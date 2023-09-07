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112 شركة ناشئة تتألق في حفل تخريج مسرّعات وحاضنات أورنج والاتحاد الأوروبي

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من المصدر
احتفلت أورنج الأردن والاتحاد الأوروبي بتخريج حاضنات ومسرّعات الأعمال ضمن مشروع "مساحة الابتكار"، وهو برنامج مدته ثلاث سنوات تنفذه أورنج الأردن مع شريكها في التمويل الاتحاد الأوروبي ﻣﻦ ﺧﻼل برنامج الابتكار من أجل نمو المشاريع وفرص العمل "ابتكار الأردن"، على طريق التمكين الرقمي وتعزيز ثقافة الابتكار على نطاق واسع، وذلك تحت رعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، وبحضور رؤساء الجامعات والمؤسسات الريادية والمستثمرين.اضافة اعلان

وتخرّج في الحفل 112 شركة ناشئة من 5 حاضنات في الزرقاء، ومادبا، والسلط، والكرك والعقبة، فضلاً عن 3 مسرّعات أعمال في إربد، والعقبة والزرقاء، والتي قدّمت أفكارها المبتكرة ومشاريعها الطموحة للحضور لتعزيز فرصها الاستثمارية. 

ويأتي التخريج لتسليط الضوء على أكبر مجتمع للشركات الناشئة في الأردن، حيث توسّعت أورنج بالمسرّعات والحاضنات لتصل إلى المبتكرين في مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع شركائها في التنفيذ، الجمعية العلمية الملكية ممثلةً بمركز الملكة رانيا للريادة، وiPark، بالإضافة إلى شركائها في الاستضافة في مختلف المحافظات، كلّ من الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية (جهد)، ووزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، ومركز إبداع الكرك، وبلدية ذيبان، ومركز التدريب المهني في البلقاء، والجامعة الهاشمية.

وهنأ الرئيس التنفيذي لأورنج الأردن، فيليب منصور، الشركات الناشئة داعياً إياها لمواصلة النمو، ومؤكّداً على دعم أورنج للمنظومة الريادية وجهودها المتواصلة لتطويرها، لا سيما من خلال توسعة إطار برنامجها الموجّه لتسريع نمو الأعمال الريادية BIG by Orange على أوسع نطاق ممكن.

وشكر منصور الاتحاد الأوروبي على الشراكة التي تجمعه بأورنج الأردن، والتي يتم من خلالها التوسّع بالدعم المتكامل لتمكين الرياديين في مختلف مناطق المملكة عبر تمكينهم من تنمية مشاريعهم وزيادة جاذبيتها الاستثمارية ضمن مشروع "مساحة الابتكار"، مع ضرورة أن تكون هذه المشاريع ذات رؤية وتأثير، كما توجّه بالشكر أيضاً لجميع الشركاء على إيمانهم بأهمية المنظومة الريادية وتجسيدهم ذلك بالعمل والجهد الملموس. 

ويعمل مشروع "مساحة الابتكار" المموّل من الاتحاد الأوروبي على توسيع نطاق مشاريع أورنج الرقمية لتشمل إنشاء 9 مراكز مجتمعية رقمية، 5 أكاديميات برمجة جديدة، و5 مختبرات تصنيع، و3 مسرّعات نمو للشركات الناشئة و5 حاضنات للأعمال، فضلاً عن ملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية بعمّان.

وتعد هذه المبادرة مشروعاً رائداً على مستوى الأردن ووجهة تجمع كل ما يلزم للإبداع الرقمي والدعم الريادي، حيث ستعمل على تعزيز الثقافة الرقمية لدى المزيد من الشباب وتطوير مهاراتهم الرقمية، بالإضافة إلى رعاية قطاع الريادة من خلال تحديد الفرص الهامة التي من شأنها تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني:  www.orange.jo

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