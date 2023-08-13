100 Jordan.. توفر خدمات عقارية صديقة للبيئة

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تعتبر شركة 100Jordan من الشركات الاردنية الرائدة في مجال انشاء المباني الجاهزة و الجاهزة مسبقاً والمتنقلة بأسلوب مبتكر وبيئي، وتعمل الشركة من خلال منتجها على استخدام تقنيات بناء صديقة للبيئة تساهم في تحقيق التوازن بين الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية وبيئتها وتوفير تجربة مميزة للسياح.وتقدم مبانٍ خدماتية صديقة للبيئة وتحقق التوازن بين الحفاظ على المواقع الأثرية والتراثية وتوفير تجربة مميزة للسياح.وفي بادرة من مدير الشركة الدكتور نضال ملو العين، اطلقت الشركة موخراً مشروع التحديث والتطوير للخدمات بالمواقع السياحية والاثرية في الاردن، والذي يوفر البيوت الجاهزة المعدنية مسبقا أو متنقلة التي تحاكي تصاميم وروح المكان الأثري.ويهدف المشروع الى توفير الخدمات السياحية والخدمية المتكاملة، لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية ولإطالة مدة الاقامة للسائح الوافد، خصوصًا ان هذه المباني مخدومة وتلبي الطلبات خاصة لفئات معينة من السياح، كالطعام و الشراب و الاستراحات و المرافق العامة.و يعمل المشروع على تحريك عجلة الاقتصاد بالمحافظات ويعود بالفائدة على المجتمعات المحلية، ويساهم في رفع نسب التشغيل في عدد من القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى قدرة هذا المشروع ومن خلال المباني التي يقدمها على إنشاء فرص عمل لأبناء المجتمعات المحلية والعاملين بالحرف التقليدية، بعيداً عن الأساليب التقليدية المُكلفة والباهظة الثمن. و سريعة الانجازوتطمح شركة 100Jordan إلى تطوير وتوفير خدماتها في جميع مواقع المملكة، وذلك بالتعاون القطاعات الحكومية والخاصة والمنظمات المحلية والدولية وصغار المستثمرين والطامحين بتأسيس مشاريعهم من الشباب، وذلك لتحقيق منفعة للمجتمع المحلي والمساهمة في تنمية الحركة الاقتصادية.وتتميز هذه المباني التي تقدمها شركة 100Jordan عن المباني التقلدية في عدة امور وهي : سهولة الفك والتركيب، والمتانة، واتباعها للمعايير البيئية العالمية، كما تمتلك خاصية نقلها إلى مناطق مختلفة بكل يسر وسهولة.كما تتميز هذه المباني، بأنها تستغرق وقت اقل في التصنيع والتركيب من المباني التقليدية، إضافة الى أنها تأخذ فترة اسابيع او أشهر من حيث الهيكل والبناء ، مما يسرع عملية الحصول على مرافق مختلفة و مواصفات عالمية بوقت أقل.وتعتبر المباني الجاهزة و المتنقلة و المجهزة مسبقا رخيصة الثمن مقارنة بالمباني التقليدية التي تعتمد على مواد عالية التكلفة وتتطلب قوة عاملة أعلى، فإن تكاليفها وأسعارها منخفضة بالمقارنة بالتقليدية .وتعد المباني الجاهزة التي تقدمها شركة 100Jordan، من افضل الخيارات الملائمة للمحافظة على البيئة، حيث تعتبر غالبية مدخلات انتاجها مواد صديقة للبيئة وتعمل بنظام الاضاءة بالطاقة الشمسية.وتتعدد صناعة الشركة ما بين الشاليهات و الغرف الفندقية و المقاهي والمرافق العامة والمكاتب المتنقلة ومراكز استقبال واستعلام وترويح، بالاضافة الى المحلات التجارية والعيادات الطبية، و كذلك قاعات المعارض و المؤتمرات وذلك كله حسب المواصفات المطلوبة والمقاييس العالمية مع الالتزام الصارم بالتصميم المطلوب.وتسعى الشركة الى تقديم مباني متنقلة وصديقة للبيئة في المواقع الأثرية للمساهمة في الحفاظ على التراث الثقافي والبيئي، حيث يمكن استخدام تقنيات البناء المتنقلة مثل الخيام والهياكل المتحركة لتجنب التداخل مع البنية التاريخية وتقليل الأثر البيئي، كما يجري تصميم المباني بطرق صديقة للبيئة مثل استخدام مواد مستدامة وتقنيات إدارة الطاقة ما يساعد على الحفاظ على التوازن بين السياحة والحفاظ على الموقع الأثري.بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام تقنيات تحسين التصميم لتجنب تأثيرات البناء على الموقع الأثري، وعلى سبيل المثال، يمكن ترك مساحات فارغة بين المباني والهياكل الأثرية للحفاظ على منظرها الجمالي وسهولة التفاعل معها، كما يمكن من خلال تكنولوجيا جمع الطاقة المتجددة تزويد المباني بالكهرباء والطاقة بطرق صديقة للبيئة.وهذا ان الشركة تعاونت مع عدد من الجهات المختصة في مجال السياحة لتنفيذ عدد من المشاريع المميزة الجديدة التي ستعمل على رفع سوية السياحة و تجربة جديدة و فريدة للسائح الوافد أو الداخلي . بدأت في قلعة مكاور و تستمر في عدد من المواقع المميزة .