10 % ارتفاع صافي دخل مجموعة البركة

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أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب ("المجموعة")، المتداول أسهمها تحت الرمز "BARKA" في بورصة البحرين، عن نتائجها المالية للربع الثالث والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.وقد أعلنت المجموعة عن تحقيق صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم قدره 37 مليون دولار أميركي للربع الثالث من العام 2023 مقارنة مع 41 مليون دولار أميركي لنفس الفترة من العام الماضي مسجلاً بذلك انخفاضًا بنسبة 10 %، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة التمويل والتأثير السلبي لانخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأميركي.هذا وقد بلغ النصيب الأساسي والمخفض للسهم في الأرباح 3.08 سنت أميركي للربع الثالث من العام 2023 مقارنة مع 3.41 سنت أميركي لنفس الفترة من العام الماضي.وسجّل صافي دخل المجموعة ارتفاعًا بنسبة 10 % ليبلغ 77 مليون دولار أميركي في الربع الثالث من العام 2023 مقارنة مع 70 مليون دولار أميركي لنفس الفترة من العام 2022.أما بالنسبة لنتائج المجموعة خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023، فقد حافظت المجموعة على صافي دخل عائد لمساهمي الشركة الأم بقيمة 126 مليون دولار أميركي وهو ما يُعادل نتيجة الفترة ذاتها من العام 2022، ويعود ذلك الى ارتفاع دخل التمويلات والاستثمارات في مقابل ارتفاع تكلفة التمويل والتأثير السلبي لانخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار الأميركي.وبلغ النصيب الأساسي والمخفّض للسهم في الأرباح 8.96 سنت أميركي للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 مقارنة مع 9.09 سنت أميركي لنفس الفترة من العام الماضي.وقد أدّى التحسن المستمر في أداء المجموعة ووحداتها المصرفية والضغط على النفقات إلى ارتفاع مجموع صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 ليبلغ 247 مليون دولار أميركي بالمقارنة مع 207 مليون دولار أميركي في نفس الفترة من العام الماضي، مسجّلاً بذلك ارتفاعًا بنسبة 19 %.كما بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.248 مليار دولار أميركي بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة مع 1.263 مليار دولار أميركي بنهاية ديسمبر 2022، مسجلاً بذلك انخفاضًا بنسبة 1 %.وقد أدّى انخفاض العملات المحلية مقابل الدولار الأميركي في العديد من الأسواق التي تعمل المجموعة فيها إلى انخفاض مجموع الأصول للمجموعة بنسبة 2 % ليبلغ 24.474 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2023، بالمقارنة مع 24.982 مليار دولار أميركي في نهاية ديسمبر 2022.وتعليقًا على الأداء والنتائج المالية خلال الربع الثالث من عام 2023، قال الشيخ عبد الله صالح كامل، رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة: "نحن متفائلون بالاستقرار الذي شهدته الأرباح المالية العائدة للمساهمين للربع الثالث من هذا العام وهو ما يؤكد على قدرتنا ومروتنا في التعامل مع التحديات والتقلبات التي شهدتها الأسواق على مستوى العالم. نحن فخورون أيضًا بمبادرتنا الاستثنائية لتعزيز سُبل التجارة العالمية لعملاء وحداتنا المصرفية والتي بدأت بوحدتينا في جنوب أفريقيا وباكستان عن طريق إطلاق منصة التعاون التجارية".هذا وقال حسام بن الحاج عمر عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة: "نحن سعداء بنتائج الربع الثالث لعام 2023 حيث أدى التحسن المستمر في أداء المجموعة ووحداتها المصرفية والضغط على النفقات الى ارتفاع مجموع صافي دخل المجموعة بنسبة 19 % للتسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2023 والتي تُعزى إلى توجيه تركيزنا نحو تعزيز الأداء الاستثماري والتشغيلي، ومضينا في نهجنا القائم على اغتنام فرص الاستثمار التي تضمن لنا تحقيق النمو المستدام".