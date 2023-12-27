100jordan.. مشروع يسعى للنهوض بالسياحة المحلية

كان يا ما كان في الأردن، قصة البناء التي بدأت من عصر الانباط إلى عصر الأردنيين الانباط الجدد ، قصة تبدأ من شركة #100jordan بمشروع #tourism_zone لتطوير المواقع السياحية و البنية التحتية للخدمات السياحية في جميع المواقع السياحية الأردنية.

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و تهدف إلى التطوير و التحديث و خدمة المجتمع المحلي و تمكين الشباب و المرأة و التشغيل و استقطاب السياحة الوافدة والمحلية و التقليل من البطالة وزيادة التشغيل و المنتجات اليدوية و الأشغال التراثية ضمن بناء مباني جاهزة معدنية و إسمنتية و خشبية مسبقة الصنع صديقة للبيئة و تعمل بالطاقة المتجددة و توفر بالتكاليف و الوقت و الجهد، بأعلى المواصفات العالمية و تحمل شهادات الجودة العالمية و شهادات التصنيع الجيد و شهادات معايير البيئة.



ويأتي هذا ترجمة للاهتمام الملكي و للرؤى الملكية لجلال الملك و لسمو ولي العهد التي أعطتنا الحافز بالتفكير بما نحتاجه من أجل التنمية و النمو و التحديث و التطوير وهنا انطلقت فكرتنا لنأخذ على عاتقنا التحديث الاقتصادية و ترجمته على أرض الواقع و أن نعمل على تنشيط و تحريك العجلة الاقتصادية انطلاقا من أن السياحة هي عصب الاقتصاد الأردني و هي المحرك لكافة القطاعات الاقتصادية الأخرى.



ومن هنا نصنع ائتلافات مع شركات و مصانع أردنية لنخرج بمنتج اردني... كان و ما يزال شعارنا.



" صنع في الأردن " من أجل الأردن و نحن منذ البداية أخذنا على عاتقنا خدمة المجتمع و التنمية الاقتصادية و المساهمة بالأمن الاقتصادي للمجتمعات في المدينة و الريف و البادية و أطلقنا مشروعنا من أجل مستقبل أفضل في الأردن، ضمن خطة متكاملة متخصصة في قطاع السياحة و المنشأت السياحية ضمن نظرة شمولية جديدة.



وتكمن مميزات منتجات شركة 100Jordan من المباني الجاهزة الحاصلة على شهادات الجودة ضمن المواصفات و المقاييس العالمية و صديقة للبيئة و التصنيع الجيد و المميزات:



-︎ المباني من المواد صديقة البيئة و لا تؤثر سلبيا و مواد مدورة و منتجات توفر بالطاقة و الانارة و اغلبها تعتمد الانارة الطبيعية و تعمل بالطاقة الشمسية .



-سهلة النقل و إمكانية نقلها و تغيرها في اي مكان و تتناسب مع تضاريس الموقع أو اجواءه و طقسه .



︎ -سهلة التطوير و التعديل و الصيانة و التحديث بامكانية تغيير الألوان و تغيير الواجهات أو إضافة مساحات أخرى إليها.



-تحمل فيها لمسات فنية مستمدة من التراث و النقوش و البناء الفلكلوري و التحف الفنية بطريقة عصرية إضافة للاشكال الحديثة و التكنولوجيا.



-︎ إدخال التكنولوجيا الحديثة للمباني الذكية و الأثاث الذكي في المباني و داخلها و التحكم الالكتروني فيها .



كما أن︎ المباني إنتاج 100Jordan هي مباني اسمنتية متنقلة و مزيج من steel structure و هي ليست كرفانات أو كونتينرز بل فئة هجينة متنوعة و متداخلة للخروج بمنتج مميز يتناسب مع غاية المبنى . هو الفريد و الأول من نوعه في العالم و المنطقة.



أهداف مشروع #TOURISM_ZONE

● توفير الخدمات من خلال تطوير البنية التحتية و توفير الخدمات في المواقع السياحية.

-︎المباني الجاهزة و القابلة للنقل للاستفادة منها في السياحة الموسمية و مقاومة للزلازل و للظروف الطبيعية .

-︎المباني الجاهزة في المواقع الأثرية و التي تتناسب مع الشروط العالمية للمحميات الطبيعية و الأثرية

︎ا-لمباني صديقة البيئة و المباني الذكية .

● التشغيل و توفير فرص العمل :

︎ -تنمية المجتمع المحلي و توفير فرص عمل لابناء المنطقة سواء بالتوظيف أو بالعمل الحر و الخاص .

-توفير فرص العمل المباشرة و الغير مباشرة

-︎إدارة و تشغيل الموقع و الخدمات من أبناء المجتمع المحلي ممثلة بجمعيات أو مؤسسات متنوعة .

● فوائد إستراتيجية:

︎ -توفير الخدمات سيعمل على استقطاب السياحة الوافدة و الداخلية

︎ -توفير الخدمات سيكون متنفس لابناء المنطقة نفسها و المناطق المجاورة .

︎ -رفع سوية السياحة و مستوى الأداء للخدمات السياحية

● حلول مميزة :

︎- توفير الغرف الفندقية المتنقلة أو الثابتة بأقل تكلفة و أعلى جودة و سرعة للانجاز في حال زيادة عدد الزوار المقيمين في الأردن.

︎ مباني صديقة للبيئة و تستعمل الطاقة الخضراء و الحلول البيئة .

-︎ توفير خدمات في أكثر المواقع صعوبة للبناء أو لا يسمح فيها البناء من غابات أو مواقع أثرية

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وستكون هذه المشاريع بادارة المجتمع المحلي و عمله و كذلك ستكون نواة لاستقطاب المستثمرين للمواقع التي سيتم العمل عليها لتطوير العمل فيها و تصبح فرصة استثمارية مشجعة

