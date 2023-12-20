موظفو "الأردني الكويتي" يتبرعون بأجر يوم عمل لـ "الحسين للسرطان" لدعم غزة

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تبرّع موظفي البنك الأردني الكويتي بأجر يوم عمل لمؤسسة الحسين للسرطان لدعم صندوق غزةتضامناً من أهلنا في غزة، تبرع 600 موظف في البنك الأردني الكويتي براتب يوم عمل أساسي لصالح حملة "انقذوا مرضى السرطان من غزة"، من خلال اليوم المفتوح الذي نظمته مؤسسة الحسين للسرطان بالتعاون مع مجموعة الراية الإعلامية، بهدف جمع التبرعات عبر بثّ مباشر ومشترك بين 15 اذاعة من الإذاعات المحلية، وذلك يوم الإثنين الموافق 18 /12/ 2023، حيث وجهت التبرعات بالكامل لدعم مرضى السرطان من قطاع غزة للعلاج في مركز الحسين للسرطان، بالإضافة إلى إرسال الأدوية إلى مستشفيات غزة، وذلك تأكيداً على دور المؤسسات والشركات الخاصة في دعم القطاع الصحي وتعزيزاً لثقافة العمل التطوعي وتحفيز موظفينا على المشاركة في مسؤوليتنا المجتمعية.