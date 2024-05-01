الأربعاء 01 أيار 2024
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GAC تعلن عن بدء تصنيع الجيل الجديد من السيارات الكهربائية المزودة بالبطاريات الصلبة التي يصل مداها الى 1000 كم

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GAC
تعتزم علامة السيارات الصينية GAC استخدام بطاريات الصلبة لأول مرة في سياراتها الكهربائية ذات الأداء المميزة ضمن علامتها التجارية Hyper. تمتاز البطارية بكثافة طاقة تصل إلى 400 واط/كغ من خلال خلايا البطارية الصلبة بسعة 30 Ah الفريدة لديها.اضافة اعلان
وتقدمت الشركة التي كشفت عن أول SUV كهربائية تمتاز بمدى يصل إلى 1000 كم بالشحنة واحدة، الآن بإعلانها عن تقنية مبتكرة لبطارية EV ذات تقنية الصلبة والتي أصبحت الآن جاهزة للإنتاج الضخم.
وقام قسم Aion EV التابع لـ GAC بتطوير ما يعتبر أول خلية بطارية بإلكتروليت صلب ذات سعة كبيرة. وتتوقع الشركة الآن دخول إنتاج البطاريات المصنوعة من خلايا البطارية الصلبة في مستقبل سياراتها.
سيكون أول طراز من سيارات الإنتاج المزودة ببطارية صلبة ضمن علامتها التجارية Hyper للسيارات الكهربائية، والتي من المقرر إطلاقها العام المقبل. وقالت الشركة إن البطارية ستحتوي على إلكتروليت صلب بنسبة 100 بالمائة مع كثافة طاقة عالية للغاية، وسلامة أفضل، ونطاق درجة حرارة استخدام واسع للغاية.
‎وقالت GAC إن بطارية الصلبة انتقلت بالفعل من المختبر إلى الإنتاج الضخم. كما ذكرت إن هذه التقنية ستقلل من كلفة بطاريات الصلبة بنسبة 50 بالمائة في المدى القريب.
وفي حدث الإعلان، أكدت GAC أن تطوير هذه البطارية مع خلايا السيليكون من الجيل الثالث وإلكتروليت صلب كان تحديًا كبيراً. ولكن، ولحل مشكلات الإنتاج الضخم، تمكنت الشركة من تحقيق تقدمات في كثافة الطاقة، والسلامة، والتصنيع، مما يمكن من تحقيق مدى يتجاوز 1,000 كيلومتر من البطارية.
ومن الجدير ذكره أن علامة "GAC" كانت قد انطلقت في الأردن عام 2015، فيما تعود جذورها التي تملكها مجموعة "GAC" Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. للعام 1997؛ حيث تأسست آنذاك في جوانزو في الصين. ومنذ ذلك الوقت، تمكنت "GAC" من التفرد عن معظم الصناعات الصينية الأخرى في مجال صناعة السيارات التي سعت لإنتاجها من خلال استفادتها من سنوات الخبرة التي تمتلكها في إنتاج كميات كبيرة من السيارات لغيرها من العلامات التجارية العالمية المرموقة بما فيها تويوتا، وهوندا، وميتسوبيشي، وإيسوزو، وفيات، ما دفعها لإطلاق علامتها الخاصة المتقدمة "GAC" في العام 2008.
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