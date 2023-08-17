Leaf a Mark مبادرة بنك القاهرة عمّان لزيادة المساحات الخضراء

تعتمد المبادرة على زراعة اشجار مثمرة في اراضي تعود لعائلات تمتهن الزراعة مما يوفر لتلك العائلات
دخلا اضافيا يساعد على توفير رزق مستدام وتامين حاجتهم من ثمار الاشجار المزروعة وتلك المبادرة
تاتي ضمن روية بنك القاهرة عمان في التنمية المستدامة لتوفير الاحتياجات الذاتية للعائلات وزيادة الرقعة
الخضراء في الاردن .
يشار الى ان اخر نشاط نظمته المبادرة زراعة 100 شجرة زيتون لعائلة زراعية في قرية نتل في منطقة
الجيزة اختيرت تلك الاشجار بما يتناسب مع طبيعة المكان مما سيوفر لهم دخل مستدام اضافة الى الزيت
البلدي و الزيتون على مدار العام .