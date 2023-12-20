100 jordan تلتقي ممثلين في البترا وتناقش الفرص الاستثمارية

وضعت شركة 100Jordan لماستها من المباني الاسمنتية الجاهزة القابلة للنقل والصديقة البيئة و التي تعمل بالطاقة الخضراء، و الحاصلة على شهادات الجودة و البيئة و التصنيع الجيد ضمن المواصفات و الشروط العالمية في مدينة الأنباط -البترا الوردية.



و التقى ممثل الشركة نضال ملو العين رئيس سلطة البترا ومفوض السياحة و مسؤولي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي و ادارة المحمية لتطوير المواقع السياحية و توفير الخدمات السياحية من المباني الجاهزة للتحدث عن الفرص الاستثمارية في المنطقة.



كما التقى ملو العين أبناء المجتمع المحلي في البتراء و أهالي ام صيحون و البدول و شكرهم على الاستقبال الرائع، وتم خلال اللقاء مناقشة تطوير المنطقة السياحية و المحمية في البترا و أهمية دور المجتمع المحلي و ان يكون لهم دور ضمن الخطة التطويرية لدى سلطة البترا . . . و ان يكونو جزء من الخطة السياحية لعكس صورة تليق بالسياحة و البتراء و انهم جزء مهم و مكون من مكونات المدينة الأثرية.

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ويمتلك نضال ملو العين رؤية تطويرية للمواقع السياحية و توفير الخدمات السياحية بمشاركة المجتمع المحلي و تأهيله ليكون جزء من منظومة السياحة في جميع المواقع السياحية الاردنية|،

و أهمية التنمية للمجتمعات المحلية و ان تكون الاولوية لابناء المنطقة، و مراجعة الخطط و الاستراتيجيات السياحية و الخطط التنموية .

فضلا عن اهتمامه بالتركيز على تسويق و ترويج الاردن كوحدة واحدة، و ان يتم العمل على تكثيف الجهود و العروض لتنشيط السياحة الداخلية بترتيب رحل سياحية للاردنيين و المقيمين و الجاليات و للسياحة الوافدة. ..



وأكد نضال ملو العين انه يجب العمل مع أبناء المجتمع المحلي لتوفير فرص عمل وتشجيع العمال الريادية ضمن خطة تنموية خدمية سريعة التنفيذ، تسهم في تحريك العجلة الاقتصادية و توفير الأمن الاقتصادي لابناء المجتمع و المنطقة الذي سيرفع من العوائد و الإيرادات و الناتج المحلي لتكون نقطة جذب للاستثمارات.

وشكرت شركة 100Jordan و نضال ملو العين جميع العاملين في القطاع السياحي و المؤسسات في القطاعين العام والخاص على جهودهم المبذولة لتحقيق ذلك.

