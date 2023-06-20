وندسور بروكرز تُطلق بوابة العملاء الجديدة كلّياً لتداول الفوركس

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وندسور بروكرز للوساطة بالأسواق المالية العالمية، الاسم التجاري لشركة سلدون للاستثمارات ليميتد، والمرخّصة من قبل هيئة الأوراق المالية الأردنية، تطلق بوابة العملاء الاحترافية لتداول الفوركس.تعتبر وندسور بروكرز أحد أكثر شركات الوساطة عراقة في المنطقة والعالم، حيث تأسست عام 1988، مقدمةً أعمال الوساطة لتمكين المتداولين الأفراد والمؤسسات النفاذ إلى الأسواق المالية العالمية.وتضمّنت بوابة العملاء الجديدة أداوت تحليل احترافية للأسواق المالية العالمية، يستطيع عُملاء الشركة استخدامها مجّاناً. كما تضمّنت فيديوهات تعليميّة للمبتدئين الراغبين في تعلّم التداول في الأسواق المالية العالمية، إلى جانب العديد من الخواص التي تسهل للعميل آلية إدارة حساباته، كآليّات الإيداع والسحب، التحويل الداخلي بين الحسابات، وإدارة عدّة حسابات للتداول، والكثير غيرها من الخواص.التقدّم التكنولوجي الكبير في التقنيات المستخدمة من قبل وندسور بروكرز، والذي تم استغلاله في تطوير بوابة العملاء، مكّن الشركة تقديم بوابة عصرية سهلة الاستخدام، وفعالة ضمن كل منصات التصفح الالكتروني عبر الانترنت، سواءً من خلال الحواسيب الشخصية أو الأجهزة اللوحيّة، وحتى أنظمة التصفح عبر الهواتف الذكية.والجدير بالذكر هنا، أن الشركة اطلقت أيضا تطبيقاً للهواتف المحمولة، يدعم الأجهزة التي تعمل بأنظمة آندرويد وكذلك آي أو أس .لقد حرصت الشركة ومنذ تأسيسها على تقديم آخر ما توصلت اليه التكنولوجيا، وذلك فيما يتعلق ببرامج التداول وبوّابة العملاء وبرامج الدعم للعملاء، سواءً عن طريق الرسائل الالكترونيّة او تقديم طلب اتصال والمحادثة الفورية، على مدار الساعة خمسة أيام في الأسبوع، وبعدة لغات في طليعتها اللغة العربية.تجدر الإشارة هنا إلى أن الشركة كانت أوّل وسيط مالي في المنطقة، ومن أوائل الوسطاء على المستوى العالمي، من ناحية تقديم أنظمة تداول عبر الانترنت، مصممّة للأفراد. فقد كانت أنظمة التداول الإلكترونيّة متوفرة بكلفة عالية للمؤسسّات والبنوك والمؤسسات المالية الكبرى فقط، إلا أنها أصبحت بعد ذلك متوفرة لجميع الافراد.تقدّم الشركة خدمات الوساطة التي تمكّن المتداولين في الأسواق العالمية تداول مجموعة واسعة من الأدوات، تشمل عقود الفروقات لأكثر من 45 زوج من العملات، مثل اليورو دولار والجنيه مقابل الدولار، إلى جانب تمكين عملائها التداول على عقود أسهم الشركات العالمية ومؤشراتها، بالإضافة للمعادن الثمينة وأدوات الطاقة، كعقود الذهب والنفط والفضّة.بالنسبة للرافعة المالية، تقدّم الشركة رافعة مالية تصل إلى 1 : 500 على مجموعة واسعة من الأدوات، مع تقديم نوعان من الحسابات يمكن ملاحظتهما في بوابة العملاء المُحدّثة:حساب Prime الذي يقدّم إمكانية التداول بفروقات سعرية تبدأ من نقطة واحدة على العملات الرئيسيّة، مع ميزة الحماية من الرصيد السلبي وخلوّه من الفوائد والعمولات.حساب Zero المخصص للمتداولين المتمرّسين، الذي يمتاز بأنه يُمكّن المتداول إجراء مراكزه المالية بفروقات سعرية تبدأ من الصفر على العملات الرئيسية، وعمولة تداول منخفضة نسبياً، مع إمكانية طلب أن يكون الحساب خالياً من الفوائد.وبسبب حقيقة أن سوء استخدام الرافعة المالية قد يزيد مخاطر التداول، تقدّم الشركة كلّ أربعاء محاضرة مجّانيّة تتضمّن أساليب إدارة المخاطر اعتماداً على تحسين كفاءة استغلال الرافعة الماليّة، لزيادة فرص تحقيق العائد المنشود من التداول بمخاطر تداول محدودة.وتدعو الشركة الجميع لحضور ورشات العمل المجّانية التي تقدّمها، من خلال حجز موعد عبر هاتف الشركة 065509090، والمقدّمة على يد أمهر خبراء التداول في الأسواق المالية العالمية.