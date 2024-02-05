الإثنين 05 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

نشامى FM ترفع الستار عن محتواها الجديد تحت شعار "من اليوم ورايح نشامى مش زي امبارح"

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شعار الاذاعة


انطلقت أعمال الدورة البرامجية الجديدة نشامى اف ام ضمن أجواء ملؤها التفاعل والتشويق، والأضواء’ في حدث شهد حضور فني ، اعلامي، رياضي كبير إلى جانب لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي وأصحاب الأعمال من المعلنين على قناة نشامى اف ام.

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وكان مدير الإذاعة فراس جبران قد أعلن في الحدث عن إطلاق منصة نشامى بودكاست، والتي تتيح للجمهور الحصول على تجربة استماع فريدة لمحتوى يتناسب مع متطلبات العصر، ويقف على اهتمامات المجتمعات العربية في كل مكان.


وأضاف "تستعد نشامى لتقديم قائمة غير محدودة من المنتجات الاعلامية والترفيهية، والتي تتضمن  ورشات عمل في مجال التمثيل وتقديم البرامج، مما يعني أننا قد نرى نجومًا جددًا يتألقون على الساحة الإذاعية قريبًا،  ولن تتوقف نشامى عند هذا الحد، في الإذاعة تخطط لإنتاج مسلسلات إذاعية وأغانِ تعكس تنوع الثقافة والمواهب في الأردن وفي العالم العربي.

وشارك الحضور في العديد من فعاليات الحدث، والذي انطلق في بث مباشر عبر أثير نشامى، وألقوا بكلمات مؤثرة جاءت لدعم نشامى وتوجهها الجديد، وإيماناً بدورها في تطوير مسيرة الإعلام العربي وتحديداً  المنصات الإذاعية.


تخلل الحفل مقتطفات من عروض البرامج الجديدة  والبودكاست، عقبها وصلات غنائية للفنانين الحاضرين، واشتملت على مقابلات حصرية مع جميع الحضور.
ومن المؤكد أن نشامى إف إم ستكون وجهة مميزة لمحبي الإذاعة والمحتوى الإبداعي في المستقبل القريب.

مبروك لنشامى إف إم على هذه الخطوة الجريئة، ونأمل إلى مزيد من الإبداع والتميز!

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