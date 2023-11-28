نيسان العالمية؛ 90 عاماً عالمياً.. بسطامي وصاحب 55 عاماً محلياً و مسيرة مستمرة وتميّز بلا توقّف

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أعلنت شركة نيسان العالمية ممثلة بوكيلها الحصري في المملكة – مجموعة بسطامي وصاحب – عن إتمامها عامها التسعين على التأسيس، وانطلاقها إلى الأسواق العالمية، بمسيرة شهدت الكثير من التحدّيات، وتكلّلت بما نراه اليوم من إنجازات وانتشار واسع.وقد حققت العلامة التجارية العالمية "نيسان" خلال مسيرتها العديد من الإنجازات بالمنتج والخدمة والتقنيات، وعبر تبنّي مبدأ "الابتكار في كل التفاصيل" من بداية إطلاق سيارتها الأولى ثنائية الاسطوانة، والسيارات الرياضية التي تتربع على عرشها GTR الجبّارة، والفئات العملية والاقتصادية، وذات الدفع الرباعي، وصولاً إلى سيارات التقنية المستقبلية المتمثلة بالفئات الكهربائية المتعدّدة.وفي عامها الـ55 من العمل والشراكات الناجحة؛ تستمر مجموعة بسطامي وصاحب في تمثيل الشركة العالمية عبر وكالتها الحصرية، واستكمالاً لتحقيق رؤيتها العامة في دعم الاقتصاد المحلي، كونها جزءاً هاماً من المنظومة الاقتصادية وعبر وكالات عالمية متعددّة تمثلها المجموعة محلياً، إلى جانب توفير مئات الوظائف للشباب الأردني، والإسهام في الحد من البطالة بالتوافق مع الرؤية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في ضرورة مشاركة القطاع الخاص في خلق فرص العمل في المجتمع الأردني.وبهذه المناسبة، تقدّم المهندس عكرمة محاسنة - الرئيس التنفيذي لمجموعة بسطامي وصاحب – من شركة نيسان العالمية بالتهنئة بمناسبة ذكرى انطلاقتها التسعين، وعبّر عن سعادته باستمرار الشراكة بين مجموعة بسطامي وصاحب والشركة العالمية، وصرّح بقوله: "إنه لمن دواعي سرورنا، ونحن على أبواب العام الخامس والخمسين من الشراكات والنجاحات المتتالية، أن نستذكر الكثير من المحطات الهامة التي جمعتنا بنيسان العالمية، والكثير من المواقف التي أظهرنا خلالها قدرتنا على تمثيل هذه العلامة التجارية الكبرى. إن جهود فريق العمل، وخبرته وتفانيه، كان لها عظيم الأثر فيما وصلنا إليه اليوم، وبالطبع ثقة زبائننا واختياراتهم، فهي حلقة متكاملة ينبغي أن تجتمع كافة أقسامها، لنستمر ونزيد من وتيرة التوسّع والتطور."وخلال المسيرة التي جمعت الشركة العالمية بوكيلها الحصري في الأردن – مجموعة بسطامي وصاحب – عملت الأخيرة على افتتاح فرعين متكاملين لها في العاصمة عمّان ومحافظة إربد حيث يتم عرض موديلات نيسان للسوق الأردني، إلى جانب 4 مراكز صيانة مجهزة بالكامل وبإشراف فريق عمل على قدرٍ عالٍ من الاحتراف والتدريب، في منطقة طبربور وماركا والبيادر وإربد؛ وذلك لتحقيق إحدى أهم الرؤى التي حددتها المجموعة وهي توفير أفضل خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع، والقرب من زبائنها وتقليل أوقات الانتظار إلى الحد الأدنى، وهو ما يفضي بالمحصلة إلى مستويات أعلى من الجودة وتجربة فريدة للعملاء. كما انتهجت مجموعة بسطامي وصاحب خلال مسيرتها نهجاً فريداً فيما يتعلّق بتطوير "رأس المال البشري" كما تفضّل الشركة تسميته، وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية وبرامج التطوير المهني والذاتي لموظفيها، لرفع جودة الخدمة، وصقل مهارات فريق العمل والحرص على تقديم الدعم العملي والذاتي على حدٍّ سواء.نبذة عن مجموعة بسطامي وصاحب:تأسست مجموعة بسطامي وصاحب في عمان عام ١٩٦٩، وهي الوكيل الحصري لسيارات نيسان وإنفينيتي في الأردن، ووكيل معتمد لسيارات BYD الكهربائية، لتكون اليوم حجر الزاوية في الأردن والشرق الأوسط في مجال الخدمات التكاملية التي تقدمها. تقدم المجموعة أعلى المعايير العالمية وأفضل الخدمات لسيارات نيسان وإنفينيتي وBYD من خلال منشآتها المميزة وكادر عملها المحترف.ولدعم السوق الأردني بأحدث التكنولوجيا العالمية، عملت مجموعة بسطامي وصاحب على تزويد السوق الأردني بسيارات شركة BYD الكهربائية الصينية، معززة بذلك التزامها في كسب رضا عملائها في جميع الأوقات.وشكّلت مجموعة بسطامي وصاحب علامة فارقة في مجال تجارة السيارات في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط بإطلاقها مجموعة من المنشآت لعرض السيارات بمختلف فئاتها، ومراكز الصيانة ووكلائها الفرعيين وبيع القطع المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. إضافة إلى نظام متخصص يجمع بين التسويق والبيع وخدمات ما بعد البيع الرائدة، وبهدف واحد وهو ضمان أعلى درجات الحماية والرضى من العملاء، وهو أهم عناصر نجاحها. وتمتلك بسطامي وصاحب اليوم قاعدة متنامية من الزبائن، تخدمهم عبر صالات العرض، ومراكز الصيانة، إضافة إلى كوادرها من الموظفين المتخصصين الذين يزيد عددهم عن 200 موظف.للمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا الالكتروني http://www.bstc.com.jo أو الاتصال على الرقم التالي:06-5532356، كما يمكنكم أيضاً زيارة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي:●BustamiandSahebCo – Facebook●BustamiandSahebCo – Instagramأو يمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني التالي: bstcinfo@bstc.com.jo