"INVESTBANK" يعيد افتتاح فرعه بشارع مكة بحلة جديدة

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مواصلة لجهوده الحثيثة في تعزيز وتطوير تجربة عملائه، أعلن الاستثماري (INVESTBANK) – البنك الرائد في تقديم الحلول المصرفية المبتكرة- عن إعادة افتتاح فرعه الكائن بشارع مكة رسمياً أمس الأحد الموافق 17 آذار 2024، وذلك بعد تجديده بالكامل ليظهر بمظهر عصري وحديث يواكب أحدث التطورات المصرفية.ويوفر الفرع لعملاء البنك على اختلاف فئاتهم تجربة مصرفية مميزة، حيث يضم أجهزة صراف آلي تعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى صناديق الأمانات الآلية (Auto Safe Deposit Box) التي توفر أعلى درجات الأمان والراحة للعملاء.ولحرص البنك على تلبية احتياجات كبار عملائه PRIME بشكل أفضل، فقد تم افتتاح قسم خاص بهم ضمن الفرع لتقديم خدمات مصرفية شخصية مصممة خصيصاً لتلبية متطلباتهم المالية والاستثمارية.وأكد مدير عام الاستثماري (INVESTBANK) منتصر دوّاس أن إعادة افتتاح الفرع بعد تجديده وتزويده بالتقنيات المصرفية المبتكرة يندرج في إطار الإستراتيجية العامة للبنك الهادفة إلى إثراء تجارب عملائه والارتقاء بها إلى مستويات جديدة، وبما ينسجم مع مكانته الرائدة في السوق المصرفي الأردني، موضحاً أن البنك ملتزم بتوفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائه، لذا يعمل على تطوير فروعه باستمرار لتقديم تجربة مصرفية مريحة تلبي كافة احتياجاتهم.