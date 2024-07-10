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"ميجا لاب جورجيا" الشريك الاستراتيجي لـ"مختبر بيولاب الطبي" يحصل على اعتماد JCI كأول مختبر طبي في جورجيا

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مختبر بيولاب الطبي
في إنجاز الأول من نوعه في جورجيا، حصل مختبر "ميجا لاب جورجيا" الشريك الاستراتيجي لمختبر بيولاب الطبي في دولة جورجيا على اعتماد اللجنة المشتركة الدولية Joint Commission International (JCI).اضافة اعلان

ويعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه في جورجيا، حيث كان مختبر "ميجا لاب جورجيا" أول مختبر يحصل على اعتماد (JCI) في جميع أنحاء الدولة.

ويأتي هذا الإنجاز، تتويجاً لجهود قسم ضمان الجودة، الذي عمل بلا كلل مع فريق الجودة الجورجي في "ميجا لاب" وعلى مدار الساعة لإعدادهم، بهدف الحصول على الاعتماد.

المؤسس والمدير التنفيذي لمختبر بيولاب الطبي الدكتور عميد عبدالنّور، أكد أن هذا اعتماد (JCI) يعكس مدى الكفاءة والمهنية العالية التي تحظى بها الكوادر الطبية العاملة بمختبر "ميجا لاب"، والعمل على تعزيز جهودها من خلال تطبيق المعايير العالمية ذات الصلة بالتحاليل المخبرية.
وأبدى د.عميد اعتزازه بهذا الإنجاز، مؤكداً أن المختبر سيمضي قدماً في الالتزام بمعايير الجودة والاعتمادات العالمية في كافة خدماته التي يقدمها لمراجعيه، والعمل على التحسين والتطوير المستمر.

وحصل المختبر على الاعتماد بسبب عدة نقاط من أهمها؛ إعداد نظام الجودة والسياسات والإجراءات والنماذج ذات الصلة، وتدريب فريق العمل، وتعلم معايير اللجنة المشتركة الدولية، وإجراء تحليل GAP وإغلاق جميع الانحرافات لتحقيق الاعتماد الأول بنجاح.

وتمكن مختبر بيولاب من نقل خبرته الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات إلى دولة جورجيا من خلال استخدام منصته ا̧لكترونية الطبية المتقدمة والتي تم تطويرها في الأردن لربط سجلات ونتائج المرضى الطبية هناك، بالإ̧ضافة إلى ربط كافة المختبرات الطبية ضمن الشبكة تحت منصة موحدة، وضمن أطر الشراكة بين الطرفين، حيث قدم فريق بيولاب، الخدمات الاستشارية والعلمية والتدريبية ونقل خبراته الفنية المتخصصة، ليتمكن مختبر "ميجا لاب" من الحصول على الاعتماد الدولي من قبل أهم الجهات الاعتمادية الدولية.

ويعتبر مختبر بيولاب الطبي من الرواد في حقل التشخيصات الطبية والفحوصات المخبرية، حيث يقدم خدمة توفير أكثر من 700 نوع من الفحوصات الطبية، سواءً للأفراد أو الأطباء أو المستشفيات والمختبرات الأخرى في شتى أرجاء منطقة الشرق الأوسط وفي الأردن، وتتوزع فروع بيولاب 25 في مناطق هامة ومختلفة من الأردن، بالإضافة إلى التواجد في المملكة العربية السعودية والعراق.

ويتميز مختبر بيولاب بحصوله على الاعتمادية من خمسة هيئات اعتماد دولية لضمان الجودة، وتتمثل في اعتماد كلية علم الأمراض الأمريكية CAP واللجنة المشتركة الدولية JCI، وشهادة ISO15189 المقدمة من نظام الاعتماد الأردني JAS للخدمات الصحية المميزة، واعتمادية مجلس اعتماد المؤسسات الصحية HCAC، وشهادة المعيار العالمي لأمن المعلومات "ISO" 27001 .
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