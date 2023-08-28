10 أشياء تحتاجها لرحلتك في التداول

غالبًا ما يعتقد الناس أنهم يمكنهم أن يصبحوا أغنياء من خلال التداول اليومي بسبب عدة عوامل مثل تأثير وسائل الإعلام، والتركيز المفرط على الحالات الاستثنائية، ووهم الأموال السهلة، وتحيز التأكيد، وسوء تفسير النجاح الأولي والأهم من ذلك نقص الفهم!

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لتجهيز الأمور قبل أن تبدأ رحلتك في التداول، ستحتاج إلى فهم تلك ال١٠ أشياء المهمة لتجهيز رحلتك في التداول والتي تتطلب تحضيرًا دقيقًا ونهجًا منهجيًا. فيما يلي بعض الخطوات لمساعدتك في التجهيز:





1. قم بتعليم نفسك: ابدأ بالحصول على فهم قوي للأسواق المالية والسوق المحدد الذي ترغب في التداول فيه. تعرف على استراتيجيات التداول، والتحليل الفني والأساسي، وإدارة المخاطر، ومؤشرات السوق. الكتب، والدورات عبر الإنترنت، والندوات، والموارد التعليمية المقدمة من مصادر موثوقة يمكن أن تكون أدوات تعلم قيمة.





2. حدد أهدافك بوضوح: حدد أهدافك وأهدافك التداولية. هل تبحث عن مكاسب قصيرة الأجل، أو استثمارات طويلة الأجل، أو مزيج منهما؟ كن محددًا حول ما ترغب في تحقيقه، سواء كان توليد دخل، أو بناء ثروة، أو تعلم تفاصيل التداول. ستساعدك الأهداف الواضحة على البقاء متركزًا ومتحفزًا.





3. وضّح خطة التداول: تعمل خطة التداول كخارطة طريق لأنشطتك التداولية. يجب أن تتضمن استراتيجيتك في التداول، وإرشادات إدارة المخاطر، وقواعد الدخول والخروج، ومبادئ إدارة الأموال. يجب أن تكون خطتك واضحة التعريف، وقابلة للتكيف، ومتوافقة مع أهدافك. قم بمراجعتها وتحديثها بشكل منتظم حسب الحاجة.





4. اختر وسيطًا موثوقًا: قم بالبحث واختيار وسيط محترم يتناسب مع احتياجاتك في التداول. انظر إلى عوامل مثل رسوم العمولة، ومنصات التداول، والأسواق المتاحة، ودعم العملاء، وتدابير الأمان. اقرأ التقييمات، وقارن الخيارات، واتخذ قرارًا مستنيرًا.





5. تدرب باستخدام حساب تجريبي للتداول: تقدم العديد من منصات الوساطة حسابات تجريبية تتيح لك ممارسة التداول باستخدام أموال افتراضية في بيئة محاكاة. استفد من هذه الفرصة لتعويف نفسك على منصة التداول، واختبر استراتيجياتك، واكتسب خبرة بدون التعرض لخسائر حقيقية. تدرب حتى تشعر بالراحة والثقة.





6. فهم إدارة المخاطر: تعلم كيفية إدارة المخاطر بفعالية. حدد مدى تحملك للمخاطر وقم بتحديد المبلغ الأقصى الذي ترغب في المخاطرة به في كل صفقة. طبق أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر المحتملة. تنوّع محفظتك للتخفيف من المخاطر من خلال الاستثمار في أصول أو قطاعات مختلفة. تطوير مهارات قوية في إدارة المخاطر أمر بالغ الأهمية للنجاح على المدى الطويل.





7. ابدأ بصغير: عندما تبدأ التداول بأموال حقيقية، ابدأ بمبلغ صغير يمكنك تحمل خسارته. هذا يتيح لك اكتساب تجربة عملية مع التقليل من الخسائر المحتملة. مع مرور الوقت وبزيادة ثقتك وبراعتك، يمكنك زيادة رأس المال التداولي تدريجياً.





8. ابقَ على اطلاع: ابقَ مُحدّثًا بأخبار السوق، والأحداث الاقتصادية، والتطورات التي قد تؤثر على تداولك. استخدم مصادر موثوقة للمعلومات، واتبع وسائل الإعلام المالية، واطّلع على تقارير الأبحاث. إجادة الأحداث الحالية ستساعدك في اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.





9. اعتنق الانضباط وضبط التحكم العاطفي: يتطلب التداول الانضباط والقدرة على ضبط العواطف. التزم بخطة التداول الخاصة بك وتجنب القرارات الاندفاعية استنادًا إلى الخوف أو الطمع. احتفظ بيوميات التداول لتتبع صفقاتك، وتحليل أدائك، والتعلم من نجاحاتك وأخطائك.





10. التعلم المستمر: التداول عملية تعلم مستمرة. استمر في الفضول وابحث عن فرص لتوسيع معرفتك. شارك في الندوات، والندوات عبر الإنترنت، وورش العمل. تفاعل مع مجتمعات التداول، وأكاديميات التداول عبر الإنترنت، والمنتديات، ومجموعات وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل الأفكار والتجارب مع زملائك المتداولين.





تذكّر، التداول ينطوي على مخاطر، والخسائر لا تمكن الاستغناء عنها في بعض الأحيان. اقترب من رحلتك في التداول بالصبر، والإصرار، والتفاني لتحقيق التحسين المستمر.