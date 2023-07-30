305 ملايين دينار أرباح مناجم الفوسفات قبل الضريبة للنصف الاول من العام

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حققت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، خلال النصف الأول من العام الحالي أرباحا اجمالية قبل الضريبة بلغت 305 ملايين دينار، وأرباحاً صافية بعد الضريبة بلغت 214.3 مليون دينار، بحسب افصاح للشركة على موقع بورصة عمان الإلكتروني.وتعكس بيانات الشركة تحسنا واضحا وملموساً في أرباحها للربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع أرباح الربع الأول، والتي بلغت 104 ملايين دينار، وبنسبة زيادة تعادل 6.3 % .كما أظهرت بيانات الشركة، أن صافي المبيعات خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، بلغت 632 مليون دينار، ما يشير الى تحسن مبيعات الربع الثاني والتي بلغت 318.5 مليون دينار، مقارنة مع مبيعات الربع الاول والتي بلغت 313.5 مليون دينار.واستطاعت الشركة تحقيق عوائد مجزية على رأس المال، إذ بلغت حصة السهم من الأرباح خلال النصف الأول من عام 2023؛ ما يعادل 87% من القيمة الإسمية للسهم، بالرغم من الزيادة الملحوظة في نسبة تكلفة المبيعات الى المبيعات نتيجة الإنخفاض الملموس في أسعار منتجاتها عالميا خلال النصف الأول من سنة 2023، والتي قاربت 30%.