مع تطلّعات شركة بسطامي وصاحب الوكيل الرسمي والحصري لسيارات نيسان وBYD وانفينيتي في الأردن بغية تطوير جودة الخدمات وتقديم تجارب مستحدثة وإبداعية للعملاء، كما أنها تسعى بذلك إلى المساهمة في تطوير قطاع السيارات الإلكتروني في المنطقة.

تهدف شركة بسطامي وصاحب من خلال هذا التعاون إلى تعزيز أساليبها العصرية لاستعراض كافة مركبات نيسان وBYD وانفينيتي المتوفرة في المملكة الأردنية الهاشمية، كما سيسهُل على الشركة الوصول إلى أكبر قدر ممكن من العملاء في الأردن، إذ يمنح موقع موتري.كوم للعملاء في الأردن فرصة للاطلاع على العروض والسيارات الجديدة قبل طرحها في الأسواق، ويسعى الموقع كذلك إلى سد فجوة نقص المعلومات المتعلقة بالسيارات في المنطقة.

بناء حلقة وصل بين الوكالة والعملاء

لطالما عُرفت شركة بسطامي وصاحب بما تقدّمه لعملائها من طرازات فاخرة رفيعة المستوى والجودة والأداء، إلى جانب إمكاناتها التكنولوجية المبتكرة التي جعلتها خياراً مناسباً للعديد من المستهلكين في الأردن، وتشكّل منصة موتري.كوم حلقة وصل مترابطة بين شركة بسطامي وصاحب والعملاء في المملكة؛ لتمكّنهم من البحث عن كل ما هو متاح بأكثر الطرق سلاسة وسهولة.

موتري الأردن يضع أسس جديدة لتسويق السيارات الإلكتروني

وفي ضوء النجاحات المستمرة والإنجازات المتعددة، أعلن الرئيس التنفيذي لموقع موتري السيد "أحمد التوبة" إطلاق موقع موتري.كوم في الأردن، مشيراً إلى انسجام هذا التوسّع مع أهداف الموقع التي تنص على استكشاف أسواق جديدة والاستفادة من فرص النمو المتاحة، للارتقاء في قطاع السيارات في الأردن وتقديم سوق افتراضي للسيارات على شبكة الإنترنت.

ويأتي هذا التوسع في إطار إحداث تأثير راسخ لقطاع السيارات داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية وخارجها، من خلال استخدام أساليب حديثة ومتطورة لشراء السيارات في المملكة، والتي يُمكن أن تتم في أي وقت وفي أي مكان، ليصبح بذلك موتري. كوم الأردن المرجع الأول والأفضل لكل ما يختص بعالم السيارات في الأردن.

يضم موتري.كوم العديد من الأقسام المتنوعة، من بينها: أقسام خاصة بالسيارات الجديدة من مختلف العلامات البارزة في قطاع السيارات، وقسم خاص بالعروض القيّمة التي تقدمها الوكالات، وقسم فيديوهات موتري الذي يعرض أحدث المراجعات المصورة للسيارات، إلى جانب قسم الأخبار المحلية والعالمية، والنصائح التي تهم كافة السائقين، وغيرها الكثير.

نبذة عن منصة موتري

تم إطلاق موقع موتري.كوم كأحد المواقع التابعة لشركة عبداللطيف جميل للتقنية المحدودة في شهر مايو 2014 في المملكة العربية السعودية، ويعد موتري واحداً من أبرز مواقع السيارات تطوراً وحداثة في المنطقة، والذي تطوّر ليصبح الوجهة المثالية والبوابة الأكبر لكل باحث عن معلومات تتعلق بعالم السيارات.

وقد تم تطوير موقع موتري ليكون بمثابة محرك بحث ضخم يضم العديد من وكلاء السيارات، كما أنه يهدف إلى تسهيل كافة عمليات البيع والشراء لجميع فئات السيارات الجديدة والمستعملة في السعودية.

وقد استطاع موتري.كوم ترسيخ مكانته في الأسواق السعودية كونه مصدراً موثوقاً وشاملاً لجميع المعلومات والخدمات المتعلقة ببيع وشراء السيارات في السعودية، إذ أصبح مثالاً يحتذى به في سهولة الاستخدام، والموثوقية، وجودة الخدمات المقدّمة.