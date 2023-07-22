5 أسباب لاختيار سيارتك المستقبلية من GAC Motors

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ستسأل نفسك وتستشير الآخرين من حولك. خبراء الصناعة وتجارب المستخدمين العديدة، تشير إلى أنه لا داعٍ للقلق والبحث الطويل؛ فسيارات "GAC Motor" الصينية الشهيرة والمعروفة بمزاياها العالية وتصاميمها الأنيقة متاحة أمامك في الأسواق المحلية، ويمكنك اختيار ما يناسبك من موديلاتها المتوافرة ضمن معرض "GAC Motor" الكائن في منطقة شارع مكة.1- سيارات "GAC Motor": ثمرة سنوات مسيرة طويلة وخبرة عريقة في إنتاج وتجارة السياراتانطلقت علامة "GAC MOTOR" في الأردن عام 2015 من خلال شركة القدرة العربية للتجارة العامة، التي تشغلها وتمثلها في المملكة بموجب حق امتياز تجاري وحصري، والتي تعتبر إحدى شركات مجموعة عليان، التي تستثمر بدورها منذ زمن طويل في قطاع تجارة السيارات وملحقاتها؛ مضيفة علامة "GAC MOTOR" لمحفظتها الواسعة من علامات السيارات التجارية الراقية من مختلف الفئات. وتعود جذور علامة "GAC MOTOR" التي تملكها مجموعة "GAC" Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. للعام 1997؛ حيث تأسست آنذاك في جوانزو في الصين. ومنذ ذلك الوقت، تمكنت "GAC" من التفرد عن معظم الصناعات الصينية الأخرى في مجال صناعة السيارات التي سعت لإنتاجها من خلال استفادتها من سنوات الخبرة التي تمتلكها في إنتاج كميات كبيرة من السيارات لغيرها من العلامات التجارية العالمية المرموقة بما فيها تويوتا، وهوندا، وميتسوبيشي، وإيسوزو، وفيات، ما دفعها لإطلاق علامتها الخاصة المتقدمة "GAC Motor" في العام 8200. ولإنتاج مركبات عالية الجودة والأداء، تعتمد "GAC" على خبرتها المكتسبة، وعلى مصادر مختلفة للحصول على مكونات مركباتها من الموردين الدوليين.2- سيارات "GAC Motor": سجل حافل بالتصنيفات والجوائز والإشادات المرموقة لموثوقيتهابفضل استثمارها الهادف لتقديم منتجات عالية الجودة ومتطورة تكنولوجياً، اكتسبت علامة "GAC MOTOR" سمعتها القوية التي دفعتها لقيادة أداء متميز يوماً بعد يوم في مختلف الجوانب، بعد أن رسخت قدمها في عالم السيارات، ما أسفر عن صعود نجمها وحصدها لقائمة طويلة من الجوائز والتصنيفات والإشادات المرموقة، خاصة مع تحولها للعلامة الأكثر نمواً في الصين خلال فترة قياسية نسبياً من انطلاقها مع نمو آخر متسارع في أسواق الشرق الأوسط. ولعل أبرز ما حصدته علامة "GAC": التصنيف كواحدة من أفضل 500 علامة عالمياً لـ4 مرات على التوالي على قائمة مجلة فورتشن الدولية، آخرها في العام 2022، والمرتبة الأولى كأفضل علامة صينية في الجودة والتكنولوجيا المتقدمة لـ6 أعوام متتالية خلال الفترة ما بين 2013 و2018 وفقاً لدراسة الاعتمادية لمركز دراسة جيه دي باور الأمريكي البحثي المرموق، والمرتبة الأولى لـ8 أعوام متتالية في دراسة الجودة الأولية "جيه دي باور" في الصين عن محركاتها، وغيرها من الجوائز عن التصميم ومؤشرات رضى المبيعات والنمو.3- سيارات "GAC Motor": موثوقية مبنية على مستويات غير مسبوقة من الجودة الشاملة والتكنولوجيا الرائدةمنذ البداية، اتخذت علامة "GAC" من الجودة الشاملة عنواناً لمنتجاتها، فرفدت سياراتها بأفضل المواصفات والمزايا المتطورة المواكبة للحياة العصرية ، ونوعت خدماتها ما بين خدمات البيع الفعّالة في مختلف مراحله وخدمات الصيانة الراقية. وكمحصلة، أرست "GAC" معياراً جديداً للسيارات الصينية، متيحة مزيجاً رائعاً لمستخدمي سياراتها الذكية وذات الجودة المُصنّعة وفقاً لأحدث التكنولوجيات، وبلمسة من الابتكار والفخامة في التصميم والإنتاج، فضلاً عن توفير الطاقة، والتناغم مع البيئة.