BCI الأردن تعلن عن صفقة لبيع احدى شركتها Defence BCI لصالح شركة مصدر

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عمان – أعلنت BCI الأردن، الرائدة في سوق التجزئة لأجهزة الهواتف المتنقلة وحلول انترنت الأشياء، عن بيع شركتها التابعة Defence BCI المتخصصة في السلامة العامة والدفاع، لصالح شركة مصدر المستثمرة في حلول أمن الاتصالات والشبكات.وبموجب الصفقة، تستحوذ شركة مصدر على Defence BCI التي تعمل منذ عام 2002 في السوق الأردني، وواكبت تطور قطاع التكنولوجيا في المملكة.وحول صفقة الاستحواذ، قال نائب رئيس مجلس إدارة BCI وLMSA Engineering السيد لبيب برانسي: "إن إتمام الصفقة سيمكننا من المضي قدما بخطط التوسع والنمو، وتركيز جهودنا بشكل أكبر لخدمة عملائنا في قطاع التجزئة والأجهزة المتنقلة وانترنت الأشياء في الأردن".وأضاف أن " Defence BCI تمكنت طوال السنوات الماضية من حفر اسمها في قطاع السلامة العامة والدفاع، وأسست فريق عمل من الخبرات الفنية في السوق المحلي، ونتوقع أن يسهم الاستثمار الجديد في نقل الشركة لآفاق أوسع في هذا القطاع الديناميكي".وDefence BCI هي إحدى شركات BCI الأردن، الرائدة في توزيع الأجهزة المحمولة في الشرق الأوسط، والتي تعمل أيضا في توفير حلول الصيانة العامة والدفاع وانترنت الأشياء، والطاقة النظيفة من خلال شركة LMSA Engineering في عدد من البلدان حول العالم.من جهته، رحب السيد عبد المجيد قاسم رئيس مجلس إدارة مصدر بالصفقة، وقال :"إننا متحمسون للغاية لإتمام هذه الصفقة، نظرا لما يشهده العالم اليوم من تصاعد التهديدات السيبرانية، ضد البنى التحتية الرقمية الحكومية والتجارية، خصوصاً وأن حلول Defence BCI ذات مستوى متطور، وتلبي احتياجات العملاء في حماية بنيتهم التحتية الرقمية وأنظمتهم البيئة المختلفة".وأكد أن "الصفقة ستمكننا من توفير حلول وخدمات لمنع التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها، وفتح فرص جديدة، والدفع بابتكارات كبيرة في السوق، بحيث نبني على القيم المشتركة بين مصدر و Defence BCI ، ونقدم الحماية والثقة لمستخدمي البنية التحتية الرقمية في المنطقة والعالم".وبهذا الاستثمار، ستحتل مصدر مكانة رائدة بين الشركات العاملة في مجال توفير حلول الأمن والسلامة العامة الشاملة، التي تضم أنظمة الاتصالات الحيوية وتقنيات المراقبة الحديثة، ومنصات القيادة والتحكم متعدد الاستخدامات، وحلول الأمن السيبراني.