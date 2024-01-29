هندسة البرمجيات" في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الدولي من منظمة الهندسة والتكنولوجيا البريطانية (IET)

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حصل تخصص هندسة البرمجيات في جامعة البترا على الاعتماد الدولي من منظمة الهندسة والتكنولوجيا البريطانية (Institution of Engineering and Technology: IET).وتعتبر جامعة البترا الجامعة الخاصة الأولى التي تحصل على هذا الاعتماد المرموق الذي حظيت به كلية تكنولوجيا المعلومات.وقال رئيس جامعة البترا الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم إن وفد الاعتماد البريطاني من هيئة IET قام بالاطلاع على مؤهلات الكادر التدريسي، والمستوى التعليمي، والبنية التحتية، والتجهيزات، والإجراءات في قسم هندسة البرمجيات، وقام الوفد كذلك بالاطلاع على جميع مرافق جامعة البترا ودوائرها، والممارسات التعليمية والتعلمية، والبنية التحتية، وضمان الجودة، وكان لهذا أكبر الأثر في منح الجامعة هذا الاعتماد المميز. وعبر رئيس الجامعة عن شكره لأعضاء هيئة التدريس في قسم هندسة البرمجيات على احترافيتهم العالية في تنفيذ متطلبات الاعتماد، بما يعكس الممارسات المتميزة التي تنتهجها جامعة البترا، وتوازي ما تقوم به الجامعات البريطانية العريقة.وقال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور وائل هادي: إن هذا الإنجاز يعد مكملًا مهمًا للجودة الأكاديمية، وتمكين الخريجين من اتخاذ مسارات مهنية ناجحة، من خلال تقديم تعليم متطور ومتميز في مجال هندسة البرمجيات، وأضاف: "تؤكد هذه الاعتمادات على مدى الالتزام بتحقيق معايير عالية في التعليم العالي، ومستوى متميز في المهارات التطبيقية والمعرفة التي يكتسبها الطلبة".وقال هادي: "نحن فخورون بالحصول على الاعتماد IET لتخصص هندسة البرمجيات. وهذا الإنجاز يعكس الجهود المستمرة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في الكلية، ويمثل تأكيدًا لالتزامنا بتقديم تعليم عالي الجودة، وتطوير مهارات طلابنا في مجالات التكنولوجيا الحديثة".وقالت رئيسة قسم هندسة البرمجيات الدكتورة نهى الخليلي: "إن الاعتماد البريطاني"IET" يعتبر إضافة واضحة إلى سجل إنجازات الكلية والجامعة في الحصول على الاعتمادات الدولية والمحلية، لأن معظم التخصصات في جامعة البترا حاصلة على اعتمادات عالمية ومحلية".علماً بأن أقسام تخصص علم الحاسوب وأمن المعلومات في كلية تكنولوجيا المعلومات كانت قد جددت الاعتماد الأمريكي ABET لتخصص علم الحاسوب، وحصلت على ذات الاعتماد لتخصص أمن المعلومات، وذلك قبل مدة وجيزة من حصولها على الاعتماد البريطاني IET.