ومن خلال فلسفتها الإنتاجية التي تقوم على مبدأ: "الجودة أولاً، المسؤولية أولاً، التحسين أولاً"، دمجت علامة "GAC" أساليب إنتاج كل من تويوتا وهوندا التي قادت عمليات تصنيع سياراتها لسنوات طويلة، والتي تركز على الإنتاج الخالي من الأخطاء والخاضع للتحسين المستمر، مع أساليبها المحلية القائمة على الكفاءة والجودة العالية؛ لتمكين المستخدمين من بلوغ كامل إمكانات سياراتهم التي تتعاون مع نخبة من الشركاء العالميين في مجال السيارات لتصنيع أجزائها.وللوصول لهذه الغاية، تقوم "GAC" بتصنيع سياراتها في مصنعها الذكي النموذجي العالمي، الذي يحقق التكامل العضوي بين أتمتة الإنتاج ورقمنة المعلومات والإدارة والتصنيع البيئي الذكي، كما يحسن التفاعل بين العنصر البشري والحاسوب في الإنتاج، مع نظام صارم لمراقبة الجودة والتحقق من الخلو من العيوب، في الوقت الذي يتم فيه حماية البيئة، وذلك بالاستناد إلى التقنيات والموارد الحديثة والخضراء الموفرة للطاقة والمخفِّضة للانبعاثات والعوادم.4- سيارات "GAC Motor": موديلات متنوعة تقدم تجربة قيادة تفاعلية وقيمة حياتية مع إمكانية تخصيصها بطابع شخصي>عدد كبير لا يمكن تحديده على وجه الدقة من المستهلكين الموزعين في أنحاء العالم، يتمتعون بمزايا تشكيلة من سيارات "GAC"، التي تتراوح في فئاتها ما بين الصالون (السيدان) والسيارات العائلية العاملة على محركات البنزين، والسيارات الكهربائية، المصنعة بأسلوب ومن مواد وأنظمة معلوماتية وترفيهية وأنظمة اتصالات وسلامة وأمان وتجهيزات داخلية، تعكس جميعها لغة تصميم علامة "GAC" التي تمزج الحس بالحداثة والأناقة، مع الشعور بالجودة الأفضل والأمان الأكبر في هياكل السيارات، لتجربة قيادة مميزة تجسد القوة في الأداء، والرشاقة في التصميم، والإبداع في المظهر الخارجي، والسهولة في الاستخدام.5- سيارات "GAC Motor": مفاجآت بيعية تبشر بالهمينة على سوق السيارات الكهربائيةمزايا عديدة قدمتها علامة "GAC" في سياراتها الكهربائية، ما مكنها من استقطاب شريحة واسعة ومتنامية من جمهور المستهلكين في الصين، وهو ما انعكس على نتائجها البيعية؛ حيث استطاعت من موديل AION وحده ما مجموعة 41,012 سيارة جديدة في شهر نيسان 2023 فقط، محتلة مع هذا الرقم المركز الثاني في المبيعات المحلية، ومتجاوزة به علامة تسلا في مبيعاتها. المستقبل ليس ببعيد، والتوقعات تشير لمزيد من النمو والهيمنة مع تطلعات لتصدر عرش سوق السيارات الكهربائية.وستواصل علامة "GAC" العالمية وشركة GAC" الأردن رفد السوق المحلية بأفضل الموديلات، لإيمانهما بأن امتلاك السيارة لا يعني القيادة على الطرق فقط لغايات التنقل من مكان لآخر، بل أنه يعبر عن تجربة إنسانية وقيمة حياتية يخلقها امتلاك سيارة العمر، ويجعلها أكثر طموحاً لما يحمله من قيمه تصميمية وتصنيعية وتكنولوجية قائمة على البحث والتطوير والابتكار.