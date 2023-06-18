100Jordan .. مشروع ريادي لتحديث وتطوير المواقع السياحية

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هو برنامج و مشروع التحديث و التطوير للمواقع السياحية في الاردن و الذي أطلقه نضال ملو العين من خلال شركة 100Jordan .و يأتي هذا المشروع انطلاقا من الاهتمام الملكي لجلالة الملك المعظم حفظه الله و سمو ولي العهد المعظم حفظه الله و ترجمة لرؤية التحديث الاقتصادي و اخذت الشركة و نضال ملو العين على عاتقها تنفيذ حلول اقتصادية لتطوير الخدمات في المواقع السياحة و قامت بإطلاق المشروع .و في مثل هذا المشروع سيكون هناك عدد كبير من الفوائد :-تطوير مستوى الخدمات السياحية و رفع مستوى السياحة في المواقع السياحية المتنوعة . للسياحة الوافدة أو المحلية أو متنفس لابناء المنطقة .-توفير فرص العمل لأبناء المنطقة بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بتقديم الخدمات أو عرض منتجاتهم و محل تجاري و دليل سياحي محلي و بيع الهدايا و التحف و المنتجات من أبناء تلك المنطقة .-رفع سوية السياحة و إطالة مدد الإقامة للسائح و قضاء وقت أطول في كل موقع سياحي . عندما يكون مخدوم .و كانت أول الخطوات هي تنفيذ اول مشروع و هو اهداء من شركة 100Jordan و السيد نضال ملو العين الى وزارة السياحية بتنفيذ مبنى في مادبا في فلعة مكاور و إجراءات تفاهمات مع جيدكو " المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية " لتمويل أبناء المجتمع المحلي لتشغيل المشروع و ادارته .حيث أن شركة 100Jordan قامت بتنفيذ المشروع بتمويل كامل من د. نضال ملو العين و على حسابه الخاص لتكون اهداء للوطن ممثل بوزارة السياحة و ذلك لتوضيح فكرة تطوير المواقع و عينة حية لفكرة التطوير و التحديثو تتطلع شركة 100Jordan لتعميم الفكرة على جميع المواقع السياحية بالمملكة و كانت لدى نضال ملوالعين مجموعة من الأفكار و تطوير منظومة السياحية كاملة و كانت تورزم زون اول الخطوات ببناء و تطوير و تأسيس البينة التحتية ..... ان الإصلاح و التغيير و التطوير هو مسؤولية الجميع وعلينا جميعا أن نعمل كفريق واحد من أجل الأردن.... 🇯🇴ان هذه المنتجات التي تأتي من إنتاج شركة 100Jordan في مدينة مادبا الصناعية من إنتاج الشركة من المباني الجاهزة ستيل ستركشر و المباني المعدنية الجاهزة و المتنقلة سريعة التنفيذ معقولة التكلفة .تأتي فكرتنا في عمل الشركة هو لتغطية حاجات السوق وما نحتاجه لتطوير الأسواق و تغطية حاجاته. و إذ إن السياحة هي أهم القطاعات الاقتصادية الاردنية . و اننا كانت لنا رؤية في الية تطبيق ما جاء في رؤية التحديث الاقتصادي و ترجمة الخطط التطوير و التحديث . على أرض الواقع فجائتنا فكرة تطوير و خلق منتج جديد يتناسب مع حاجات المواقع السياحية و التنمية و بالإضافة إلى توفير فرص العمل و فرص التنمية .فجاء منتجنا خليط من ستيل ستركتشر و كرفانات و كونتينرات لنخرج بمبنى معدني مميز بالعالم خاص بانتاجنا و علامة مميزة لنا بمنتج خاص خليط و هجين من عدة منتجات و يتناسب مع جميع الحاجات و يتفصل حسب طبيعة المواقع الجغرافية و الاستخدامات.