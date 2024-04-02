الثلاثاء 02 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

BCI الأردن تعلن عن صفقة لبيع احدى شركتها Defence BCI لصالح شركة مصدر

Screenshot 2024-04-02 111649
bci
عمان – أعلنت BCI الأردن، الرائدة في سوق التجزئة لأجهزة الهواتف المتنقلة وحلول انترنت الأشياء، عن بيع شركتها التابعة Defence BCI  المتخصصة في السلامة العامة والدفاع، لصالح شركة مصدر المستثمرة في حلول أمن الاتصالات والشبكات.اضافة اعلان
وبموجب الصفقة، تستحوذ شركة مصدر على Defence BCI التي تعمل منذ عام 2002 في السوق الأردني، وواكبت تطور قطاع التكنولوجيا في المملكة.
وحول صفقة الاستحواذ، قال نائب رئيس مجلس إدارة  BCI وLMSA Engineering السيد لبيب برانسي: "إن إتمام الصفقة سيمكننا من المضي قدما بخطط التوسع والنمو، وتركيز جهودنا بشكل أكبر لخدمة عملائنا في قطاع التجزئة والأجهزة المتنقلة وانترنت الأشياء في الأردن".
وأضاف أن " Defence BCI  تمكنت طوال السنوات الماضية من حفر اسمها في قطاع السلامة العامة والدفاع، وأسست فريق عمل من الخبرات الفنية في السوق المحلي، ونتوقع أن يسهم الاستثمار الجديد في نقل الشركة لآفاق أوسع في هذا القطاع الديناميكي".
وDefence BCI  هي إحدى شركات BCI الأردن، الرائدة في توزيع الأجهزة المحمولة في الشرق الأوسط، والتي تعمل أيضا في توفير حلول الصيانة العامة والدفاع وانترنت الأشياء، والطاقة النظيفة من خلال شركة LMSA Engineering في عدد من البلدان حول العالم.
من جهته، رحب السيد عبد المجيد قاسم رئيس مجلس إدارة مصدر بالصفقة، وقال :"إننا متحمسون للغاية لإتمام هذه الصفقة، نظرا لما يشهده العالم اليوم من تصاعد التهديدات السيبرانية، ضد البنى التحتية الرقمية الحكومية والتجارية،  خصوصاً وأن حلول Defence BCI  ذات مستوى متطور، وتلبي احتياجات العملاء في حماية بنيتهم التحتية الرقمية وأنظمتهم البيئة المختلفة".
وأكد أن "الصفقة ستمكننا من توفير حلول وخدمات لمنع التهديدات الإلكترونية والاستجابة لها، وفتح فرص جديدة، والدفع بابتكارات كبيرة في السوق، بحيث نبني على القيم المشتركة بين مصدر و Defence BCI  ، ونقدم الحماية والثقة لمستخدمي البنية التحتية الرقمية في المنطقة والعالم".
وبهذا الاستثمار، ستحتل مصدر مكانة رائدة بين الشركات العاملة في مجال توفير حلول الأمن والسلامة العامة الشاملة، التي تضم أنظمة الاتصالات الحيوية وتقنيات المراقبة الحديثة، ومنصات القيادة والتحكم متعدد الاستخدامات، وحلول الأمن السيبراني.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Kumho-Content-Apr---24-02

إطارات كومهو تنال أعلى المراتب ضمن اختبار الأداء من الرابطة الألمانية للسيارات

منذ24 ساعة
visa-online-application-concept-open-passport-with-visa-stamps-with-airline-boarding-pass-tickets-stamper-computer-keyboard

بريطانيا تطلق تصريح سفر الكترونى (ETA) جديد يسمح لدول الخليج والاردن بالدخول الى المملكة المتحدة

منذ24 ساعة
WhatsApp Image 2024-03-28 at 2.28.45 PM

بسطامي وصاحب: نيسان الأردن تشارك في"8 مغامرات مع نيسان باترول" الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

28 آذار 2024
Biolab Logo TV

نجاز غير مسبوق.. مختبر بيولاب الطبي يحصل على شهادة JCI للمرة الرابعة على التوالي

28 آذار 2024
WhatsApp Image 2024-03-27 at 3.00.18 PM

شركة "ماجد الفطيم" تقيم إفطار رمضان الخيري بالتعاون مع جمعية الإنماء والبنيان الخيرية

27 آذار 2024
logo-ar

إتفاقية استراتيجية بين "زين كاش" وشركة سي أف أي الأردن لتسهيل عمليات إيداع الأموال

27 آذار 2024
افكار و مواقف

كلام عن الروح المعنوية

ماهر أبو طير |اليوم

"التهجير".. مسلسل يطال أكثر من دولة!

محمود الخطاطبة |اليوم

حفنة من الأذكياء المهرة يلعبون بعقول الجميع

حسني عايش |اليوم

الثقافة المؤسسية الحكومية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأجندة الدستورية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

هل ستتغير مواصفات المرشحين؟

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1711921933570909700

‏تواطؤ الولايات المتحدة بالإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة‏

ترجمات | منذ13 ساعة
ترامب

العالم غافل عن أخطار عهد رئاسي ثان لترامب

ترجمات | منذ13 ساعة
‏نبيل العناني، فلسطين، "البحث عن اليوتوبيا #1"، 2020 - (المصدر)‏

التاريخ يقول إن الفلسطينيين سيبقون‏

ترجمات |01 نيسان 2024
‏فلسطينيون يبكون أقارب ذهبوا للحصول على المساعدات وقوبلوا بنيران إسرائيلية، 29 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

الجمباز اللغوي الإعلامي حول التجويع الإسرائيلي القسري لغزة ‏

ترجمات |30 آذار 2024
انتشار لقوات الأمن بعد رفع فرنسا مستوى تحذيرها من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد هجوم موسكو - (المصدر)

إلى أي مدى يجب أن تقلق بريطانيا من عودة "داعش"؟

ترجمات |30 آذار 2024
1711665603757053700

تركيا وإسرائيل.. علاقة ملتبسة، لكنها مستمرة

ترجمات |29 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان والبركان

الأردن في رمضان 31 آذار 2024

حمزة حجاج -الأردن في رمضان

الأوضاع الاجتماعية في رمضان 30 آذار 2024

حمزة حجاج - الأوضاع الاجتماعية في رمضان

الرغيف في غزة 29 آذار 2024

hajjaj copy

العفو 28 آذار 2024

77777777777

بوفيه رمضاني 27 آذار 2024

hajjaj copy
 
 