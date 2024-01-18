الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نسبة رضا متميزة عن خريجي جامعة البترا في سوق العمل

WhatsApp Image 2024-01-17 at 2.53.11 PM
جامعة البترا
بينت دراسة تحليلية قام بها مكتب الإرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة أن 90% من أرباب العمل راضون عن خريجي جامعة البترا العاملين في مؤسساتهم وشركاتهم، وقد شملت الدراسة (271) خريجًا وخريجة عاملين في (214) مؤسسة وشركة، و(28) تخصصًا من مختلف الكليات، وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تقوم بها الجامعة لأخذ التغذية الراجعة من أرباب العمل عن المخرجات التعليمية لجامعة البترا، ومدى تأثير خريجي الجامعة العاملين في هذه المؤسسات.اضافة اعلان
وقد أشاد الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة بنتائج هذه الدراسة التي تعكس جودة التعليم، وجهود أعضاء الهيئة التدريسية في إعداد جيل متمكن وواعد من الطلبة، وهذا يؤكد حرص الجامعة على تخريج طلبة مؤهلين وقادرين على إمداد سوق العمل بالخبرات والمهارات اللازمة التي تقوم الجامعة بتوفيرها لجميع طلبتها خلال  دراستهم، والعمل على تنمية قدراتهم لعكس الصورة الإيجابية عن جامعة البترا ومخرجاتها التعليمية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
كريم

كريم بوكس: تجربة مثالية لخدمة التوصيل عند الطلب في الأردن

منذ22 ساعة
تعاون مشترك بين البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز لتنفيذ برنامج "اسأل الخبير المالي والبنكي" في 10 جامعات أردنية

تعاون مشترك بين البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز لتنفيذ برنامج "اسأل الخبير المالي والبنكي" في 10 جامعات أردنية

16 كانون الثاني 2024
"بيجو تكنولوجي" تعزّز فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا خلال "منتدى التحالف التكنولوجي الأردني-السنغافوري"

"بيجو تكنولوجي" تعزّز فرص الاستثمار في مجال التكنولوجيا خلال "منتدى التحالف التكنولوجي الأردني-السنغافوري"

15 كانون الثاني 2024
WhatsApp Image 2024-01-14 at 4.24.46 PM

شركة جوبترول تطلق حملة تعريفية وترويجية تحت عنوان "جوبترول هي “065800700”

14 كانون الثاني 2024
الخبر الصحفي لرخص الابنية شهر 11 2023

الاقتصاد الرقمي تعقد منتدى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأردني السنغافوري

14 كانون الثاني 2024
WhatsApp Image 2024-01-14 at 11.28.50

سنيورة للصناعات تتبرع بـ 100 طن من منتجاتها لغزة عبر الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية

14 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف
سلامة الدرعاوي

مشكلتنا إدارية وليست مالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

ضعف أداء الاقتصاد العالمي وانعكاسه محليا

رعد التل |اليوم

إعمار غزة.. عملية سياسية بشروط

سميح المعايطة |اليوم

ذلك الإصلاح الضروري

مالك العثامنة |اليوم

محور "فيلادلفيا" من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات | منذ14 ساعة
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات | منذ14 ساعة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات | منذ14 ساعة
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 