مميزات منتجات شركة 100Jordan من المباني الجاهزة الحاصلة على شهادات الجودة ضمن المواصفات و المقاييس العالمية و صديقة للبيئة و التصنيع الجيد و المميزات:* غالبية مدخلات الإنتاج هي مواد صديقة للبيئة و لا تؤثر سلبيا و مواد مدورة و منتجات توفر بالطاقة و الانارة و اغلبها تعتمد الانارة الطبيعية و تعمل بالطاقة الشمسية .* سهلة النقل و إمكانية نقلها و تغيرها في اي مكان و تتناسب مع تضاريس الموقع أو اجواءه و طقسه .* سهلة التطوير و التعديل و الصيانة و التحديث بامكانية تغيير الألوان و تغيير الواجهات أو إضافة مساحات أخرى إليها.* تحمل فيها لمسات فنية مستمدة من التراث و النقوش و البناء الفلكلوري و التحف الفنية بطريقة عصرية إضافة للاشكال الحديثة و التكنولوجيا.* إدخال التكنولوجيا الحديثة للمباني الذكية و الأثاث الذكي في المباني و داخلها و التحكم الالكتروني فيها .* المباني إنتاج 100Jordan هي مزيج من steel structure و هي ليست كرفانات أو كونتينرز بل فئة هجينة متنوعة و متداخلة للخروج بمنتج مميز يتناسب مع غاية المبنى . هو الفريد و الأول من نوعه في العالم و المنطقة.أهداف مشروع #TOURISM_ZONE● توفير الخدمات :▪︎ تطوير البنية التحتية و توفير الخدمات في المواقع السياحية. من خدمات الطعام و الشراب و الاستراحات و المرافق▪︎المباني الجاهزة و القابلة للنقل للاستفادة منها في السياحة الموسمية و سياحة الربيع .▪︎المباني الجاهزة في المواقع الأثرية و التي لا يمكن بناء مباني ثابتة و اسمنتية فيها .▪︎المباني صديقة البيئة و المباني الذكية .● التشغيل و توفير فرص العمل :▪︎ تنمية المجتمع المحلي و توفير فرص عمل لابناء المنطقة سواء بالتوظيف أو بالعمل الحر و الخاص .▪︎توفير فرص العمل المباشرة و الغير مباشرة و خلق فرص عمل جديدة مثل الدليل السياحي المحلي و المسوق الالكتروني و المواهب الفنية و الأنشطة الترفيهية .▪︎ادارة و تشغيل الموقع و الخدمات من أبناء المجتمع المحلي ممثلة بجمعيات أو مؤسسات متنوعة .● فوائد إستراتيجية:▪︎ بتوفير الخدمات سيعمل على إستقطاب السياحة الوافدة و الداخلية▪︎ بتوفير الخدمات سيكون متنفس لابناء المنطقة نفسها و المناطق المجاورة .▪︎ رفع سوية السياحة و مستوى الأداء للخدمات السياحية● حلول مميزة :▪︎ توفير الغرف الفندقية المتنقلة أو الثابتة بأقل تكلفة و أعلى جودة و سرعة للانجاز في حال زيادة عدد الزوار المقيمين في الأردن.▪︎ مباني صديقية للبيئة و تستعمل الطاقة الخضراء و الحلول البيئة .▪︎ توفير خدمات في أكثر المواقع صعوبة للبناء أو لا يسمح فيها البناء من غابات أو مواقع أثرية▪︎ استقطاب المستثمرين للمواقع التي سيتم العمل عليها لتطوير العمل فيها و تصبح فرصة استثمارية مشجعةهي مباني معدنية جاهزة ... قابلة للنقل و موفرة بالتكاليف و سريعة بالإنجاز.استخدامات المباني :* مطاعم و مقاهي و استراحات* شقق فندقية و شاليهات* مرافق عامة و مكاتب و خدمات* مراكز استقبال و استعلام و ترويج* فنادق و مباني موتيل و فنادق مميزة* محلات تجارية و أسواق تجارية بديلة للمباني و بديلة للاكشاك*عيادات طبية و مراكز طبية و علاجيةان شركة 100Jordan هي اول من أطلق مشروع عملي و تطبيق حقيقي لتطوير و توفير الخدمات السياحية