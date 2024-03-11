نيسان الأردن وطقس العرب تطلقان Storm X أول محطّة رصد جوّي متنقلة في الأردن والشرق الأوسط



أعلنت مجموعة بسطامي وصاحب – الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن – عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع "طقس العرب"؛ إحدى شركات مجموعة أرض، لإطلاق Storm X من نوع نيسان X-Trail، لتكون أول محطة متنقلة للرصد الجوي في المنطقة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الطرفين، وترسيخ مبدأ تبادل الخدمات بين الشركتين العريقتين، حيث سيتم بموجب هذه الاتفاقية إطلاق Storm X أول محطة متنقلة للرصد الجوي في الأردن والشرق الأوسط، والتي ستعمل على ملاحقة الظروف الجوية المختلفة والتغطية الإعلامية لأحداث الطقس من خلال الرادارات وأجهزة كمبيوتر وخرائط طقس، والتي تم تجهيزها خصيصاً لتسمح هذه المعلومات بزيادة الوعي بالأحوال الجوية كعوامل مؤثرة على الأفراد في حياتهم اليومية.

وبهذه المناسبة، تحدّث المهندس عكرمة محاسنة – الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب – قائلاً: " نحن سعيدون بالشراكة مع شركة طقس العرب - هذه الشركة الرائدة عربياً - كما نفخر بدعمنا للشركات الناشئة محلياً، والتي أثبتت جدارتها وقدرتها على الإبداع وتحويل الأفكار الخلاقة إلى واقع، فنحن في بسطامي وصاحب، لا نقوم فقط بمنح أفضل ما يقدمه عالم السيارات من ناحية الجودة وكفاءة الخدمة، بل نسعى لتوسيع دائرة شراكاتنا الاستراتيجية لما فيها من نفع لعملائنا." وأضاف: "لقد قمنا بتعديل سيارة نيسان X-Trail كأول محطة رصد جوي متنقلة لتلبية المتطلبات الصارمة للأحوال الجوية حيث تجمع هذه السيارة العصرية المُتميزة بين التصميم الأنيق والمقاعد السبعة ووحدة التحكم المخصصة المصنوعة من الألياف الزجاجية على الكمبيوتر الرئيسي للشاحنة الأساسية، وشاشة تعمل باللمس، ومعدات الطاقة، وأجهزة الراديو المتخصصة، وغير ذلك الكثير."

ومن جهته، عبر فارس شعبان المدير العام لشركة "طقس العرب" عن سعادته بالشراكة مع مجموعة بسطامي وصاحب، حيث قال: "نسعى دائماً لعقد شراكات مع جهات بارزة في قطاعاتها، كشركة "بسطامي و صاحب"، لما له من منفعة مشتركة على جميع الأطراف، حيث أن سيارة Storm X ستساعد الطاقم الخاص بشركة طقس العرب على تغطية الحالات الجوية أولاً بأول من خلال القيام بجولات ميدانية بكافة أنحاء المملكة، حيث أنها قادرة على التعامل مع كافة الظروف الجوية، وStorm X هي أول مركبة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تختص بالرصد والتنبؤات الجوية، وهي مجهزة بأجهزة خاصة للرصد الجوي وأجهزة أخرى لتسهيل إعداد التقارير الإخبارية مما يتيح لنا إيصال المعلومة الدقيقة من قلب الحدث للمواطنين عبر منصات طقس العرب المليونية.

ومن الجدير ذكره أن هذه الشراكة ليست الأولى من نوعها لمجموعة بسطامي وصاحب التي اعتادت على تكثيف الجهود تعزيزاً لتوجّه المجموعة في توفير الأفضل دائماً للعملاء وفق أحدث التطورات عبر نهج متكامل يجمع بين التسويق والبيع وخدمات ما بعد البيع، وإن دلّ هذا الأمر على شيء فإنما يدلّ على حرصها المستمرّ على تطبيق استراتيجية التطوّر التي وضعتها لها و يؤكد على أن بسطامي وصاحب علامة فارقة في مجال تجارة السيارات في الأردن خاصة ومنطقة الشرق الأوسط عامة.

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