BCI الأردن تستقبل عام 2024 بإطلاق فرع جديد لمتجر Mi Store في دابوق افنيو

مع حلول عام 2024، كشفت شركة BCI الأردن، الوكيل الحصري لمنتجات شاومي في المملكة، عن افتتاح الفرع السادس لمتاجر Mi Store، الواقع في دابوق افنيو.

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ويُعد هذا الافتتاح امتدادًا للتوسع المتواصل الذي تشهده BCI الأردن، بعد نجاحها في افتتاح خمسة فروع أخرى لمتاجر Mi Store في مختلف أرجاء البلاد، بدءًا من الصويفية فيلج، مرورًا بسيتي مول ، الزرقاء والعقبة وانتهاءً بالعبدلي مول.

كما يُبرز هذا الافتتاح الشراكة الاستراتيجية القوية بين BCI الأردن وشاومي، والتي بدأت منذ العام 2021، مؤكدًا دور BCI كفاعل رئيسي في قطاع الهواتف الذكية وأجهزة انترنت الاشياء على المستوى الإقليمي.



ويُعتبر متجر Mi Store الجديد في دابوق نموذجًا مبتكراً، حيث يقدم تجربة تسوق راقية تتوافق مع المعايير الدولية لشاومي.

يمزج المتجر بين التصميم العصري والوظائف العملية، مما يخلق بيئة جذابة لمحبي التكنولوجيا والمتسوقين على حد سواء.



وسيجد الزوار في المتجر تشكيلة واسعة من منتجات شاومي، تشمل أحدث الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الأجهزة المنزلية الذكية، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الإكسسوارات.

كل منتج يعكس الجودة والموثوقية التي يدعمها ضمان BCI الموثوق، مما يزيد من ثقة العملاء بمشترياتهم.



وعلق السيد فادي برانسي، الرئيس التنفيذي لشركة BCI، قائلاً: "نحن سعيدون لإستقبال عام 2024 بإطلاق فرع Mi Store الجديد في دابوق افنيو، وهو خطوة مهمة في مسيرة BCI الأردن.

يُعد هذا المتجر شاهدًا على التزامنا الراسخ بتقديم تجارب تجزئة استثنائية في كل أنحاء الأردن، حيث يقدم منتجات شاومي المتقدمة والذكية وفقًا لاحتياجات وتفضيلات عملائنا المتزايدة في المجال التكنولوجي".



يذكر أن شاومي هي شركة رائدة في مجال التكنولوجيا، وتحظى بتقدير عالٍ لمنتجاتها عالية الجودة المقدمة بأسعار تنافسية. كانت هذه الاستراتيجية فعالة بشكل خاص في السوق الأردنية، حيث أصبحت شاومي علامة تجارية مفضلة بسرعة، تجذب العملاء الذين يقدرون الابتكار ويسعون للحصول على السلعة بأسعار في متناول اليد.