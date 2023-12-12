الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

BCI الأردن تفتتح خامس معرض Mi Store لها في العبدلي مول

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معرض XIAOMI

أعلنت شركةBCI ، الموزع الرسمي والوحيد لمنتجات XIAOMI في الأردن، عن افتتاح خامس معارضها بالمملكة في العبدلي مول، وذلك بعد إفتتاح أول 4 فروع لها في الأردن المتواجدة في الصويفية فيليج وسيتي مول والعقبة والزرقاء وذلك بعد الشراكة الإستراتيجية التي أبرمتها الشركة مع العملاقة الصينية  XIAOMI  في عام 2021.

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ويعد معرض Mi Store في العبدلي مول الأحدث من سلسلة معارض XIAOMI المتطورة التي تقدم تجربة تسوّق فريدة من نوعها للعملاء، حيث يتميز المتجر بتصميمه العصري ومنتجاته وخدماته المميزة.


ويقدم المعرض مجموعة واسعة من منتجات XIAOMI، على غرار الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية الذكية والإكسسوارات، كل ذلك في سقف واحد وبضمان مميز من الموزع الرسمي في المملكة.


وقال السيد فادي برانسي الرئيس التنفيذي لشركة BCI Mobile :"نحن سعداء بإفتتاح خامس معرض Mi Store في الأردن، وذلك إيمانًا منا بأهمية هذه الشراكة الإستراتيجية مع XIAOMI ويعكس هذا الإفتتاح إلتزامنا بتقديم أفضل تجربة تسوّق للعملاء في الأردن.

 

كما نسعى من خلال هذه الشراكة إلى تقديم أحدث منتجات وخدمات XIAOMI إلى السوق الأردني، وذلك بهدف تلبية احتياجات العملاء المتزايدة " ، وأشار السيد فادي برانسي على أن الشركة تعتزم افتتاح فرع جديد وهو الفرع السادس لسلسلة معارض Mi Store قريباً في العاصمة عمّان.


يذكر أن XIAOMI تتواجد حاليًّا في أكثر من 100 دولة ومنطقة حول العالم، وهي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التكنولوجيا، حيث تتميز بمنتجاتها عالية الجودة وأسعارها التنافسية. وقد حققت الشركة نجاحًا كبيرًا في السوق الأردني، وأصبحت واحدة من العلامات التجارية الأكثر مبيعًا في المملكة.

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