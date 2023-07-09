100Jordan تطلق مشروع تطوير منظومة السياحية

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اطلقت شركة 100Jordan مشروع تطوير المواقع السياحية و تطوير و تأسيس بينة تحتية للمواقع السياحية ضمن خطة عمل متكاملة تشمل عدة خطوات و تبدأ بأول خطوة وهي ايجاد مباني و مراكز لتوفرها في المواقع السياحية المتنوعة و توفير الخدمات السياحية و الخدمية المتكاملة سواء للسياحة الوافدة أو المحلية أو أبناء المنطقة .و الهدف من فكرة هذه المباني التي هي صديقة للبيئة و شهادات الجودة العالمية و صناعة أردنية بأعلى المواصفات لخلق دمج سياحي صناعي جديد يهدف الى تعاون جميع القطاعات بأهم ثروات الأردنو تطلع الشركة إلى تطوير وتوفير خدماتها في جميع مواقع المملكة سواء مع وزارة السياحة أو وزارة البلديات أو السلطات و الهيئات المتنوعة و المتعددة إضافة للقطاع الخاص من صغار المستثمرين أو حتى الطامحين بتأسيس مشاريعهم من شباب أو جمعيات أو مؤسسات و منظمات محلية و دولية .وهذا المشروع سيكون له الأثر الايجابي و المباشر على القطاعات الاقتصادية و النهضة الاقتصادية و كذلك تنمية الموارد و تطويرها و سيصنع حركة اقتصادية و مالية و تحسين معيشة أبناء المجتمع سواء بالتشغيل و التوظيف بشكل مباشر أو غير مباشر . مثل ان يصبح هناك دليل سياحي محلي و محلات تقديم المنتجات المحلية للمجتمع المحلي سواء من منتجات غذائية أو حرفية .ما تتطلع اله الشركة هو ترجمة لما لدى مالكها و مديرها العام د. نضال ملو العين من رؤية متعددة الأهداف و تحقق المنفعة العامة و كذلك التوفير بالتكاليف و منطقية الانجاز ليكون ملموسا و مرئي للجميع . و كذلك تحريك الحركة الصناعية في الأردن حيث أن كل منتج من الشركات سيكون بالكامل صناعة أردنية و بذلك سيدخل بالتصنيع ما يقارب عشرة مصانع أردنية لديها كوادرها و فرقها و منتجاتها .و هنا سيحقق هذا المنتج المنفعة لعدد كبير من الصناعات و كذلك في انجاز حقيقي للسياحة و كذلك انجاز تنموي للمناطق و المجتمع المحلي و التقليل من نسب البطالة و زيادة التشغيل و خلق فرص العمل المتنوعة .ان هذا المشروع " تورزم زون " Tourism Zone جاءت فكرته من الاهتمام الملكي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه و سمو الأمير و لي العهد المعظم حفظه الله و يأتي ترجمة للرؤى الملكية بمشاريع إنتاجية و تنموية و ترفع من سوية الخدمات السياحية و تزيد من استقطاب الحركة السياحية و عنصر جذب للمستثمرين لفكرة الاستثمار في تلك المواقع بإنشاء مشاريع اضافية بنفس للمواقع السياحيةو هنا سنجد انه ستكون كفاءة انشطة وزارة السياحة و جهود هيئة تنشيط السياحة ذات جدوى أكبر و بناء اثر ملموس و ترك تجربة مميزة للسائح و الزائر .و من هذا المنطلق تدعو شركة 100Jordan ممثلة بمديرها العام د. نضال ملو العين جميع الوزارات و المؤسسات الحكومية و الهيئات و المنظمات و المجتمع المدني للعمل على التعاون لبناء مشاريع مميزة و تطويرية و تدعو الشركات الراغبة بتنمية المجتمع المحلي و تقديم الخدمة المجتمعية و الاقتصادية للمناطق النائية في المحافظات و القرى و البادية للمساهمة ببناء هذه المشاريع و توفيرها بالتعاون مع شركة 100Jordan.وكذلك إدارتها من أبناء المجتمع المحلي من جمعيات و مؤسسات تطوعية لادارتها و تشغيلها و تحقيق منفعة منها لابناء تلك المناطق و المساهمة في الحركة الاقتصادية الوطنية و النهضة بالمستويات الاقتصادية