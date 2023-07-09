الأحد 09 تموز 2023
النسخة المطبوعة

100Jordan تطلق مشروع تطوير منظومة السياحية

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تطوير السياحة
اطلقت شركة 100Jordan  مشروع تطوير المواقع السياحية و تطوير و تأسيس بينة تحتية للمواقع السياحية ضمن خطة عمل متكاملة تشمل عدة خطوات و تبدأ بأول خطوة وهي ايجاد مباني و مراكز لتوفرها في المواقع السياحية المتنوعة و توفير الخدمات السياحية و الخدمية المتكاملة سواء للسياحة الوافدة أو المحلية أو أبناء المنطقة .اضافة اعلان

و الهدف من فكرة هذه المباني التي هي صديقة للبيئة و شهادات الجودة العالمية و صناعة أردنية بأعلى المواصفات لخلق دمج سياحي صناعي جديد يهدف الى تعاون جميع القطاعات بأهم ثروات الأردن
 و تطلع الشركة إلى تطوير وتوفير خدماتها في جميع مواقع المملكة سواء مع وزارة السياحة أو وزارة البلديات أو السلطات و الهيئات المتنوعة و المتعددة إضافة للقطاع الخاص من صغار المستثمرين أو حتى الطامحين بتأسيس مشاريعهم من شباب أو جمعيات أو مؤسسات و منظمات محلية و دولية .

وهذا المشروع سيكون له الأثر الايجابي و المباشر على القطاعات الاقتصادية و النهضة الاقتصادية و كذلك تنمية الموارد و تطويرها و سيصنع حركة اقتصادية و مالية و تحسين معيشة أبناء المجتمع سواء بالتشغيل و التوظيف بشكل مباشر أو غير مباشر . مثل ان يصبح هناك دليل سياحي محلي و محلات تقديم المنتجات المحلية للمجتمع المحلي سواء من منتجات غذائية أو حرفية .

ما تتطلع اله الشركة هو ترجمة لما لدى مالكها و مديرها العام د. نضال ملو العين من رؤية متعددة الأهداف و تحقق المنفعة العامة و كذلك التوفير بالتكاليف و منطقية الانجاز ليكون ملموسا و مرئي للجميع . و كذلك تحريك الحركة الصناعية في الأردن حيث أن كل منتج من الشركات سيكون بالكامل صناعة أردنية و بذلك سيدخل بالتصنيع ما يقارب عشرة مصانع أردنية لديها كوادرها و فرقها و منتجاتها .

و هنا سيحقق هذا المنتج المنفعة لعدد كبير من الصناعات و كذلك في انجاز حقيقي للسياحة و كذلك انجاز تنموي للمناطق و المجتمع المحلي و التقليل من نسب البطالة و زيادة التشغيل و خلق فرص العمل المتنوعة .

ان هذا المشروع " تورزم زون " Tourism Zone     جاءت فكرته من الاهتمام الملكي لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه و سمو الأمير و لي العهد المعظم حفظه الله و يأتي ترجمة للرؤى الملكية  بمشاريع إنتاجية و تنموية و ترفع من سوية الخدمات السياحية و تزيد من استقطاب الحركة السياحية و عنصر جذب للمستثمرين لفكرة الاستثمار في تلك المواقع بإنشاء مشاريع اضافية بنفس للمواقع السياحية

و هنا سنجد انه ستكون كفاءة انشطة وزارة السياحة و جهود هيئة تنشيط السياحة ذات جدوى أكبر و بناء اثر ملموس و ترك تجربة مميزة للسائح و الزائر .

و من هذا المنطلق تدعو شركة 100Jordan  ممثلة بمديرها العام د. نضال ملو العين جميع الوزارات و المؤسسات الحكومية و الهيئات و المنظمات و  المجتمع المدني  للعمل على التعاون لبناء مشاريع مميزة و تطويرية و تدعو الشركات الراغبة بتنمية المجتمع المحلي و تقديم الخدمة المجتمعية و الاقتصادية للمناطق النائية في المحافظات و القرى و البادية للمساهمة ببناء هذه المشاريع و توفيرها بالتعاون مع شركة 100Jordan.

وكذلك إدارتها من أبناء المجتمع المحلي من جمعيات و مؤسسات تطوعية لادارتها و تشغيلها و تحقيق منفعة منها لابناء تلك المناطق و المساهمة في الحركة الاقتصادية الوطنية و النهضة بالمستويات الاقتصادية 
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