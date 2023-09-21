GAC" الأردن تحتفل مع نخبة من الشخصيات الإعلامية والمؤثرين بمناسبة إطلاق سيارة AION Y

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وكانت فقرات الفعالية التي تميزت بأجوائها الاحتفالية، قد انطلقت مع الإعلامي وصانع المحتوى يزيد أبو الفيلات، بكلمة رحب معها بالضيوف، تبعتها كلمة استهلالية ألقتها نائب الرئيس التنفيذي لدى مجموعة "GAC MOTOR" العالمية، وانغ دان، متحدثة ضمنها حول الموثوقية والاعتمادية التي تتمتع بها الشركة، والتي أسفرت عن نموها الإيجابي الثابت، والمترافق مع الأداء الإنتاجي والبيعي المتزايد على أساس سنوي، والذي تخطط لرفعه من 2.4 مليون وحدة كما في العام 2022، إلى 3.5 مليون وحدة مع إيرادات تزيد على 600 مليار يوان صيني وإجمالي أرباح تزيد على 66 مليار يوان صيني، بحلول نهاية خطتها الخمسية الرابعة عشرة وفقاً لاستراتيجية "1615"، وإلى أكثر من 5 مليون وحدة بعائدات تزيد على تريليون يوان صيني بحلول العام 2035، تحقيقاً لرؤيتها للتحول لمؤسسة ذات قدرة تنافسية عالمية تهدف لمواصلة خلق القيمة لحياة الناس المتنقلة الأفضل.وقالت دان خلال كلمتها بأن سيارات الشركة الكهربائية تواصل الصعود في مسارها في السوق الصينية، معربة عن ثقتها بأنها ستسير بنفس المسار التصاعدي في السوق الأردنية، مع خطط لرفدها بالمزيد من النماذج التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للزبائن.وتضمنت الفعالية لمحة قدمها أبو الفيلات عن علامة "GAC MOTOR"، وعن تاريخها وجذورها التي تعود لمجموعة "GAC"، التي تتفرد عن معظم الصناعات الصينية في مجال السيارات، بفضل استفادتها من خبرة المجموعة الأم بإنتاج كميات كبيرة من السيارات لغيرها من العلامات التجارية العالمية.تبع ذلك استعراضاً مبتكراً لسيارة AION Yالكهربائية بالكامل، اشتمل على تقديم نظرة عن كثب عليها وعلى ميزاتها ومواصفاتها، بمشاركة المدير التنفيذي لجمعية وكلاء وموزعي السيارات الأردنيين والخبير في قطاع السيارات محمد الزرو، الذي تحدث حول التطورات المتسارعة في سوق السيارات الكهربائية، مبيناً أن الأفضلية ضمن المنافسة العالمية ستتجه نحو السيارات ذات البطاريات القوية والموفرة للطاقة، والتي تخدم المستهلك من حيث قطع مسافات طويلة مع تقليل الوقت اللازم للشحن، مشيراً لتصدر علامة "GAC" هذا المجال التنافسي.وقد ركزت "GAC" الأردن في تصميم فعاليات الحفل بشكل رئيسي، على تجسيد المزايا التي لا تضاهى لسيارات "GAC MOTOR"، والتي تبشر بالهيمنة على سوق السيارات الكهربائية، حيث الأداء القوي والإمكانات التكنولوجية الرائدة والجودة الشاملة، التي وقفت وراء سمعة العلامة الطيبة، وحصدها لقائمة طويلة من الجوائز والتصنيفات والإشادات المرموقة، خاصة مع تحولها للعلامة الأكثر نمواً في الصين خلال فترة قياسية نسبياً من انطلاقها مع نمو آخر متسارع في أسواق الشرق الأوسط.وقد حظي الحاضرون بالفرصة للتعرف على خصائص ومواصفات سيارة AION Y الجديدة التي تجعلها تقدم تجربة قيادة سلسة وممتعة وآمنة، بمكوناتها وتجهيزاتها الموجهة لراحة الركاب.وتتسم السيارة بمقصورة داخلية واسعة، ومقاعد فاخرة محتوية على نظام تبريد وتدفئة، كما أنها تحتوي على شاشة مبهرة قياس 14.6 بوصة، وشاحن لاسلكي، وأنظمة صوت وترفيه، وتجهيزات وأنظمة سلامة وأمان متقدمة كنظام تثبيت السرعة المدمج، ونظام تحذير تغيير المسار، ونظام الكبح التلقائي في حالة الطوارئ، ونظام كاميرا المراقبة بزاوية 360 درجة، مع مجموعة متنوعة من أنظمة المساعدة، وغيرها الكثير.ولا تقتصر مزايا السيارة على تصميمها العصري، بل أنها تتسم بأدائها الكفؤ الذي يمكنها من قطع مسافة تصل إلى 500 كم في الشحنة الواحدة دون توقف، بفضل المحرك الكهربائي الذي يقدم قوة أداء تبلغ 135 كيلو واط (181) حصاناً وعزم دوران 225 نيوتن/متر، والبطارية المتطورة (Mgazine Battery)، بسعة عالية تبلغ 64 كيلو واط في الساعة، والتي توفر أداء وعمراً أطول مع خاصية متطورة للحماية من الحريق، والمعززة ببطارية متطورة إضافية.وقد اختتمت الفعالية الاحتفالية فقراتها بالتفاعل بين الحاضرين والاستمتاع بالأداء الموسيقي الحي.ويشار إلى أن علامة "GAC MOTOR" كانت قد بدأت عملياتها في الأردن عام 2015، فيما تعود جذورها للعام 1997؛ حيث تأسست آنذاك في جوانزو في الصين. وقد تمكنت علامة "GAC MOTOR" من استقطاب شريحة واسعة ومتنامية من جمهور المستهلكين في الصين، وهو ما انعكس على نتائجها البيعية؛ حيث استطاعت بيع ما مجموعه 41,012 سيارة جديدة في شهر نيسان 2023 فقط من موديل AION وحده، محتلة مع هذا الرقم المركز الثاني في المبيعات المحلية، ومتجاوزة به علامة تسلا في مبيعاتها.